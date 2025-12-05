¡ÚXR Meetup Kagoshima¡Û¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎXR¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª¼¯»ùÅç¤ÎÍ»Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ø
¼¯»ùÅç¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëXR¡ÊVR/AR/MR¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖXR Meetup Kagoshima¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎXR¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢XR¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖXR Kaigi AWARD 2025 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡§¼¡À¤Âå¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃÏÊý¤«¤éÇ®ÎÌ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë³èÆ°¤¬É¾²Á
¡ÖXR Kaigi¡×¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ÊVR¡Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¡¢Ê£¹ç¸½¼Â¡ÊMR¡Ë¤Ê¤É¤ÎXRµ»½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë³«È¯¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¦¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖXR Kaigi AWARD¡×¤Ï¡¢XR Kaigi¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÁ´¥Öー¥¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿XR¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤È¤¤¤¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÊÙ¶¯²ñ¤äÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖXR¹¥¤¡×¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿³ºº°÷ Éð¼Ô»á¡¢XR Meetup Kagoshima ¤¢¤Ö¤Á¡¦»Åç¡¢Iwaken Lab. ¥¤¥ï¥±¥ó»á¡¢Mogura µ×ÊÝÅÄ»á
XR Meetup Kagoshima ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖXR Meetup Kagoshima¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¤ÎXR¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Í»Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
ÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMeetup¡ÊÊÙ¶¯²ñ¡¦¸òÎ®²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ª¤è¤ÓÊÙ¶¯²ñ¤äµ»½Ñ¶¦ÍLT¡Ê¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£Åö½é¤Ï¿ôÌ¾¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¤é³Ø¹»¤ÇXRÆ±¹¥²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¹â¹»À¸¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ï¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¾Ò²ð¡§https://lit.link/en/xrmeetupkagoshima
¶¦Æ±ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡§XR Meetup Kagoshima ¶¦Æ±ÂåÉ½ ¤¢¤Ö¤Á
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢XR Kaigi AWARD 2025 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÉôÌç¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤Ç¤ÏºÇ¿·¤ÎXRµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø½¬´Ä¶¤äÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ø±óÀ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤âXR¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤»¹ç¤¨¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢XR Meetup Kagoshima¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬XR¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤âÁý¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÃÏÊý¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÏÊý¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ËÎå¤àÊý¡¹¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤ä±þ±ç¤¬ÆÏ¤¯¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¼¯»ùÅç¤«¤éXR¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡§XR Meetup Kagoshima ¶¦Æ±ÂåÉ½ »¡Ê»Åç Êâ¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢XR Kaigi AWARD 2025 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÉôÌç¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼¯»ùÅç¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¡ÖXR¹¥¤¡×¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿³èÆ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤ä¡¢¼«¤éXRÆ±¹¥²ñ¤òÀßÎ©¤·¤¿¹â¹»À¸¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ä¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤òËº¤ì¤º¡¢ÃÏÊý¤«¤éXR¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë
XR Meetup Kagoshima ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëmonoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¡¢¼¯»ùÅç¤Î¹â¹»À¸¤äÀèÀ¸Êý¤È¶¦¤ËÄ©¤ó¤ÀXR Kaigi 2025¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Îå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Âº·É¤¹¤ëIwaken Lab. ¤È¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢XR¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»Ö¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
XR Meetup Kagoshima ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¤¢¤Ö¤Á / »
monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¸½¾ìDX¤Î¿ä¿Ê¤ò¼´¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¶õ´Ö¶¦Í¤Îµ»½Ñ¡×¡áXRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦¶ÈÌ³¤Î³×¿·¤È¡¢XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2023Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¡¢DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤Î¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤Î»ö¶È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£
¢¨monoDuki¤Ï¡¢XR Meetup Kagoshima ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.monoduki.com
ºÇ¿·¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.monoduki.com/news
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/monoDuki_inc