¡Ú¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Þ¤Á²£¿Ü²ì¡Û¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¡¦Æ±¹¥²ñ¸ÂÄê¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¹â¹»¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª～¹â¹»À¸¤è¡¢²£¿Ü²ì¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤»¡ª～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ò¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¯¥é¥à¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡¢²£¿Ü²ì»ÔµÚ¤Ó²£¿Ü²ì½¸µÒÂ¥¿Ê¡¦Ì¥ÎÏÈ¯¿®¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¡¦Æ±¹¥²ñ¸ÂÄê¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¹â¹»¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òº£Ç¯¤â²£¿Ü²ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤Ë²£¿Ü²ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤Ç¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¡¦Æ±¹¥²ñ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤ËÀÄ½Õ¤ò·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ò¥Ã¥×
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¯¥é¥à¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡¢²£¿Ü²ì»Ô
²£¿Ü²ì½¸µÒÂ¥¿Ê¡¦Ì¥ÎÏÈ¯¿®¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
Í½ÁªÂç²ñ
Á´3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½ÁªÂç²ñ¤Ï¡¢³Æ²óºÇÂç40¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£
³Æ²ó¤Î¾å°Ì10¥Áー¥à¡¦¹ç·×30¥Áー¥à¤¬ÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¦Âè°ì²óÍ½ÁªÂç²ñ¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î28Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡¦ÂèÆó²óÍ½ÁªÂç²ñ¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î22Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡¦Âè»°²óÍ½ÁªÂç²ñ¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î20Æü¡Ê¶âÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë
³«¾ì¡§13»þ00Ê¬¡¡³«±é¡§13»þ30Ê¬¡¡½ªÎ»¡§19»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÅÓÃæÆþ¾ì¡¢ÅÓÃæÂà¾ì¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
²£¿Ü²ì»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¿¼ÅÄÂæ50¡Ë
¡Ú´ÑÍ÷ÎÁ¡Û
3,000±ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤ÇºÂÀÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü»þ¡Û
¡¦Âè°ì²óÍ½ÁªÂç²ñ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é
¡¦ÂèÆó²óÍ½ÁªÂç²ñ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é
¡¦Âè»°²óÍ½ÁªÂç²ñ¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ê¾ÜºÙ¤Ï³ÆÍ½ÁªÂç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙÅù¡Û
³ÆÍ½ÁªÂç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Âè°ì²óÍ½ÁªÂç²ñ¡Êhttps://www.dancedelight.net/event/575/¡Ë
¡¦ÂèÆó²óÍ½ÁªÂç²ñ¡Êhttps://www.dancedelight.net/event/576/¡Ë
¡¦Âè»°²óÍ½ÁªÂç²ñ¡Êhttps://www.dancedelight.net/event/577/¡Ë
·è¾¡Âç²ñ
³ÆÍ½ÁªÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿30ÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥Áー¥à¤¬½¸·ë¤·¡¢¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¡¦Æ±¹¥²ñ¤ÎÄºÅÀ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆü»þ¡Û
ÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë
³«¾ì¡§13»þ00Ê¬¡¡³«±é¡§13»þ30Ê¬¡¡½ªÎ»¡§18»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÅÓÃæÆþ¾ì¡¢ÅÓÃæÂà¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
²£¿Ü²ì»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¿¼ÅÄÂæ50¡Ë
¡Ú´ÑÍ÷ÎÁ¡Û
3,500±ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤ÇºÂÀÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡Û
ÎáÏÂ8Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÂç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙÅù¡Û
·è¾¡Âç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦·è¾¡Âç²ñ¡Êhttps://www.dancedelight.net/event/578/¡Ë
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡¡
¡Ú¥ê¥¥ã¥Ã¥×Æ°²è¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=Uyq_6inIcDQ&list=PL4JQYI0Ih7-squJWAbsGleDlz8WiB6KSI(https://www.youtube.com/watch?v=Uyq_6inIcDQ&list=PL4JQYI0Ih7-squJWAbsGleDlz8WiB6KSI)