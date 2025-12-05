Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢12/6Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¤Ç¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥Éhummel¡Ê¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë¹Ô¤¦¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN ¡×Âè7Àá GAME1Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¤äÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°ÈÎÇä
»î¹çÅöÆü¤Î12·î6Æü¡¢15»þ¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢Asue¥¢¥êー¥ÊÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤¹¤°¤Ë¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¡£¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥Çー¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ä¼êÂÞ¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê22-25cm¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°¡Ê5,000±ß¡Ë¤òÈÎÇä¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¸¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê11,660±ß¡Ë¤ÈÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡Ê7,590±ß¡Ë¤òÈÎÇä¡£ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É(JCB VISA¤Ê¤É) ¡¢¸òÄÌ·ÏIC¡¦ID¡¦dÊ§¤¤¡¦paypay¡¦LINEpay¡¦aupay¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¤â¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÃêÁª¤Ï1²ó¤Ç¤¹
¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥¯¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER¡×¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÂÐ±þ¤¹¤ë¼êÏÃ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿ÇØÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Áª¼êÃåÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤òºÆÈÎ¡£12·î6Æü¤Î15»þ¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤Î¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.hummel.co.jp/item/detail/4746
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè7ÀáGAME 1¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Çー
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó vs Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
²ñ¾ì¡§Asue ¥¢¥êー¥ÊÂçºå¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶èÅÄÃæ3-1-40¡Ë
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
15:00～¡¡¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¥Öー¥¹¡Ê»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÊÄÅ¹¡Ë
17:05¡¡»î¹ç³«»ÏÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµá¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.osaka-bluteon.com/ticket/
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¦¿²²°Àî»Ô¡¦Ìç¿¿»Ô¡¦¼é¸ý»Ô¡¦¸òÌî»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë1951Ç¯ÁÏÉô¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¡¢µì¥Áー¥àÌ¾¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¥º¡£V¥êー¥°7²ó¡ÊÆüËÜ¥êー¥°´Þ¤à¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕ5²ó¡¢¹õÏÉ´ú13²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¥Áー¥à¡£2024Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿2024-25 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¥¹¥¿ー¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Áー¥àÌ¾¤Ï±Ê±ó¤ÎÀÄ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://www.osaka-bluteon.com/
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhummel(¥Ò¥å¥ó¥á¥ë)¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÉÉÕ¤¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Öー¥Ä¤ò³«È¯¤·¡¢1923Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£³×·¤¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ê·¤Äì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Å²á¤®¤ë¤¿¤á¤ËÍýÏÀ¾åÈô¤Ù¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Ï¥Ê¥Ð¥Á¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¤Çhummel¡Ë¤¬ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¡õ¥í¥´¤ËºÎÍÑ¡£100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖCHANGE THE WORLD THROUGH SPORT¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://www.hummel.co.jp/