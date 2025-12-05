»°É©¡Ö¥é¥ó¥µー¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó IV¡×¤Î 1/18 ¥¹¥±ー¥ë¥ß¥Ë¥«ー¤¬ CAMSHOP¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
CAMSHOP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¡¢±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¼Ö¡Ö»°É©¥é¥ó¥µー¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î 1/18 ¥¹¥±ー¥ë¥ß¥Ë¥«ー¤ÎÈÎÇä¤ò CAMSHOP.JP ¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÈó¾ï¤ËÀº¹ª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿1/18¥¹¥±ー¥ë¤Î¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡£³°´Ñ¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆâÁõ¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥ó¥¨¥Ü¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¼«Æ°¼Ö¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð»×¤ï¤º¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤ÎºÆ¸½À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Î½Å¤ß¤ä¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¼êÈ´¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÉÁõ¡¢¥Ñー¥Ä¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¶»¤¬Ìö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¯¥ìー¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Âç¤¤µ¤Ç³«ÊÄµ¡¹½¤Ä¤¡£¥É¥¢¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò³«ÊÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¸«¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥â¥Ç¥ë(³«ÊÄµ¡¹½ÉÕ)¢£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¨¥ó¥¸¥ó+¥¨¥ó¥¸¥ó¥¯¥ìー¥óÉÕÂ°¢£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2971035&csid=0&sort=n
**CAMSHOP.JP**
CAMSHOP.JP¡Ê¥¥ã¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Î¥ê¥â¥Î»¨²ß¡×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£³Æ¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://camshop.jp/
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
Æü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) ¤Î¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¡§MOTORHELIX (¥âー¥¿ー¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹)¥¹¥±ー¥ë¡§1/18¼ÖÂÎ¥áー¥«ー¡§»°É©ÉÊÈÖ¡§M84001JAN¡§4573630204910Ãí°Õ»ö¹à·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂ¿¾¯¤Î¿§¤¢¤»¡¢¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÉâ¤¡¢³°È¢¤ä¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤Î¥¥º¡¦¥¹¥ì¤Ê¤É¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À·Ð¼Á¤ÊÊý¤Ï¹ØÆþ¤ò¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥«ー¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¼ÂÊª¤È²èÁü¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤´ÍøÍÑ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¿§¹ç¤¤¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£½é´üÉÔÎÉ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
**ÈÎÇä¸µ**
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹½êºßÃÏ ¡§ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔËÌ°ÂÅÄÀ¾ 2-38¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§076-287-6593¥áー¥ë ¡§27@faith-jp.com¼õÉÕ»þ´Ö ¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å£´»þ (ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯)HP ¡§https://camshop.jp/
