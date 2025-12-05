Åìµ×Î±ÊÆ»ÔÄ¹Áªµó¤ÈÆ±Æü³«ºÅ¡¡ ¹â¹»À¸¤¬´ë²è¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤¬¤·¤¯¤ë¤á¤³¤É¤âÁªµó¡×
¼«Í³³Ø±à¹âÅùÉô¡ÊÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤¬¡¢2025Ç¯12·î13Æü～14Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÅìµ×Î±ÊÆ»ÔÄ¹Áªµó¤ÈÆ±Æü¤Ë¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¡Ö¤Ò¤¬¤·¤¯¤ë¤á¤³¤É¤âÁªµó¡×¤ò»ÔÆâ¾¦¶È»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¼«Í³³Ø±à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ò¸õÊä¼Ô¤ËÆÏ¤±¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡¢³Ø¤Ó¤È¼Ò²ñ»²²Ã¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãµµá³Ø½¬¤Ç¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¡ÖÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ç¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò°é¤àµ¡²ñ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÁªµó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ãµµá³Ø½¬¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¼´¤Ë¡Ö¤Ò¤¬¤·¤¯¤ë¤á¤³¤É¤âÁªµó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÏµ¼Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³³Ø±àÃæÅùÉô¡¦¹âÅùÉôÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿¼ÁÌä¤ò»ÔÄ¹Áª¸õÊä¼Ô¤ËÆÏ¤±¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò²ñ¾ì¤Ë·Ç¼¨¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²óÅú¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¡£Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤«¤éÅêÉ¼È¢¤äµºÜÂæ¤ò¼ÚÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¥Ñ¥ë¥³¡×¡ÖÅìµ×Î±ÊÆ¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¼«Í³³Ø±à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î3¤«½ê¡£¹â¹»À¸¤ÏÁ´²ñ¾ì¤Ë¾ïÃó¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼ÀâÌÀ¤ä±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£½¸·×·ë²Ì¤ÏSNSÅù¤ÇÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¥Áー¥à¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÉ¼¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áªµó¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ÏInstagram¡Ê¡÷higashikurume__kodomosenkyo¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.instagram.com/higashikurume__kodomosenkyo/?igsh=eW1uandzZ3ZiNGNj#
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´Ö¡§10:00～17:00ÂÐ¾Ý¡§18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¾ì½ê¡§¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¥Ñ¥ë¥³¡¢Åìµ×Î±ÊÆ¥¤¥ª¥ó¡¢¼«Í³³Ø±à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹(13Æü14:00～17:00¤Î¤ß)
¡ãÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î¶¹´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£Ê¿À®27Ç¯¤Ë¤ÏË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢Áªµó¸¢Ç¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ì£´Ø¿´¤ò°ú¤½Ð¤¹¾ì¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÁªµó¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤¬¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÁªµó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â°ìÉ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë½Å¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæ¡¹´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Í³³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1921Ç¯¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¿·Ê¹µ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿±©¿Î¤â¤È»Ò¤ÈÉ×¤Î±©¿ÎµÈ°ì¤¬Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ËÁÏÎ©¡£¹»¼Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤È±óÆ£¿·¤¬Àß·×¡£1934Ç¯¤ËÆîÂô¡ÊÅìµþ¡¦Åìµ×Î±ÊÆ¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢3ËüÄÚ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÌ¤½¢±à»ù¤«¤éÂç³ØÉô¤Þ¤Ç¡¢¼«Î§·¿ÃµµáÎÏ¤È¶¦À¸¡¦¶¦ÁÏÎÏ¤ò°é¤à°ì´Ó¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ÏÃË½÷ÊÌ³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÃË½÷¶¦³Ø²½¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ø±àÁ´ÂÎ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¿Þ½ñ¤Ë¡ØËÜÊª¤ò¤Þ¤Ê¤Ö³Ø¹» ¼«Í³³Ø±à¡Ù¡ÊÉØ¿ÍÇ·Í§¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼«Í³³Ø±à°ì¡»¡»Ç¯»Ë¡Ù¡Ê¼«Í³³Ø±à½ÐÈÇ¶É¡Ë¤Ê¤É¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ö¼«Í³³Ø±à100Ç¯¡Ü¡×¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³³Ø±à¡¡https://www.jiyu.ac.jp/¼«Í³³Ø±à ÃæÅùÉô¹âÅùÉô¡¡https://jiyu.school/
