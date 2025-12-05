¡ÚÀçÂæ»Ô¡Û¤³¤É¤â¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥¹2025 inÀçÂæ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤É¤â¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡¡ in ÀçÂæ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Æü¡¦Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤È¤¦¤Û¤¯¥×¥í¥³¥ó2025¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ÊÀçÂæ»Ô¶¦ºÅ¡Ë¡£
¡¡¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò±þ±ç¤¹¤ë£±Æü¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Ö¤³¤É¤â¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥¹2025 in ÀçÂæ¡×
£±¡¥³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë10:30-15:00¡Ê³«¾ì10:00¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìËÌÂç³Ø¡¡ÀÄÍÕ»³¥³¥â¥ó¥º
¡ÊÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¹Ó´¬ÀÄÍÕ468-1¡¡ÅìËÌÂç³ØÀÄÍÕ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¡¢Í½ÌóÀ©¡¦ÍÎÁ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë
¼çºÅ¡§ÀçÂæ»Ô
£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¡¢¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢AI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È ¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¶µ°éAI¸¦µæ½ê½êÄ¹ ¾®µÜ»³ Íø·Ã»Ò »á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://entrefes.com/#program03
£³¡¥Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ö¤³¤É¤â¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥¹2025 in ÀçÂæ¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡§INTILAQÅìËÌ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍICT¤Æ¤é¤³¤ä
Mail: csinfo@entrefes.com
¡ãËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÀçÂæ»Ô·ÐºÑ¶É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç²Ý
Mail: kei008028@city.sendai.jp
¢£Æ±Æü³«ºÅ¡Ö¤È¤¦¤Û¤¯¥×¥í¥³¥ó2025ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡õÉ½¾´¼°¡×
£±¡¥³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Ê³«¾ì¡Ë/16:15¡ÊÊÄ²ñÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìËÌÂç³Ø¡¡ÀÄÍÕ»³¥³¥â¥ó¥º£²³¬Âç¹ÖµÁ¼¼
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¤È¤¦¤Û¤¯¥×¥í¥³¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍICT¤Æ¤é¤³¤ä¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¢ÀçÂæ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢ÀçÂæ»Ô¡¢ÅìËÌÂç³Ø¡¢¡¡Michinoku Academia Startup Platform¡ÊMASP¡Ë
£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¡µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://tohoku-procon.jp/contest/2025/index.html
£³¡¥Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤È¤¦¤Û¤¯¥×¥í¥³¥ó±¿±Ä»öÌ³¶É
Mail: tp-jimukyoku@tohoku-procon.jp