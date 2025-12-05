¥Õ¥é¥ïー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUKU¡×2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ¤Ë¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢ÇòÌµ¹¤¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÌµ¹¤¤Î²Ö¡×¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤ÆÀ¶¤é¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò
³ô¼°²ñ¼ÒMassa¡õArtists¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÅÄÃæ¤¢¤æ¤ß¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ÃÏ²¼1³¬¤Ë¥Õ¥é¥ïー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUKU¡Ê¥à¥¯¡Ë¡×¤Î¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÇòÌµ¹¤¤Î»×ÁÛ¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÌµ¹¤¤Î²Ö¡×¤Ç¡¢²Ö¡¦´ï¡¦¿å¡¦Í¾Çò¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÅëí¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¹Äµï³°±ñ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë³Ê¼°¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMUKU¡×¤È¤Ï¡¡¡ÖÌµ¹¤¡×¤¬Æ³¤¯¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÈþ³Ø
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡ÖÇòÌµ¹¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¶ÅÀ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌµ¹¤¡£
²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¡¢²Ö¤ÎÀ¸Ì¿´¶¡¦´ï¤Î¼Á´¶¡¦¿å¤ÎÆ©ÌÀ¡¦¸÷¤Î±¢±Æ¡¦Í¾Çò¤Î¸ÆµÛ¤òÂº½Å¡£
¶õ´Ö¤ÎÉÊ³Ê¤òÀÅ¤«¤ËÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥åー
¥Öー¥±¡¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÈÎÇä¡Ê¥®¥Õ¥È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤ÎÂÐ±þ²Ä¡Ë
Ë¡¿Í¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥óÁõ²Ö¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢É½¾´¼°¡¢²ñ¸«¡¢¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦Å¸¼¨Áõ²Ö¡Ë¡¿ÇÛÁ÷¡ÊÅÔÆâÃæ¿´¤ËÂÐ±þ¡¿Í×»öÁ°ÁêÃÌ¡Ë
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎÀ©
Executive Art Director
Massa Nakagawa
ÃæÀî À»µ×
Executive Art Director
Massa Nakagawa
ÃæÀî À»
NY¡¦¥Ç¥ó¥Ðー¤Ç¸¦ïÓ¸å¡¢2004Ç¯¤ËMassa¡õArtistsÀßÎ©¡£Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶õ´Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¶õ´ÖÀß·×¤ËÄêÉ¾¡£
2010Ç¯¡ÖFLOWER¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡×²ñÄ¹½¢Ç¤¡£
2012Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ MUKU Executive Art Director
Instagram @massa_nakagawa(https://www.instagram.com/massa_nakagawa/)
Creative Director
Hideaki Hayashi
ÎÓ ±ÑÌÀ
Creative Director
Hideaki Hayashi
ÎÓ ±ÑÌÀ
²¤½£¤Ç³Ø¤Ó¡¢¹ñÆâÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÁõ²Ö¤Ë½¾»ö¡£ÃøÌ¾¿Í¤ò´Þ¤àÌó3,000ÁÈ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
2015Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ MUKU Creative Director¡¢2020Ç¯¤ËMassa¡õArtists¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ½¢Ç¤¡£
Instagram @hideakih.h(https://www.instagram.com/hideakih.h/)
¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
Å¹¡¡Ì¾¡§MUKU PALACE HOTEL TOKYO¡Ê¥à¥¯ ¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-1-1 ¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ B1F
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú11:00-19:00¡Û
ÅÅ¡¡ÏÃ¡§03-6212-3760
¥áー¥ë¡§muku@massa-artists.com
¼è°·¤¤¡§À¸²ÖÈÎÇä¡¢¥Öー¥±¡¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡¢´ÛÆâ¡¦Ë¡¿ÍÁõ²Ö¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Áõ²Ö¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÇÛÁ÷ ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://muku-palace.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/muku_massaartists/