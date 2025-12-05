¡ÚÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡ÛÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÊç½¸¡ª
Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢2014 Ç¯ÅÙ¤«¤éÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç114 ¿Í¤ÎÂâ°÷¤Ë°Ñ¾ü¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢24 ¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë£¸¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç£¹¿Í¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¥á¥Ë¥åー¡¢Êç½¸¿Í¿ô
¥íー¥¤¥ó¥°¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤Þ¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡¡
¼õÆþÃÄÂÎ¡§±ß»³Àî¾ëºê¥íー¥¤¥ó¥°¶¨²ñ
¥¿¥¤¥×¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25787)¡¡
±Ç²è¾å±Ç¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½
¼õÆþÃÄÂÎ¡§Ë²¬±Ç²è¥»¥ó¥¿ー
¥¿¥¤¥×¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25768)
¡Ú·úÃÛ¡ß±ÇÁü¡ß±é·à¡Û¤Þ¤Á¤È·úÃÛ¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯·¡¡¦È¯¿®
¼õÆþÃÄÂÎ¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¬¥éー¥¸¥å
¥¿¥¤¥×¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25776)
¹â¹»À¸¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¡
¼õÆþÃÄÂÎ¡§¸©Î©½ÐÀÐ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÏ¢·ÈÃÄÂÎ¡§NPOË¡¿Í¥ß¥Á¥ë¡Ë
¥¿¥¤¥×¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25785)
ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ～Çþ¤ï¤éºÙ¹©～
¼õÆþÃÄÂÎ¡§¤«¤ß¤äÌ±éºÅ¹
¥¿¥¤¥×¡§Ã´¤¤¼ê°éÀ®·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25784)
ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ～Ë²¬Û¹ÌøºÙ¹©～
¼õÆþÃÄÂÎ¡§¤¿¤¯¤ß¹©·Ý
¥¿¥¤¥×¡§Ã´¤¤¼ê°éÀ®·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25788)
ÀÖ²Ö¤½¤Ð¤Î·Ñ¾µ¡¡
¼õÆþÃÄÂÎ¡§ÀÖ²Ö¤½¤Ð¤Î¶¿ÇÀ»öÁÈ¹çË¡¿Í
¥¿¥¤¥×¡§Ã´¤¤¼ê°éÀ®·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£±¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25790)
ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¯¶È
¥¿¥¤¥×¡§µ¯¶È·¿
Êç½¸¿Í¿ô¡§£²¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://smout.jp/plans/25707)
¡¡
Ë²¬Î®¡ª¡û¡û·¿¤È¤Ï¡©
¡¡Ë²¬»Ô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¶¨ÎÏÂâ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿
¤¤¤ï¤æ¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿Êç½¸Í×¹à(https://tonderu-local.com/chiikiokoshi/bosyuyoukou/innovation/)
Ã´¤¤¼ê°éÀ®·¿
1¼¡»º¶È¤äÅÁÅý¹©·Ý¡Ê»º¶È¡Ë¤Ê¤É¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¦Ã´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏÂâ´ü´Ö¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯µ»½Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ã´¤¤¼ê°éÀ®·¿Êç½¸Í×¹à(https://tonderu-local.com/chiikiokoshi/bosyuyoukou/innovation/)
µ¯¶È·¿
Ë²¬»Ô¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¯¶È¤ò£²Ç¯¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ç½àÈ÷¤·¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
µ¯¶È·¿Êç½¸Í×¹à(https://tonderu-local.com/chiikiokoshi/bosyuyoukou/start-up/)
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡¢ÂÔ¶ø¡¢³èÆ°»þ´ÖÅù
¢§¡¡¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¡ÖË²¬»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâÀßÃÖÍ×¹Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ÔÄ¹¤¬°Ñ¾ü¤·¡¢Ââ°÷¤ÏË²¬»Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ââ°÷¤ÈË²¬»Ô¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¡¡°ÑÂ÷ÎÁ
¼¡¤Î⑴¡¦⑵¤Î¹ç·×³Û¤òËè·î°ÑÂ÷ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
⑴¡¡¿Í·ïÈñÊ¬¡¡¾å¸Â291,000±ß/·î ¡¡¢¨³èÆ°»þ´Ö¤¬140»þ´Ö/·î¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡¡¡¡£±»þ´Ö¤Ë¤Ä¤2,000±ß¤ò¸º³Û¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
⑵¡¡³èÆ°ÈñÊ¬ ¡¡
¡¡¡¦²ÈÄÂ»Ù±ç ¾å¸Â70,000±ß ¡¡
¡¡¡¦»äÍÑ¼Ö¡¦»öÌ³µ¡´ïÈñÍÑ30,000±ß ¡¡¡¡
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ï³èÆ°Èñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÊÌÅÓ»ÙÊ§
¡¡¡ÊÎã¡§½»µï½é´üÈñÍÑ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢»ë»¡Î¹Èñ¡¢³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÌ×ÉÊÅù¡Ë
¢§¡¡³èÆ°´ü´Ö¡¦³èÆ°»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦³èÆ°´ü´Ö¡§ºÇÄ¹£³Ç¯¡Ê¢¨µ¯¶È·¿¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÄ¹£²Ç¯¡Ë
¡¡¡¦³èÆ°»þ´Ö¡§140»þ´Ö/·î¡ÊÎã¡§£·»þ´Ö/Æü¡ß20Æü´Ö¡Ë
±þÊçÊýË¡¡¡
Êç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êç½¸Í×¹à¡¦±þÊç¥Õ¥©ー¥à(https://tonderu-local.com/chiikiokoshi/bosyuyoukou/)¡¡¢¨2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡ºÀÚ
»²¹Í
¡ÖË²¬»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
Ë²¬»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://tonderu-local.com/chiikiokoshi/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÈô¤ó¤Ç¤ë¥íー¥«¥ëË²¬¡×¡Ê°Ü½»¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë
Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÁêÃÌ¡¦¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://tonderu-local.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¹ç¤»Àè
Ë²¬»ÔÌò½ê¤¯¤é¤·ÁÏÂ¤ÉôÃÏ°è¤Å¤¯¤ê²Ý¡¡☎ 0796-21-9096¡¡(¥áー¥ë) toyoocome@city.toyooka.lg.jp¡¡