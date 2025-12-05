¡Ú¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥Ç¥Ó¥åー¡ÖKids Anniversary Dinner¡×―ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ò¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ë
¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë(½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤ª¤ÎÉÍ4-7-7¡¢ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ãæ»³ Î´Ç·)¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Üー¥»¥¸¥åー¥ë(38F) ¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é12Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖKids Anniversary Dinner¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë10ºÍ¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¡È¥Ïー¥ÕÀ®¿Í¼°¡É¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤ò¤è¤ê»×¤¤½Ð¿¼¤¤°ìÆü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤³¤ÎÀáÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¡ÖKids Anniversary Dinner¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKids Anniversary Dinner¡× ¥¤¥áー¥¸
Á°ºÚ¤Î¤ª¹¥¤ß¤Î¥½ー¥¹¤Ç¤ª»®¤Ë¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ªー¥É¥Ö¥ë¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ò¡Èºî¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤Î»È¤¤Êý¤ä¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Êー¤â¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¿©¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ö¥Ã¥¯¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÆæ²ò¤¡É¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¿©»ö¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Â³¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤½¤Îµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤¬¿´¤ò¤³¤á¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKids Anniversary Dinner¡× ¥¤¥áー¥¸
¡ãKids Anniversary Dinner ¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¡～¥ªー¥É¥Ö¥ë¥¢ー¥ÈÂÎ¸³～
¡¦ºÌ¤êË¤«¤Ê¥½ー¥¹¤ÇÉÁ¤¯¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë
¡¦ÌîºÚ¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¡¡¥¯¥ìー¥à¡¦¥É¡¦¥ì¥®¥åー¥à¡¡¥ß¥ë¥¯¤Î¥«¥×¥Áー¥Î¤òÃí¤¤¤Ç
¡¦¿¿Âä¤Î¥ô¥¡¥×ー¥ë¡¡³ª¿ÈÆþ¤ê¥Êー¥¸¥å¥½ー¥¹
¡¦¹ñ»ºµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥°¥é¥¿¥óÅº¤¨
¡¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¿ー¤ÊÂç¿Í¤Î¥×¥ê¥ó¡¡¥Ð¥Ë¥é¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
¡¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý ¥Üー¥»¥¸¥åー¥ë(38F) ¥¤¥áー¥¸
¡ÖKids Anniversary Dinner¡×¡¡³µÍ×
¡Ú´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～12Æü(·î¡¦½Ë)¡¡
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý ¥Üー¥»¥¸¥åー¥ë(38F)
¡Ú»þ´Ö¡Û
5:30P.M.～9:00P.M.¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 8:30P.M.¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û
1Ì¾¤µ¤Þ \5,000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥¹¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£10ºÍ°Ê³°¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë TEL¡§077-521-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Û
https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/beauxsejours/menu/peinturedelac/kids_half
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£8 ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£