¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ï¥¤¥¥ó¥° ¡õ ¥Ê¥¤¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡ª£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬ー¤È´Ö¶á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢ Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎÌë´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê WINTER £²£°£²£¶¡×¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢£²£²Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò½ä¤ëÆÃÊÌÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£°Å°Ç¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ïー¥ë¥É¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¤ä¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ÈÌë¤ÎÁÇ´é¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡×¡¢¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÌë¤Î³¤½Ã´Û¤Ç ¡¢¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ä¥¢ー¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥É¥¥É¥¡É¤È¡ÈÈ¯¸«¡É¤ËËþ¤Á¤¿£²¤Ä¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥µ¥¤¤¬¿²¼¼¤Øµ¢¤ë»Ñ¤Î´Ñ»¡¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Í¹©°é¿÷ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿¤Î±Ä¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÈÌë¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¿·Äó°Æ¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡¢¿´¤¬Æ°¤¯Åß¤ÎÌë¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
º£¤À¤±¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê WINTER £²£°£²£¶¡×¤Ï¡¢±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Î¥Ñー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Î¤ß¤´»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ±à·ô¤Î¹ØÆþ¤ÏÉ¬Í×¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê³Æ¥Ä¥¢ー¤Î»²²ÃÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://www.aws-s.info/nightsafariwinter2026
¢£¥Ä¥¢ーÆâÍÆ¾Ò²ð
¢¨Æ°Êª¤ÎÂÎÄ´¤äÅ·¸õÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°
Åß¤ÎÌë¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ïー¥ë¥É¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áð¿©¡¦Æù¿©¤¢¤ï¤»¤Æ£±£´¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡ÈÌë¤ÎÁÇ´é¡É¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥ó¤ä¥µ¥¤¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¡¢¥¿ー¥¥ó¤Ê¤É¤ÎÁð¿©Æ°Êª¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬ー¤ä¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æù¿©Æ°Êª¤Þ¤Ç¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÌë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ°Êª¤ÎÌë¤Î¹ÔÆ°¤äÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë½ä¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ°Êª¤ÎÁ°¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
- ³«ºÅÆü£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë£²£°£²£¶Ç¯¡¡£±·î¡¡£¹Æü¡Ê¶â¡Ë～£±£±Æü¡ÊÆü¡Ë
£²£°£²£¶Ç¯¡¡£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡·×£±£µÆü´Ö
- »þ¡¡´Ö¸á¸å£µ»þ£°£°Ê¬～¸á¸å£·»þ£°£°Ê¬¡¡¢¨ºÇ½ª¼õÉÕ¡ÊÆþ¾ì²ÄÇ½»þ¹ï¡Ë¡§¸á¸å£µ»þ£´£µÊ¬
¢¨¥Ê¥¤¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ä¥¢ー¤â¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ä¥¢ー½ªÎ»¸å¡¢¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
- ÎÁ¡¡¶â£³¡¤£°£°£°±ß¡¿Ì¾¡Ê£´ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¿¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
- Äê¡¡°÷À©¸Â¤Ê¤·
- Í½Ìó³«»ÏÆü£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°£°»þ～
- ¼õ¡¡ÉÕTerravie¤Ë¤ÆÅöÆü¸á¸å£µ»þ£´£µÊ¬¤Þ¤ÇÈÎÇä
¢¨ÅöÆü¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥í¥µ¥¤
¡ã¸«¤É¤³¤í¡¦ÂÎ¸³¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- °Å¤¬¤ê¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¤òÊâ¤¯¡ÈÌë¤ÎËÁ¸±¡É ¡ß ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥Êー¡Ê»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö²òÀâ
Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ïー¥ë¥É¤ò¡¢Êâ¤¤¤Æ½ä¤ëÆÃÊÌÂÎ¸³¡£
³ÆÆ°Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÔµ¡¤·¡¢Ìë¤Î¹ÔÆ°¤ä¿©À¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬ー¤Ê¤É¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï°ã¤¦¡ÈÌë¤Î»Ñ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Å°Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¤äµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡ÈÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¡É¤Ç¤¹¡£
- ¥µ¥¤¤Î¡Ö¿²¼¼¤ØÌá¤ë»Ñ¡×¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡
¥µ¥¤¤¬Ìë¤ËÂç¤¤ÊÂÎ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¼¼¤ØÌá¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡£
- ¥Ê¥¤¥È¥Ðー¤Î²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¥µ¥Õ¥¡¥êÆâ¤Ç¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¡£Åß¤ÎÌë¤â¡¢²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»¶ºö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥Ê¥¤¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ä¥¢ー
±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Î³¤½Ã´Û¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¡ÈÌë¤ÎÁÇ´é¡É¤òÀÅ¤«¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÄ¤À¼¡¦¤·¤°¤µ¡¦Â©¤Å¤«¤¤¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¼é¤ì¤ëº£¤À¤±¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£²£°£²£¶Ç¯¡¡£±·î£±£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£²Æü¡Ê·î¡Ë¡¢£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£²£°£²£¶Ç¯¡¡£²·î¡¡£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£³Æü¡Ê·î¡Ë¡¡·×£±£¹Æü´Ö
- »þ¡¡´Ö¸á¸å£µ»þ£±£µÊ¬～¸á¸å£¶»þ£°£°Ê¬¡Ê£´£µÊ¬´Ö¡Ë
- ¾ì¡¡½ê³¤½Ã´Û£±³¬¡¢£²³¬
- ÎÁ¡¡¶â£¶¡¤£°£°£°±ß¡¿Ì¾¡Ê£´ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¿¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¡Ë
- Äê¡¡°÷£³£°Ì¾
- Í½Ìó³«»ÏÆü£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°£°»þ～
- ¼õ¡¡ÉÕTerravie¤Ë¤ÆÅöÆü¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¡¡¡
¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò
¡ã¸«¤É¤³¤í¡¦ÂÎ¸³¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Î³¤½Ã´Û¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÈÀÅ¤«¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¡É
¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿³¤½Ã´Û¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÄ¤À¼¤äÂ©¤Å¤«¤¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£Ãë´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÌë¤ÎÉ½¾ð¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢³¤½Ã´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥¡¤Î¥Á¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌÄ¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´Ñ»¡¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡
¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤Ç¸«¼é¤ì¤ëÅß¸ÂÄê¤Î´ë²è¡£
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´Ñ»¡¤ÎÍ¾±¤¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÍñ³ÌÉ¸ËÜ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¸¡ÍñÂÎ¸³¡õ¿Í¹©°é¿÷ÂÎ¸³¡Êº£Ç¯½é¡Ë
ËÜÊª¤ÎÍñ¤Î¸¡ÍñÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¿Í¹©°é¿÷ÂÎ¸³¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ ¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»Ò°é¤Æ¤äÈË¿£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)¡×¡Û
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£