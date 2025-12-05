¡Ú¶å½£ºÇÂçµé¡Û¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çーÊ¡²¬2025¡× ¤Ë¤Æ½é¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡ß¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ßÊ¡²¬¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë300µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë
¢£CONCEPT
¥¥ß¤¬ÁÏ¤ëŽ¤ Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¡ß À»Ìë¤Î¸÷
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çーÊ¡²¬2025¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¥ß¤¬ÁÏ¤ëŽ¤ Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×Ž¡ ¶å½£ºÇÂçµé¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆŽ¤ ¹ñÆâ³°¤Î»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·Ž¤ ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¤éµ®½Å¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼Ö¤Þ¤Ç¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹Ž¡
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤ÆŽ¤ Ìë¶õ¤ËÌµ¿ô¤Î¥É¥íー¥ó¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬Ž¤ ²ñ¾ì¤ò¸¸ÁÛÅª¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹Ž¡ º£²ó¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡ß ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ßÊ¡²¬¡×Ž¡ ¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê ¡ÈÌë¤Î¥·¥çー¥¿¥¤¥à¡É ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹Ž¡
¢£SPECIAL CONTENTS
¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÆÃÀß¥Öー¥¹½ÐÅ¸²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÏŽ¤ ¹ñÆâ³°¤Î»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤Ë²Ã¤¨Ž¤ ¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÆÃÀß¥Öー¥¹¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹Ž¡
¥Öー¥¹¤Ç¤ÏŽ¤ ¼ÂºÝ¤Ë¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·µ¡ÂÎ¤ÎÅ¸¼¨¤äŽ¤ ²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥·¥çー¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤ò¹Ô¤¤Ž¤ ¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÌ¥ÎÏ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹Ž¡
¤´²ÈÂ²¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¡ªÆ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ì¤Ç¤ÏŽ¤ ¥É¥íー¥ó¥·¥çーÅ¸¼¨°Ê³°¤Ë¤â¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹Ž¡ ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë ¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤ä²Ê³Ø ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ï¤áŽ¤¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¡× ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¼Ö¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¸¼¨Ž¤ ¥³ー¥¹¾å¤ÎÆÌ±ú¤òÆóÎØ¼Ö¤Ç³Ú¤·¤à¥Ñ¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤Ê¤ÉŽ¤ »Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤óŽ¡ ²ñ¾ì¸ÂÄê ¡Ö¥È¥ß¥«¡× ¤ÎÈÎÇä¤äÅ¸¼¨¤â¡ª
¤Þ¤¿Ž¤ ²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¥°¥ë¥áÁíÁªµó¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥éー¥á¥ó¤äÆùÎÁÍý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨´Ý°ìÆü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤ÇŽ¤ ¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çーÊ¡²¬2025
¡Ú¼çºÅ¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çーÊ¡²¬¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆüÄø¡Û2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë 9:30～18:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´ÛŽ¤ ¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´ÛÅù
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.fukuoka-mobilityshow.jp/
¡Ú¥É¥íー¥ó¥·¥çー¼Â»ÜÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦19Æü¡Ê¶â¡Ë 17:30～¡ÊÌó15Ê¬´ÖÍ½Äê¡Ë
¢¨°Å·¸õ»þ¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¤Ë½ç±ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡Úµ¬ÌÏ¡Û¥É¥íー¥ó 300µ¡
¡Ú´ÑÍ÷¾ì½ê¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´ÛÉÕ¶á
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§092-260-6980
MAIL¡§contact@wing-rise.com
URL¡§https://www.wing-rise.com/