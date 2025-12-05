¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡×¤¬¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤Ë¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÎÌ¡²è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¡Ù¤Î¤¯¤¸¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡×¤ÎÈÎÇä¤ò12·î12Æü(¶â)12»þ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡×¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¥Ñー¥«ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢¡ÖÄ¶»ë³Ð¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤ª¤Þ¤±¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢10Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È4¼ïÎà¤Î¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤Î¤¦¤Á1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¡¢20Ï¢¥»¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ÇÆ±¤¸4¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤­¤Ê1Ëç¤òÁª¤ó¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸10¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£



¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡×³µÍ×




¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 12:00 ～ 2026Ç¯1·î5Æü(·î) 10:00




¢£¾ÞÉÊ°ìÍ÷¡§


S¾Þ¡¡ ¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¥Ñー¥«ー


A¾Þ¡¡ ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É


B¾Þ¡¡ ¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー


C¾Þ¡¡ Ä¶»ë³Ð¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯


D¾Þ¡¡ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸


¤ª¤Þ¤±¾Þ ¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸ ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É




¢¨10Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È8¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Þ¤±¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¡¢ 20Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È8¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ª¹¥¤­¤Ê¤ª¤Þ¤±¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 1²ó 880±ß(ÀÇ¹þ) ÊÌÅÓÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡§ (C)¥«¥È¥¦¥¿¥«¥Ò¥í¡¿¾®³Ø´Û



¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡¡È¯Çäµ­Ç°¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×




¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â) ～ 2026Ç¯1·î5Æü(·î) 10:00




¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä


£±. ¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£


£². ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£


£³. ÃêÁª¤Ç1Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸10¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£




¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä


¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý


¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý




¡ãÃêÁª·ë²Ì¡ä


ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£






¥¿¥¤¥È¥ë: ¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¥¢¥¤¥º¤¯¤¸¡×


¥áー¥«ー: KONAMI


ÈÎÇä´ü´Ö: 2025Ç¯12·î12Æü(¶â)12»þ¤«¤é2026Ç¯1·î5Æü(·î)10»þ¤Þ¤Ç


¥¸¥ã¥ó¥ë: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸


Ãøºî¸¢É½µ­:


(C)¥«¥È¥¦¥¿¥«¥Ò¥í¡¿¾®³Ø´Û


