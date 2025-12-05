²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ë¿»¤ë¡£―2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤ËÅ·Á³²¹Àô¡Ö»þ¤ÎÅò¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¤æ～¤È¤Ô¤¢²¹Àô »þ¤ÎÅò¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÍÕ»³¡Ë¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¬¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶½¨Ç·¡Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤ÆÅ·Á³²¹Àô¡Ö»þ¤ÎÅò¡Ê°Ê²¼¡¢»þ¤ÎÅò¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ï2023Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¤òÅö¼Ò¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÃÛ18Ç¯¤Î·úÊª¤¬»ý¤ÄÉ÷¹ç¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¬¥¹¥Ù¥¬¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ì¤Ä¤Î¡ÉÉñÂæ¡É¤È¤È¤é¤¨¡Ö¾¼ÏÂ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Í¾ðÌ£¤Ë°î¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÛ¤¤¡§ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åö¼Ò¤Ï1964Ç¯¤Ë»³·Á¸©¤Ë¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È´ü¤Ë¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ¤Ë¤â¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì»þÅª¤ËÊ¡Åç¸©¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤´±ï¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÎÃæ¤Ç¶áÂåÅª¤Ê·úÊª¤ä¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀÎ¤ò²û¤«¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤Ï²¹Íá»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈºÆ³«¤òË¾¤àÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»þ¤ÎÅò¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¿©»ö½è¤äµÊÃã¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©Æ²¤Ë¤Ï½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÍÕ»³¤ÎÌ¾¤ò¼Ú¤ê¡ÖÍÕ»³¿©Æ²¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤ª¤Ê¤«¤â¿´¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡Û¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¿©»ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤â²û¤«¤·¤µ¤äÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Í¾ðÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡µÊÃã¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÎ¶¥ö¾ë¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÈØ¾ëÊ¿¾ë¡Ê¤¤¤ï¤¤¿¤¤¤é¤¸¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦»ËÀ×¤Î°¦¾Î¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§²û¤«¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê
¡¡»þ¤ÎÅò¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¡£
¡¡ÁÄÉãÊì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤ËÎ¾¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡¢¤½¤ì¤òº£ÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø―¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¦¿Í¡¦¿©¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²¹ÅÙ¡×¤ò½É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤Î²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÛ18Ç¯¤Î·úÊª¤¬»ý¤Ä¡ÖÌ£¡×¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ä´ÇÈÄ¤òÌÏ¤·¤¿Å¹ÆâÁõ¾þ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÊÆâÁõ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊµÊÃã¥¨¥ê¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë³¹³Ñ¤âÅ¹Æâ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹´Ö¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
¢£»ÜÀßÌ¾
¡¦Å·Á³²¹Àô »þ¤ÎÅò
¡¦ÍÕ»³¿©Æ²¡Ê´ÛÆâ¿©»ö½è¡Ë
¡¦Î¶¥ö¾ë¡Ê´ÛÆâµÊÃã¥¨¥ê¥¢¡Ë
¢£½êºßÃÏ
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÍÕ»³2ÃúÌÜ25-1
JR¾ïÈØÀþ¡ÖÀô±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤Ç5Ê¬
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ
0246-84-1012
¢£±Ä¶È»þ´Ö
¡¦²¹Àô¡¡8:00～24:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û23:00¡Ë
¡¡¢¨12/11¤Î¤ß¡¢9:00¥ªー¥×¥ó
¡¦¥Õー¥É¡¡11:00～22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21:30¡Ë
¡¦¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¡9:00～24:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ23:00¡Ë
¢£Æþ´ÛÎÁ
Ê¿¡¡Æü¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë970±ß¡¡¾®¿Í¡Ê3ºÐ°Ê¾å～¾®³ØÀ¸¡Ë350±ß¡¡ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê²¼¡ËÌµÎÁ
ÅÚÆü½Ë¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1,200±ß¡¡¾®¿Í¡Ê3ºÐ°Ê¾å～¾®³ØÀ¸¡Ë450±ß¡¡ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê²¼¡ËÌµÎÁ
¢£ÂßºÂÉßÎÁ¶â¡¡¢¨¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥Æ¥ì¥Ó´°È÷¤Î6¾ö´Ö
90Ê¬¡¡1,200±ß
±äÄ¹¡¡30Ê¬Ëè¡¡400±ß¡Ê¸å¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¼õÉÕ¡Ë
¢¨ÅöÆüÍ½Ìó¡§Í½Ìó³°¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð²Ä¡£
¢£Ìµ½ÅÎÏ¥Þ¥Ã¥µー¥¸
12Ê¬¡¡300±ß
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Å·Á³²¹Àô »þ¤ÎÅò
TEL¡§0246-84-1012
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¬¥¹¥Ù¥¬¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ»°ÃúÌÜ9ÈÖ7¹æ¡¡¥È¥ì¥é¥ó¥¹¶äºÂ3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶½¨Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë"¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È"
¡Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³»ö¶È¡¢¥Õー¥É»ö¶È¡¢²¹Íá»ö¶È¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ÊªÈÎ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¤òÅ¸³«¡Ë
