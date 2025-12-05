¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¼ÒÄ¹¤¬Êú¤¨¤ë°Õ³°¤ÊÇº¤ß
¥ï¥ó¥Úー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¹ç½Ùµ±¡Ë¤Ï¡¢YouTube¾å¤Î¡ÖÊÉÂÇ¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢´ôÉì¡¦ÈÄ¼è¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖITADORI SAUNA¡×¥ªー¥Êー¤Î»°ÅçÍÛ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒasobibaÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´Ø»Ô¡Ë¤òÅö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×¤Ç¡È´°Á´ALL¡É¤âÃ£À®¤·¤¿¡¢Í½Ìó»¦ÅþÃæ¤Î¿Íµ¤¥µ¥¦¥Ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÉÂÇ¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤ÎÇØ·Ê
»°Åç»á¤«¤é¡Ö¿¦¶È¡§ÊÉÂÇ¤Á¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë²Ï¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°Åç»á¼«¿È¤â²Ï¹ç¤È¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿°ì¿Í¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤âÊÉÂÇ¤Á¤ÇÈôÌö¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç¤³¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»°Åç»á¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè°ì²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¾Ò²ð
²Ï¹ç¤Ï¡ÖHPÀ©ºî¤äºÎÍÑ¤Î»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë³Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¬¥ó¥¸ー¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿»°Åç»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢À®¸ù´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÂÐÃÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¼ÒÄ¹¤¬¥¬¥ÁÁêÃÌ¡£Í½Ìó»¦Åþ¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡©
https://youtu.be/zxtYfEoNTsk?si=2SyGWCxRYe1HOGiq
°Ê²¼¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Á³ÂÎ¸³¡ß´°Á´ÂßÀÚ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖITADORI SAUNA¡×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ØºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏºÇ¹¬¤ÎµÙÆü¡Ù
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¡Ø¼«Á³¡ßÍ·¤Ó¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤·¡¢Æü¡¹´èÄ¥¤ë¿Í¡¹¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊHP¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡×
¤È·Ç¤²¡¢´ôÉì¸©´Ø»ÔÈÄ¼è¤ÎÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´°Á´ÂßÀÚ·¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡- ÈÄ¼èÀî¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¡¢¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤Î¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢³°µ¤Íá¤Ê¤É¡¢¡È¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤òÄó¶¡¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖYOHAKU¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¡Ø¿´¤ÎÍ¾Çò¤ò¼è¤êÌá¤¹µÙÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Í½Ìó¤ÏÏ¢ÆüËä¤Þ¤ë¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾å¤¬¤êÄ´»Ò¤ÊITADORI SAUNA¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¼ÒÄ¹¤ÏÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Çº¤ß£±.¡§Åß¤Î½¸µÒ
¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î½©Åß¤Î½¸µÒ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Åç»á¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¹ð»Üºö¤Ï¡È²¿¤òÆÏ¤±¤ë¤«¡É¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤Þ¤º¤ÏÅß¤Î¥¥éー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤¬ºÇ½ÅÍ×¤À¤Í¡£¡×¤È²Ï¹ç¤¬´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¶õ´Ñ¾Þ¡¢Àã¥µ¥¦¥Ê¡¢ÃÏ°èÂÎ¸³¤äÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÈÄ¼è¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢½©Åß¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É¬Í×¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Ä¹Ìî¡ÖTHE SAUNA¡×¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«ÂÎ¸³Àß·×¤¬Åß½¸µÒ¤Î¥«¥®¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Çº¤ß£².¡§ÁÈ¿¥²½¡¦»ÅÁÈ¤ß²½
Â³¤¯¤ªÇº¤ß¤Ï¡¢¡ÖË¡¿Í²½¤·12～13¿ÍÂÎÀ©¤Ø³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤¬¾å¼ê¤¯¿¶¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¾õÂÖ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¸úÎ¨¤âÎÉ¤¤¤Ï¤º¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁºîÀ®¤ä»Ô¾ìÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤¹Êý¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁá¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º1½µ´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢¡ÈÇ¤¤»¤é¤ì¤ë»Å»ö¡É¤È¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î»Å»ö¡É¤òÊ¬¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡£¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤³¤È¤ï¤¶¡ÖÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤±¤ì¤Ð°ì¿Í¤Ç¹Ô¤±¡¢±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤±¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤±¡×¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇ¤¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Çº¤ß£³.¡§´´Éô°éÀ®
¤½¤·¤ÆºÇ¤â¿¼¤¤Çº¤ß¤Ï¡¢´´Éô¤¬ÉÔºß¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÎÁ¤â¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È"²ñ¼Ò"¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È»°Åç»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨Ìò¿¦¤òÇ¤¤»¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÀº¿ÀÅª¥À¥áー¥¸¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·²Ï¹ç¤Ï
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤ÈÂ¨Åú¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀè¤ËÌò¿¦¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¿®¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¬´´Éô°éÀ®¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡£¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê½õ¸À¡£
¤½¤Î¾å¤Ç³°Éô¤«¤é¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò¡È»ëºÂ¤Î¹â¤¤¿Íºà¡É¤Ø°é¤Æ¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüÊó¤ÇËèÆü´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¢£ ÊÉÂÇ¤Á¤Ç¸«¤¨¤¿¡Èº¬¸»Åª¤Ê²ÝÂê¡É
¤³¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¥¯¥»¡×¤È¡ÖÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡É¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¼«¿È¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÂÆ§¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÉÂÇ¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¹ÔÆ°Ã±°Ì¤Ç¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤á¡×¤ËÁÈ¿¥²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢º£²ó¤òµ¡¤Ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¸×¡É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿·»þÂå¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼Ò asobiba¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò asobiba
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »°Åç ÍÛ
½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´Ø»ÔÈÄ¼è 4701-3
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¡ÊITADORI SAUNA¡Ë
¡¢½ÉÇñ»ö¶È¡ÊYOHAKU¡Ë¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://co-asobiba.itadori-sauna.com/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-1807-4256
MAIL¡§info@itadori-sauna.com
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡§¥ï¥ó¥Úー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¹ç ½Ùµ±
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ14-16 ²Ï¹ç¥Ó¥ë5¡¦6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢¿Íºà¾Ò²ð ¤Û¤«
HP¡§https://onepage.co.jp/
MAIL¡§contact@onepage.co.jp