¡Ú20%ÁýÎÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¡ª¡Û¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡£KAKTAS ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¸¥§¥ë ¤¬Ãæ¿È¡¦¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë...¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCurly¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ûÃ«Í¦µ¤ / º´Æ£·ý¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢´é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKAKTAS¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡É¿²ÉÔÂÈ©¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³èÈ©¤Ë¸þ¤±¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡ÖStyling - Zero All in One/¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó 100g¡×¡É¤òº£²ó¡Ö120g¤ËÍÆÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¡×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
" 4¤Ä¤ÎÆÃÄ§ "
1 / 5Ìò¤¬¤³¤ì1ËÜ
¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏOK¡£
¡Ö²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦Æý±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥·¥§ー¥Ö¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤Î5Ìò¤ò1¤Ä¤Ë¡£
2 / ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥±¥¢½èÊý
Íð¤ì¤¿À¸³èÈ©¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½èÊý¡£
È©¥ê¥º¥à¤ò»Ê¤ë¡È»þ·×°äÅÁ»Ò¡É¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¡£
3 / W¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥×¥»¥ë
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë»À²½¤·¤Ê¤¤¹âÁ¯ÅÙ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE¥«¥×¥»¥ë(1)¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶Ë¾®¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¥Ê¥Î¥«¥×¥»¥ë(2)¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë
¡¡¡Ê2¡Ë¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë
4 / ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬98%°Ê¾å
¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ®Ê¬21¼ïÎàÇÛ¹ç¡£1ËÜ¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½á¤¤È©¤Ø
1ËÜ5Ìò¡§¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¤³¤ì1ËÜ¤À¤±
¥¹¥ë¥¹¥ë¿¤Ó¤ë¥µ¥é¥Ã¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¢¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¹âÊÝ¼¾¡£»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â´èÄ¥¤ëÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦Æý±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥·¥§ー¥Ö¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤Î5Ìò¤ò1¤Ä¤Ë¡£
W¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥×¥»¥ë
¸«¤¨¤ë¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óE¥«¥×¥»¥ë¡Ê1¡Ë
¸«¤¨¤Ê¤¤¶Ë¾®¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¥Ê¥Î¥«¥×¥»¥ë¡Ê2¡Ë
ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯´¥Áç¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿È©¤Ë¤â¹â¿»Æ©¡£2¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥×¥»¥ë¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¹ç¡£
¡Ê1¡Ë¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë
¡Ê2¡Ë¥Æ¥È¥é¤Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë
¢¨°ìÈÌÅª¤ÊÌÓ·ê¤ÎÌó2500Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ
ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³èÈ©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÀ®Ê¬
¡Ú¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë¡Û¡È ²á¾ê¤ÊÈé»é ¡È¥ª¥¤¥êーÈ©¤Ë¤ÏÈé»éÎÌ¤òÍÞÀ©¤·¡¢´¥ÁçÈ©¤Ë¤ÏÈé»é¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·Àµ¾ï¤ÊÈ©¤Ë¤¹¤ë¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÈé»éÎÌ¤ÎÍð¤ì¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¡Ú¥»¥é¥ß¥É5¼ï¡Û¡È ¿åÊ¬¡¦½á¤¤ÉÔÂ ¡È¿åÊ¬ÎÌ¤Î¹â¤¤È©¾õÂÖ¤Ç½á¤¤¤ò¥ー¥×¤¹¤ë5¼ïÎà¤Î¥»¥é¥ß¥É¤òÇÛ¹ç¡£ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤Ç´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Æ³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¡£
¡Ú¥ì¥Á¥Îー¥ë¡Û¡È È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÎÍð¤ì ¡ÉÍð¤ì¤¿È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢½á¤¤¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¡£¥Ë¥¥Ó¡¢¥·¥ï¡¢ÌÓ·ê¤Î³«¤¡¦¹õ¤º¤ß¤Ê¤É¿çÌ²½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿²ÉÔÂ¡¦ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤ÎÈ©¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤êÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¡£
KAKTAS¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï "2STEP" ¤ÇOK
1¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥¯¥ì¥ó¥º¡§¿·½èÊý¥Ó¥¿¥ß¥ó¥Ðー¥à¥¯¥ì¥ó¥º¤ÇÉáÃÊ¤ÎÀö´é¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÌÓ·ê±ø¤ì¡¦Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥ª¥Õ¡£¥Ð¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¥åー¥Ö·¿¥Ðー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
2¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡§1ËÜ¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢OK¡£¤ªÈè¤ìÈ©¤ä¿²ÉÔÂÈ©¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤È©¤Ø½á¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½èÊý¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¸¥§¥ë
¤³¤Î2ËÜ¤À¤±¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë½½Ê¬¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥¯¥ì¥ó¥º "4¤Ä¤ÎÆÃÄ§"
1 / 6¼ï¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó½èÊý
6¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¢¨¤òÇÛ¹ç¤ÇÌÓ·ê¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¡£ÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤éÈé»é¡¦ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£
¢¨¥ì¥Á¥Îー¥ë¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡¢¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
2 / ¤È¤í¤±¤ë¥Ð¥¿ー¼Á´¶¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à
¥Á¥åー¥Ö¤Ç½Ð¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤È¤í¤±¤ë¥Ðー¥à¤¬ÌÓ·ê±ø¤ì¤òÉâ¤«¤·¤Æ¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£¥¸¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ÆÀö¾ôÀ®Ê¬¤¬¥ª¥¤¥ë¤´¤È±ø¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á
3 / ËÉÙ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬76%ÇÛ¹ç¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò26¼ïÎà¤ÈËÉÙ¤ËÇÛ¹ç¡£Àö¤¤Íî¤È¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä
4 / 5¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¤Ç¹âÊÝ¼¾
5¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¢¨¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ½á¤¤¥Ùー¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¡¢´¥Áç¤òËÉ¤°
¢¨¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¦¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¦¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¦¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¦¥»¥é¥ß¥ÉEOP¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¾¦ÉÊ³µÍ×
KAKTAS Styling - Zero All in One
¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡Ë
3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 120g
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://kaktas.jp/shop/products/prod_014
KAKTAS Styling - Zero Cleanse
¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥¯¥ì¥ó¥º¡Ë
2,365±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 120g
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://kaktas.jp/shop/products/prod_013
KAKTAS¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¡ß¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¡×¤È¡Ö+¡Ê¤¿¤¹¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¡¢Â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊFacetyling Brand¡Ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¡Û
¡Ê£±¡ËStyling Loose Powder¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡Ë
¡Ê£²¡ËStyling BB Stick¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°BB¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê£³¡ËStyling - Zero All in One¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡Ë
¡Ê£´¡ËStyling - Zero Cleanse¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° - ¥¼¥í ¥¯¥ì¥ó¥º¡Ë
¡Ê£µ¡ËStyling 3D Eyestick¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°3D¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
KAKTAS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaktas.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCurly
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¿ûÃ« Í¦µ¤ / º´Æ£ ·ý
»ñËÜ¶â¡§ 300Ëü±ß
ÁÏ¶È¡§ 2022Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦À½Â¤
ËÜ¼Ò¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶èÆüµÈËÜÄ®»°ÃúÌÜ1-36
¡ÖCurly = ¤¯¤»¡×¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê1¿Í1¿Í¤Î¤¯¤»¡Ë¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¼«Í³¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤Ë¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿·¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤äÀ¸¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Èµ¤¤Å¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éCurly¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥´¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤¯¤»¡×¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£