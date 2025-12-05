¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×¤¬¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These(¤®¤ó¤¬¤¨¤¤¤æ¤¦¤Ç¤ó¤»¤Ä ¥Ç¥£ ¥Î¥¤¥¨ ¥Æー¥¼)¡Ù¤Î²ÔÆ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×¤ÎÈÎÇä¤ò12·î12Æü(¶â)12»þ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ãþÂÎÊÁ¡¢¥êー¥ëÂÓÊÁ¤Î2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ²ÔÆ¯µÇ°¾Þ BIG¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Þ¤±¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢10Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È8¼ïÎà¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤Î¤¦¤Á1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢20Ï¢¥»¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ÇÆ±¤¸8¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê1Ëç¤òÁª¤ó¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡¡¥¥é¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸8¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸
https://premiumkuji.konami.net/lp/gineidendnt/index.html(https://premiumkuji.konami.net/lp/gineidendnt/index.html?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=yBAhFW)
¢§¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://premiumkuji.konami.net/
¢§¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X
https://x.com/573Kuji
¢§¡Ö¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¡×¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
https://www.konami.com/amusement/psm/
¢§¥¹¥Þ¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡Ù¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
https://www.konami.com/amusement/psm/slot/gineidenDNT/00_top.html
¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×³µÍ×
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 12:00 ～ 2026Ç¯1·î5Æü(·î) 10:00
¢£¾ÞÉÊ°ìÍ÷¡§
S¾Þ¡¡ ¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ²ÔÆ¯µÇ°¾Þ BIG¥¿¥ª¥ë
A¾Þ¡¡ ¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È
B¾Þ¡¡ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
C¾Þ¡¡ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
D¾Þ¡¡ ¥¹¥Þ¥¹¥íÌ¾¥·ー¥ó¥ß¥Ë¿§»æ
E¾Þ¡¡ ¥¥é¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¤ª¤Þ¤±¾Þ¡¡¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸ ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¢¨10Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È8¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Þ¤±¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢ 20Ï¢¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È8¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ª¹¥¤¤Ê¤ª¤Þ¤±¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 1²ó 880±ß(ÀÇ¹þ) ÊÌÅÓÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§ (C)ÅÄÃæË§¼ù/¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These À½ºî°Ñ°÷²ñ (C)Konami Amusement
¢§¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡¡È¯ÇäµÇ°¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â) ～ 2026Ç¯1·î5Æü(·î) 10:00
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
£±. ¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ÃêÁª¤Ç1Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡¡¥¥é¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸8¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡ãÃêÁª·ë²Ì¡ä
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))
¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë: ¡Ö¥³¥Ê¥ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¯¤¸ ONLINE¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These ¤¯¤¸¡×
¥áー¥«ー: KONAMI
ÈÎÇä´ü´Ö: 2025Ç¯12·î12Æü(¶â)12»þ¤«¤é2026Ç¯1·î5Æü(·î)10»þ¤Þ¤Ç
¥¸¥ã¥ó¥ë: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸
Ãøºî¸¢É½µ:
(C)ÅÄÃæË§¼ù/¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Konami Amusement
¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL: 0570-086-573 Ê¿Æü: 10:00～18:00 (µÙ¤ß: ÅÚÆü½ËÆü)
¥áー¥ë: ¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/