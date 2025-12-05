CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN ³«ºÅ·èÄê¡ª
(C)UNCORE
11/11(²Ð) The 3rd mini album
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖX¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï2,900Ëü²ó¤òµÏ¿¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPROJECT 7¡×È¯¤È¤Ê¤ëÂçÃíÌÜ¤ÎCLOSE YOUR EYES¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MAi9fXJv2m4 ]
¢£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡¡¢¨¸ø±é²ñ¾ì¤´¤È¤Ë³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯
¡ÚÅìµþ¡Û
2·î10Æü(²Ð)
³«¾ì17:00/³«±é 18:00
2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)
³«¾ì14:00/³«±é15:00
²ñ¾ì¡§Zepp Divercity(TOKYO)
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
2·î13Æü(¶â)
³«¾ì17:00/³«±é18:00
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
¡ÚÂçºå¡Û
2·î15Æü(Æü)
³«¾ì16:00/³«±é17:00
²ñ¾ì : Zepp Osaka Bayside
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡11,000±ß(ÀÇ¹þ)
2F »ØÄêÀÊ¡¡13,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÐ¾Ý³°
¡ã¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀÊ¡ä
¡Ü11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÆÃÅµ¡ä
Á°Êý»ØÄêÀÊ³ÎÌó
¥ê¥Ïー¥µ¥ë´ÑÍ÷
½ª±é¸å¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
VIP PASSÂ£Äè(¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¡¦7¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡üCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö1¼¡Àè¹Ô
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤1¿½¤·¹þ¤ß2Ëç¤Þ¤Ç
¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00~12·î14Æü(Æü)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)15:00~12·î22Æü(·î)23:00
¡üCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö2¼¡Àè¹Ô
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤1¿½¤·¹þ¤ß2Ëç¤Þ¤Ç
¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î15Æü(·î)12:00~12·î22Æü(·î)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)15:00~2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:00
¢¡³¤³°ºß½»¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊFor overseas¡Ë
Goes on Sale¡§2025/12/23(TUE) 12:00(JST) ～ 2026/1/30(FRI) 23:59(JST)
¢¨First come, first served
Payment Method¡§Credit card only
Delivery method¡§Pick up at Lawson or Ministop stores in Japan
Ticket type¡§1F Standing (This sales is not eligible to be upgraded.)
¢¨1 entry 4 tickets
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/contact/
¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡äWONDER LIVE Inc.
https://wlinfo.short.gy/close_your_eyes
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä¥¥çー¥ÉーÅì³¤¡¡052-972-7466
¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö (·î～¶â 12:00～18:00 / ÅÚ 10:00～13:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¶È)
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888
¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö (12:00～17:00 (ÅÚÆü½ËµÙ¶È))
¢£¼çºÅ¡¦´ë²è¡§ UNCORE / SLL /YG PLUS/ KADOKAWA K¥×¥é¥¹ /¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¢£¶¨ÎÏ¡§CLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¢£±¿±Ä¡¦À©ºî¡§WONDER LIVE Inc.
¾ÜºÙ¤ÏCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206)¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¡CLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
https://closeyoureyes.jp/
¡ÎÇ¯²ñÈñ¡Ï 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¡CLOSE YOUR EYESÆüËÜ¸ø¼°X¡ã@CYE_JPOFFICIAL¡ä
https://x.com/CYE_JPOFFICIAL
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
CLOSE YOUR EYES¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¥Ç¥Ó¥åー¡Û2025Ç¯4·î
7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× CLOSE YOUR EYES
´Ú¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶ÉJTBC¤òÄÌ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ"PROJECT 7"¤òÄÌ¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤ËThe 1st Mini Album
11·î¥ê¥êー¥¹¤ÎThe 3rd Mini Album
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖX¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2900Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
CLOSE YOUR EYES¤È¤¤¤¦¥Áー¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£