CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN ³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA K¥×¥é¥¹

(C)UNCORE

11/11(²Ð) The 3rd mini album ¤òÈ¯Çä¡£½é½µÇä¤ê¾å¤²¤¬57ËüËç¤òÆÍÇË¤·¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é3ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¤Æ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤·Îß·×Çä¾åËç¿ô¤¬100ËüËç¤òÆÍÇË¡£


ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖX¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï2,900Ëü²ó¤òµ­Ï¿¡£


¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPROJECT 7¡×È¯¤È¤Ê¤ëÂçÃíÌÜ¤ÎCLOSE YOUR EYES¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª



[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MAi9fXJv2m4 ]



¢£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡¡¢¨¸ø±é²ñ¾ì¤´¤È¤Ë³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯


¡ÚÅìµþ¡Û


2·î10Æü(²Ð)


³«¾ì17:00/³«±é 18:00


2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)


³«¾ì14:00/³«±é15:00


²ñ¾ì¡§Zepp Divercity(TOKYO)



¡Ú°¦ÃÎ¡Û


2·î13Æü(¶â)


³«¾ì17:00/³«±é18:00


²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya



¡ÚÂçºå¡Û


2·î15Æü(Æü)


³«¾ì16:00/³«±é17:00


²ñ¾ì : Zepp Osaka Bayside



¢£¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡11,000±ß(ÀÇ¹þ)


2F »ØÄêÀÊ¡¡13,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÐ¾Ý³°


¡ã¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀÊ¡ä
¡Ü11,000±ß(ÀÇ¹þ)



¡ã¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÆÃÅµ¡ä
Á°Êý»ØÄêÀÊ³ÎÌó
¥ê¥Ïー¥µ¥ë´ÑÍ÷
½ª±é¸å¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
VIP PASSÂ£Äè(¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¡¦7¼ï¥é¥ó¥À¥à)



¢£¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡üCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö1¼¡Àè¹Ô


¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤­1¿½¤·¹þ¤ß2Ëç¤Þ¤Ç


¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00~12·î14Æü(Æü)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)15:00~12·î22Æü(·î)23:00



¡üCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö2¼¡Àè¹Ô


¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤­1¿½¤·¹þ¤ß2Ëç¤Þ¤Ç


¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î15Æü(·î)12:00~12·î22Æü(·î)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)15:00~2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:00

¢¡³¤³°ºß½»¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊFor overseas¡Ë
Goes on Sale¡§2025/12/23(TUE) 12:00(JST) ～ 2026/1/30(FRI) 23:59(JST)
¢¨First come, first served
Payment Method¡§Credit card only
Delivery method¡§Pick up at Lawson or Ministop stores in Japan
Ticket type¡§1F Standing (This sales is not eligible to be upgraded.)
¢¨1 entry 4 tickets



¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/contact/

¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡äWONDER LIVE Inc.


https://wlinfo.short.gy/close_your_eyes
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä¥­¥çー¥ÉーÅì³¤¡¡052-972-7466
¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö (·î～¶â 12:00～18:00 / ÅÚ 10:00～13:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¶È)
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¥­¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888
¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö (12:00～17:00 (ÅÚÆü½ËµÙ¶È))

¢£¼çºÅ¡¦´ë²è¡§ UNCORE / SLL /YG PLUS/ KADOKAWA K¥×¥é¥¹ /¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü


¢£¶¨ÎÏ¡§CLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö


¢£±¿±Ä¡¦À©ºî¡§WONDER LIVE Inc.



¾ÜºÙ¤ÏCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206)¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦



¢¡CLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö


https://closeyoureyes.jp/



¡ÎÇ¯²ñÈñ¡Ï 6,600±ß(ÀÇ¹þ)

¢¡CLOSE YOUR EYESÆüËÜ¸ø¼°X¡ã@CYE_JPOFFICIAL¡ä


https://x.com/CYE_JPOFFICIAL



¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦



CLOSE YOUR EYES¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¥Ç¥Ó¥åー¡Û2025Ç¯4·î



7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× CLOSE YOUR EYES
´Ú¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶ÉJTBC¤òÄÌ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ"PROJECT 7"¤òÄÌ¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤ËThe 1st Mini Album¤Ç¥Ç¥Ó¥åー


11·î¥ê¥êー¥¹¤ÎThe 3rd Mini Album¤Ï½éÆ°Çä¤ê¾å¤²50ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢²áµî3ºî¤ÎÎß·×Çä¾åËç¿ô¤¬100ËüËç¤òÆÍÇË¡£


ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖX¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2900Ëü²ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£
CLOSE YOUR EYES¤È¤¤¤¦¥Áー¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤­¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£