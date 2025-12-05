TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤ÎPOPUP¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMONOCOLOR POPUP SHOP¡×¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤ÎPOPUP¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMONOCOLOR POPUP SHOP¡×¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¡Diver City¡Ü¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤ÎPOPUP¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMONOCOLOR POPUP SHOP¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»ö¸åÄÌÈÎ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4223
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00～12·î18Æü(ÌÚ)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯2·îÃæ½Ü～3·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸
(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) vol.2
²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñー¥Ä(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´46¼ï
¢¨²èÁü¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¶ÒÃå
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
ÄÞ¤ä¤¹¤ê
²Á³Ê¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4223
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00～12·î18Æü(ÌÚ)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯2·îÃæ½Ü～3·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¢£BLEACH¤È¤Ï
¡ØBLEACH¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¾¯Ç¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç2016Ç¯ 38¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä¶¿Íµ¤·õ·á¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£2001Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ¤è¤êÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´74´¬¤ÇÁ´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×1²¯3000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï2004Ç¯¤«¤é2012Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·à¾ìÈÇ¤â·×4ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¥·¥êー¥º¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ì¿·¤·¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÇ½ª¾Ï¡ØÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÂè1¥¯ー¥ë¡¢2023Ç¯7·î¤è¤êÂè2¥¯ー¥ë¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓŽ°·íÊÌëýŽ°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¢2024Ç¯10·î5Æü¤è¤êÂè3¥¯ー¥ë¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓŽ°ÁêÑîëýŽ°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥¯ー¥ë¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓŽ°²Ò¿ÊëýŽ°¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤ËÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)µ×ÊÝÂÓ¿Í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦£ä£å£î£ô£ó£õ¡¦¤Ô¤¨¤í
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä