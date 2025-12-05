TAC¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥ãー¸¡Äê(R)¹ÖºÂ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª¡Ö¹Ö»Õ¤¬»î¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¥Ó¥¸¥Þ¥Í»î¸³¤Î¼çÍ×ÏÀÅÀ¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ÈÂÐºö¡×
¹Ö»Õ¤¬»î¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¥Ó¥¸¥Þ¥Í»î¸³¤Î¼çÍ×ÏÀÅÀ¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ÈÂÐºö
- ¾ÜºÙ:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html)
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡¦³µÍ×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥ãー¸¡Äê»î¸³(R)¤Î2025Ç¯Âè2¥·ー¥º¥ó¤Î»î¸³¤¬¡¢º£Ç¯10·î～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚIBT¡Û¼«Âð¡¦¼«¼Ò¼õ¸³·¿¥Í¥Ã¥È»î¸³¡¦¡ÚCBT¡Û¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¼õ¸³·¿¥Í¥Ã¥È»î¸³¤Î·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ×¤·¤¤»î¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÂê·¹¸þ¤äÆñ°×ÅÙ¡¢¹ç³ÊÎ¨Åù¤Ï»î¸³²ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Î»î¸³ÆâÍÆ¤ËÂ§¤·¤¿¡×³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¹ç³Ê¤Ø¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TAC¥Ó¥¸¥Þ¥Í¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤ÏËè¥·ー¥º¥ó¤Î»î¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¸³¤·¡¢½ÐÂêÆâÍÆ¡¦·¹¸þ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹ÖµÁ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î°Ù¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î»î¸³ÆâÍÆ¤ËÂ§¤·¤¿¡×¥ê¥¢¥ë¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¹Ö»Õ¼«¤éº£²ó¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼çÍ×ÏÀÅÀ¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ó¥¸¥Þ¥Í¤Î³Ø½¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥Ó¥¸¥Þ¥Í¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤âËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ã¼ç¤Ê¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡ä
¡¦2025Ç¯Âè2¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Þ¥Í»î¸³¤Î½ÐÂê·¹¸þ
¡¦½ÐÂê·¹¸þ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ó¥¸Ë¡¥Þ¥Í¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
¡¦¼Áµ¿±þÅú¡Ê³§ÍÍ¤Îµ¿ÌäÅÀ²ò¾Ã¡Ë
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦¥Ó¥¸¥Þ¥Í¤Î³Ø½¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦2025Ç¯Âè2¥·ー¥º¥ó¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²áµî¤Ë¥Ó¥¸¥Þ¥Í»î¸³¤ò¼õ¸³¤µ¤ì¤¿Êý
¡¦¥Ó¥¸¥Þ¥Í¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
³«ºÅ¾ÜºÙ- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾:2025Ç¯ÅÙÂè2¥·ー¥º¥ó¡¡¹Ö»Õ¤¬»î¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¥Ó¥¸¥Þ¥Í¤Î¼çÍ×ÏÀÅÀ¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ÈÂÐºö
- Æü»þ:2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～14:00
- ·Á¼°:Zoom¡Ê¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤Ë»²²ÃURL¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
- »²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
- ¹Ö»Õ:»ÔÍè µ®¡Ê¤¤¤Á¤ ¤¿¤«¤·¡Ë¹Ö»Õ
- ¾ÜºÙ:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html)
»ÔÍè µ®¡Ê¤¤¤Á¤ ¤¿¤«¤·¡Ë¹Ö»Õ
¡ÚPROFILE¡Û
TAC¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥ãー¸¡Äê»î¸³(R)¹ÖºÂ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¹ÖºÂ ÀìÇ¤¹Ö»Õ
Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥ãー
Á°¿¦¤Ç¤Ï±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Í£Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¡¦£Ã£ÍÅù¤ÎÀ©ºîÌó700 ËÜ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤«¤é´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÅª´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¡¢¿Í»ö´ÉÍý¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡Ê·Ð±ÄÁêÃÌ¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¡¦½¢¶Èµ¬Â§ºîÀ®¡¦¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦Ï«Ì³¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þÅù¡Ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§TAC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¿ÅÄ ÉÒÃË
ÀßÎ©¡§1980Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¶µ°é»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¿Íºà»ö¶È
ËÜ¼Ò¡§¢©101-8383 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3-2-18
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.tac-school.co.jp/