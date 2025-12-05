¡Ú¸¡¾Ú¡Û²«¿§¥Õ¥©¥°¤Ï¼Ö¸¡NG¡©¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤¬±½¤Î¿¿µ¶¤ò¸ø³«
¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥ÄÀìÌçÅ¹¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë(fcl.)¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWiNEEDS HOLDINGS¡Ê½êºßÃÏ¡§¹Åç»ÔÆî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈøÅÄ ²í»Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢Åß¤Î°Å·¸õ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÊÝ°Â´ð½à¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×ÊÝ°Â´ð½à²òÀâ¥¬¥¤¥É¡×¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥é¥¤¥È¤Î¾ï¼±¡×¤òÀµ¤·¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ò·Þ¤¨¡¢¹ßÀã¤äÌ¸¤Ê¤É»ë³¦ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°Å·¸õ»þ¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡Ö²«¿§¡Ê¥¤¥¨¥íー¡Ë¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¡×¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î´Ö¤Ç¡Ö²«¿§¤¤¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ï¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë2¿§LED¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÁõÈ÷¤¹¤Ù¤¥é¥¤¥È¤ÎÆ³Æþ¤òí´í°¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¡Ö¸«¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö°ÂÁ´À¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¿®Íê¸÷¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢°ÂÁ´¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÌçÅ¹¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¼°¤´¤È¤ÎË¡Åª´ð½à¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÂ¬Äê¾ò·ï¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²«¿§¤¤¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Î¼Ö¸¡Å¬¹çÀ¡§ À½Â¤Ç¯¼°¤Ë¤è¤ëÊÝ°Â´ð½à¤Î°ã¤¤¡ÊÊ¿À®17Ç¯µ¬À©¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎÅ¬¹ç¾õ¶·¡£
- 2¿§ÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¡ËLED¤ÎÅ¬Ë¡À¡§ Áö¹ÔÃæ¤Ë¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤ä¡¢¿§Ì£¤Îº¸±¦º¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤Î²òÀâ¡£
- ¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ ¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¡¢¸÷¼´Ä´À°¡¢Åô¶ñ¤Î±ø¤ì¤äÆÞ¤ê¤¬¸¡ºº¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡£
¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤Î¡Ö¿®Íê¸÷¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤ÎLEDÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤ò½å¼é¤·¤¿Àß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤Ø¤ÎâÁ¤·¤µ¡Ê¥°¥ì¥¢¸÷¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»ëÇ§À¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÇÛ¸÷Àß·×¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇú¸÷¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²áÅÙ¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»ë³¦¤òÇòÈô¤Ó¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¤òË¸¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤Ï¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¾È¼ÍÈÏ°Ï¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ä°Å·¸õ»þ¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·ー¥º¥ó¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×ÍÑLED¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥é¥¤¥È¥Ñー¥Ä¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë¤Ïº£¸å¤â¡¢À½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´¤È²÷Å¬¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë(fcl.)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Åç¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼«Æ°¼ÖÍÑLED¡¦HID¥é¥¤¥È¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ëÌÀ¤ë¤µ¡Ê¥ëー¥á¥óÃÍ¡Ë¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡Ö¸«¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö°ÂÁ´À¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¿®Íê¸÷¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤ÊÇÛ¸÷Àß·×¤È¡¢¹ØÆþ¸å¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¿¼Â¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
