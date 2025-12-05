4¿ÍÁÈ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ölife crown¡×¤¬¥°¥é¥ó¥¸EP¡Ösound stuff¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª¼ýÏ¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡ª
¡ÖSYNCHRONICITY¡Ç25¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î»ìÀ¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ölife crown¡×¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥¸¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·ºîEP¡Ösound stuff¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖWestern-Tokyo Grunge¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¡¢¿·¶Ê£²¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿£µ¶ÊÆþ¤ê¤ÎEP¤Ï¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö½Ð¤·¤¿¤¤²»¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ì²»¤Î¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»É¡¹¤·¤¯¤âÑ³¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ·²¤À¡£
Á´¶Ê¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÄÍÅÄ ¹Ì»Ê»á¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÌÚÂ¼·òÂÀÏº»á¤¬»²²Ã¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏMii Orii»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿EP¼ýÏ¿¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£
´ÆÆÄ¤Ïµ¤±Ô¤Î±ÇÁüºî²Èikko»á¤¬¼ê³Ý¤±¡¢±éÁÕ¥·ー¥ó¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤±ÇÁü¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Music Video¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/qI6zUmQ_3WY?si=jJlbU7mzMG9A1rvz
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
2025.12.03 Release EP¡Ösound stuff¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§ https://orcd.co/sound-stuff
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¸ø±éÌ¾¡§life crown pre. "PARAMOUNT CHAPTER2"-KICHIJOJI WARP 27th Anniversary!!-
ÆüÉÕ¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
²ñ¾ì¡¡¡§µÈ¾Í»ûWARP (http://warp.rinky.info/)
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì 19:00 / ³«±é 19:30
ÎÁ¶â¡¡¡§¡¡°ìÈÌ: \3,000 (+1D \600)¡¡³Ø³ä: \2,500 (+1D \600) ¢¨Í×³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨
¡Ò½Ð±é¡Ólife crown / Enfants / SleepInside
ÈÎÇäÀèURL¡§https://t.livepocket.jp/e/paramount2
¡Úlife crown¡ÊÆÉ¤ß¡§¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
life crown¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç2020Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿4¿ÍÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
¥°¥é¥ó¥¸¤ä¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥Õ¤ò¼´¤ËÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤É¤³¤«Îä¤á¤¿Æâ¸þÅª»ìÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë´í¤¦¤µ¤äÀÈ¤µ¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸½ºß¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀ¾Åìµþ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡ÖWestern-Tokyo Grunge¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢ ÄË²÷¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥é¥ó¥¸¥µ¥¦¥ó¥ÉÁ´³«¤Î¿·ºîEP¡Ösound stuff¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
Instagram : https://www.instagram.com/lifecrown.jp/
X(Twitter) : https://x.com/LIFE_CROWNS