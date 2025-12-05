¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¡ÖI.CINNAMOROLL(¥¢¥¤¥·¥Ê¥â¥íー¥ë)¡×¤ÎPOP-UP SHOP ¡Ö¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×ÄÉ²ÃÆüÄøÈ¯É½¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ70´Û¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ç¿·¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥°¥í¥¦¥Ç¥£¥¢(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò¼ÒÄ¹¡§±àÅÄ·û)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖI.CINNAMOROLL¡Ê¥¢¥¤¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡Ë¡×¤Î¡¢¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿POP-UP SHOPÂèÆóÃÆ¡Ö¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×¤Î¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î°Ê¹ß¤ÎÄÉ²ÃÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£




£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖI.CINNAMOROLL¡×(¥¢¥¤¥·¥Ê¥â¥íー¥ë)¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¤´¼«°¦¡É¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£


¤½¤ó¤Ê¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡ÊI.CINNAMOROLL¡Ë¤¬ ¡È¹­¤¤¹­¤¤À¤³¦¤ò ¼«Í³¤Ë¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë ¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¿·¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î¤è¤êJRÂçµÜ±Ø¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤¤¤ÆÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³¤Ç¤â³«ºÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ¤È²£ÉÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æº£²óÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯°Ê¹ß¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£



¢£¡ÖI.CINNAMOROLL¡¡¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×³«ºÅ³µÍ×


²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ËÊ±¤¹¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥ß¥ë¥¯¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦¥â¥Î¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£



Ì¾¾Î ¡§I.CINNAMOROLL¡¡¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º
´ë²è ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥°¥í¥¦¥Ç¥£¥¢

¡ã»¥ËÚ¡ä
¾ì½ê ¡§»¥ËÚPARCO 7FÆÃÀß²ñ¾ì
´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～12·î21Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ã²£ÉÍ¡ä


¾ì½ê ¡§¥ë¥ß¥Í²£ÉÍB2ºÅ»ö¥¹¥Úー¥¹
´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î11Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§Ê¿Æü10:00～21:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00～20:30¡¡¢¨12·î31Æü¤Ï18»þÊÄÅ¹¡¢1·î1Æü¤ÏµÙ¶È



¡ãÊ¡²¬¡ä
¾ì½ê ¡§Ê¡²¬PARCOËÜ´ÛB1¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
´ü´Ö ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î1Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:30



¡ãÌ¾¸Å²°¡ä
¾ì½ê ¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä1FÆî¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー²£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
´ü´Ö ¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～2·î3Æü(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬ÊÄ¾ì



¡ãÂçºå¡ä
¾ì½ê ¡§ÇßÅÄ¥í¥Õ¥È ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 6³¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»¨²ß ÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹
´ü´Ö ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～3·î8Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17»þ¤Þ¤Ç



¡ãÅìµþ¡ä
¾ì½ê ¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 7F ¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á
´ü´Ö ¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)～3·î22Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§11:00～19:00
¢¨»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï½ç¼¡¿·¾¦ÉÊ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥ß¥ë¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡Ë¡×¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢POP-UP SHOPÂè°ìÃÆ¡Ö¤´¼«°¦¥Ä¥¢ー¥º¡×¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


²ñ¾ìÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÏÎ¹¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£















¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹


¡ã¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ä

ÆÃÅµ£±.


¡Ö¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à


2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢


ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª





¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

ÆÃÅµ£².


³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º¡×¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à


5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢


ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


¢¨³Æ²ñ¾ì¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹


¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤






¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/sale_top/gojiai_world


Ì¾¾Î ¡§I.CINNAMOROLL ¤´¼«°¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥º


´ë²è ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥°¥í¥¦¥Ç¥£¥¢



¢£Á´¹ñTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ë¤Æ¡ÖI.CINNAMOROLL¡×¥°¥Ã¥º¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¥¹¥¿ー¥È¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤­¤ª¤í¤·¥°¥Ã¥º¤â¡ª



£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü(¶â)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ£·£°Å¹ÊÞ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£




¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥ß¥ë¥¯¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡¢¥·¥Í¥ÞÉ÷¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(¥¹¥Î¥Ü)¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤ª¶á¤¯¤Î·à¾ì¤ËÂ­¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¨TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¶Ó»åÄ®¡Ê³ÚÅ·ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥Ê¥¹¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


TOHO¥·¥Í¥Þ¥º´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§https://www.tohotheater.jp/campaign/cinnamoroll-goods.html



¡ÚI.CINNAMOROLL¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û


Ì¾Á° ¡§I.CINNAMOROLL(¥¢¥¤¥·¥Ê¥â¥íー¥ë)


·è¤áÂæ»ì ¡§¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡Ë¤¢¤¤¤·¤Ê¡©


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð ¡§


¤È¤¢¤ëÅÔ»Ô¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¼«Î©¤·¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤ÊÍ§¤À¤Á¡È¥ß¥ë¥¯¡É¤È°ì½ï¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÌÜ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¥­¥é¥­¥é¤·¤¿ËèÆü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÃë¿²¤·¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤­¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡©




¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://i-cinnamoroll.sanrio.co.jp/


¸ø¼°X ¡§https://twitter.com/i_cn_official


¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/i_cn_official/



¡Ú¡ÖI.CINNAMOROLL Animation¡×¡¡³µÍ×¡Û


¥¢¥Ë¥áÌ¾ ¡§¡ÖI.CINNAMOROLL Animation¡×


¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈURL ¡§ https://sanrio.site/51mkz




(C) 2025 SANRIO CO., LTD. ¡¡Sanrio/TBS