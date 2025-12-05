¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚNOWHERE NOWHERE¡ÛÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡¡MITSUKOSHI WELLNESS HOTEL¤Ë½ÐÅ¹
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖMITSUKOSHI WELLNESS HOTEL¡×¤Ë¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
NOWHERE NOWHERE¤Î¹á¤êÁ´12¼ï¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
NOWHERE NOWHERE POPUP ¾ÜºÙ
¢£½ÐÅ¹´ü´Ö
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¾ì½ê
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û 5F ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹Æâ
¢©103¡¾8001 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-4-1
¢£±Ä¶È»þ´Ö
10:00～19:00
Å¸³«¾¦ÉÊ
¡¦¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó
¡¦¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥ª¥¤¥ë
¡¦¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È
¡¦¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë
¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
¡¦Lei ¥«ー¥É¥Ç¥£¥Õ¥å¥¶ー
¡¦WEEK END ¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー2
¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nwnh.jp/
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ
²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢NOWHERE NOWHERE¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀÇ¹þ14,300±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢#BEC¤Î¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó(2mL)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BRAND PROFILE
¡ÖNOWHERE NOWHERE(¥Îー¥¦¥§¥¢ ¥Ê¥¦¥Ò¥¢)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWELL-ESSENCE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡È¹á¤ê¤Ç¼«¸ÊÉ½¸½¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤ò»È¤¦ÌÜÅª¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¹á¤ê¡×¤òÃµ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¢ー¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤ä¹Ô¤¯¾ì½ê¡¢µ¤Ê¬¤ÇÉþ¤ä¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤òÅ»¤¦¡£
¼«Âð¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¹á¤ê¤ÇºÌ¤ë¡£
NOWHERE NOWHERE¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Î¹Ï©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://nwnh.jp/¡¡
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/nwnh_fragrance/¡¡
¸ø¼°LINE https://lin.ee/oNg6Cba