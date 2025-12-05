deadman25¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Öto be and not to be final¡×¡Ú12/21(Æü)17:30～¡Û¥Ë¥³À¸ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡õ½ª±é¸å¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²ÇÛ¿®¡É¤âÊüÁ÷·èÄê¡ªMC¤Ë¤Ïseek¤âÅÐ¾ì
·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿deadman¡Ê¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¡Öto be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ-¡×¡Ê²ñ¾ì¡§Âç¼êÄ®»°°æ¥Ûー¥ë¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤seek¡ÊPsycho le Cemu¡¿MIMIZUQ¡Ë¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²ÇÛ¿®¡É¤ò¡¢»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤Ç¼Â»Ü¡£
¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ä¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Údeadman¡Û25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡Öto be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ-¡×¥Ë¥³À¸ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
deadman 25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤ò¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡£
25Ç¯¤Îµ°À×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ë¥³À¸¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349312349
ÂÇ¤Á¾å¤²ÇÛ¿®
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂÇ¤Á¾å¤²ÇÛ¿®¡£
MC¤Ë¤Ïseek¡ÊPsycho le Cemu¡¿MIMIZUQ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂÇ¤Á¾å¤²¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dwango-ticket.jp/project/ioXzsNddCN
¸ø±é³µÍ×
deadman 25th anniversary TOUR 2025
¡Öto be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ-¡×
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 17:00/ START 17:30
²ñ¾ì¡§Âç¼êÄ®»°°æ¥Ûー¥ë
½Ð±é¼Ô¡§deadman
¥Á¥±¥Ã¥ÈÁ°Çä¤ê¡§SOLD OUT
deadman ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://davidskullnorecords.net/
deadman ¸ø¼° X¡§@deadman_fuz(https://x.com/deadman_fuz)