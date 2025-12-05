¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÃÖ¤ÇÛ¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¡ÛÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥áー¥«ー¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼õ¤±¼è¤ê¡¦ËÉÈÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¸ø³« ～¸°¤Î¤«¤±Ëº¤ì¡¦Ä¹´üÂÚÎ±¤ËÃí°Õ¡¢ºÆÇÛÃ£ºï¸º¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð～
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRKBËèÆü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²°ÎÉ²ð¡¢ºû¿¹¹µ®¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉPYKES PEAK¡Ê¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥Ôー¥¯¡Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊªÎ®ÈËË»´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¼è¤ê°·¤¤¸Ä¿ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍøÍÑ»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼õ¤±¼è¤ê¡¦ËÉÈÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤òºöÄê¤·¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤Ï¤ªºÐÊë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢µ¢¾Ê»þ¤Î²ÙÊª¤Ê¤É¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÇÛÁ÷¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¸°¤Î¤«¤±Ëº¤ì¡×¤Ë¤è¤ëÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢²ÙÊª¤Î¼è¤ê½Ð¤·Ëº¤ì¤Ë¤è¤ë¡ÖËþÇÕ¡Ê¼õ¤±¼è¤êÉÔ²Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥ÐーÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤Î·¼ÌØ¡¦Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§ÈËË»´ü¤³¤½¡Ö³Î¼Â¤Ê¼õ¤±¼è¤ê¡×¤¬½ÅÍ×
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Çー¥¿Åù¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ºÆÇÛÃ£¤Îºï¸º¤Ï¡ÖÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤ÏÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹
¢£ °Õ³°¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¡©¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ËÉÈÈ¡¦¥Þ¥Êー¡×3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁÛÄê¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¡Ö¸°¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤òÅ°Äì
¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤ä¥·¥ê¥ó¥Àー¾û¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÃ£¶È¼Ô¤¬²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤·Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¾å¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐºö¡§ÇÛÃ£¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ä¤ò·Ç¼¨¤·¡¢ÅêÈ¡¸å¤Î»Ü¾û¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
2. ²ÙÊª¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¼è¤ê½Ð¤¹
ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÙÊª¤¬¿ôÆü´ÖÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÎ±¼é¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡á¶õ¤Áã¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¡×¤È¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÉÈÈ¾å¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¤Î²ÙÊª¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤º¡¢ºÆÇÛÃ£¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¡§µ¢Âð»þ¤ÏÉ¬¤º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤Å¤±¤ò¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ÇÄ¹´üÉÔºß¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Ø¡Ö±Ä¶È½ê»ß¤á¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤«¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅêÆþ¸ý¤òºÉ¤°¡Ê¡Ö»ÈÍÑÃæ»ß¡×¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¤¹¤ë¡ËÅù¤ÎÂÐºö¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î°Õ»×É½¼¨
ÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢ÉÔºßÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö: É½»¥¤Î¶á¤¯¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó²£¤Ë¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÃÖºÑ¤ß¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ PYKES PEAKÆÈ¼«¤Î¡Ö°ÆÆâ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ÇÃÖ¤ÇÛ¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ
ÇÛÃ£°÷ÍÍ¤âÌÂ¤ï¤ºÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö°ÆÆâ¥×¥ìー¥È¡×
°Õ»×É½¼¨¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¡ÖÁª¤Ù¤ë°ÆÆâ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
PYKES PEAK¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¡ÖÃÖ¤ÇÛ¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏËÉºÒÈ÷Ãß¸Ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑÄó°Æ¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
PYKES PEAK¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://pykespeak.jp/pages/okihai
PYKES PEAK
PYKES PEAK¤Ï¡¢¡ÖEnjoy Your Life¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤«¤éËÉºÒÍÑÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº£¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¡§https://amzn.to/4gpuvLm
³ÚÅ·¡§https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/
Yahoo!¡§https://bit.ly/3GiLuBR
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢PRÅù
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç²° ÎÉ²ð
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºû¿¹ ¹µ®
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§816-0954 Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô»çÂæ16-6¥Ñ¥»¥ªÆî¥öµÖ 1F 1001
HP¡§https://www.funstandard.jp/
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò
Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ
TEL : 092-586-5888
°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ
TEL¡§050-1720-0756
Email: contact@funstandard.jp
HP: http://funstandard.jp