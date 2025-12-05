LUIDA¡ÇS BAR¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ

±¿±ÄÃæ¤Î¡ÖLUIDA¡ÇS BAR¡Ê¥ë¥¤ー¥À¤Î¼ò¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢


2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤Î´Ö¡¢


¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¤¤ä¤·¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î


¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤È¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅß¤òºÌ¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥­¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Ï1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë1Ëç¡¢¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤¦¤¨¡¢¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡Ù¥á¥Ë¥åー


Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)



¿´¤âÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥«¥éー¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¥¹¥Îー¡×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢


¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤È¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥­¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹


¢¨¥±ー¥­¤Ï3ÆüÁ°16»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£


¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Ë¤Ï¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢¨1£Ç¡á1±ß¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£


¢¨¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥­¡×¤Ï¤´ÍøÍÑ3ÆüÁ°16»þ¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£


¢£¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ:¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー


¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Î¤´ÃíÊ¸1ÅÀ¤Ë¤Ä¤­¡¢1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¸½ºß¡¢ ¡ÖLUIDA¡ÇS BAR¡Ê¥ë¥¤ー¥À¤Î¼ò¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÚHD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI&II¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¤Î¸å´ü¥á¥Ë¥åー(2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤Þ¤Ç)¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤äÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£