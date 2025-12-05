LUIDA¡ÇS BAR¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤È¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê
±¿±ÄÃæ¤Î¡ÖLUIDA¡ÇS BAR¡Ê¥ë¥¤ー¥À¤Î¼ò¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤Î´Ö¡¢
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¤¤ä¤·¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î
¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤È¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅß¤òºÌ¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Ï1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë1Ëç¡¢¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤¦¤¨¡¢¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¢¡Ù¥á¥Ë¥åー
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)
¿´¤âÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥«¥éー¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¥¹¥Îー¡×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢
¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤È¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥±ー¥¤Ï3ÆüÁ°16»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Ë¤Ï¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1£Ç¡á1±ß¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¢ー¥È¥±ー¥¡×¤Ï¤´ÍøÍÑ3ÆüÁ°16»þ¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¢£¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ:¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©*¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¥³¥¢¡×¤Î¤´ÃíÊ¸1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ ¡ÖLUIDA¡ÇS BAR¡Ê¥ë¥¤ー¥À¤Î¼ò¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÚHD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI&II¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¤Î¸å´ü¥á¥Ë¥åー(2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤Þ¤Ç)¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤äÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£