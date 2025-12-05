¡Ú¥ô¥£¥Î¥Æ¥é¥¹¡Û¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»î¸³ÂÐºö WEBÌäÂê½¸VINOLET¡ÖOne Week Challenge2025～2026¡×³«ºÅ·èÄê
¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»î¸³ÂÐºö¤Î·èÄêÈÇ¡¢WEBÌäÂê½¸¡ÖVINOLET¡×¡Ê¥ô¥£¥Î¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡ÚOne Week Challenge 2025～2026¡Û¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»î¸³ÂÐºö WEBÌäÂê½¸¥¢¥×¥ê¡ÖVINOLET¡×
▶WEBÌäÂê½¸¡ÖVINOLET¡×¡Ê¥ô¥£¥Î¥ì¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»î¸³¤ÎºÇ¿·¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿WEBÌäÂê½¸¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡¢¼õ¸³À¸¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
5,000Ìä°Ê¾å¤ÎÌäÂê¤òÅëºÜ¤·¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤È¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÌÏµ¼»î¸³µ¡Ç½¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖVINOLET¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó or Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
VINOLET¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¡¿²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë :
https://www.vinolet.jp/login
¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¡Ö¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È2026¡×¤òÁªÂò¢ª²¼¤Ø¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤Æ¡¢»ç¿§¤Î¡Ö¶¦ÄÌÌÏµ¼»î¸³¡×¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¡ÒÆÃÅµ¡Ó
¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
³Æ²ó 7³ä°Ê¾å Àµ²ò¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥ô¥£¥Î¥Æ¥é¥¹¤Î¹ÖºÂ¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î¹ØÆþ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ú1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡Û¤â¤·¤¯¤Ï¡ÚAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¡Ò³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡õ¥ëー¥ë¡Ó
Âè1²ó¡Ê2025/12/17～12/23¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹
Âè2²ó¡Ê12/24～12/30¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯
Âè3²ó¡Ê2026/1/7～1/13¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
Âè4²ó¡Ê1/14～1/20¡Ë¤½¤ÎÂ¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ
Âè5²ó¡Ê1/21～1/27¡ËÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦
Âè6²ó¡Ê1/28～2/3¡Ë¥ï¥¤¥ó³µÏÀ¡¢ÆüËÜ
Âè7²ó¡Ê2/4～2/10¡ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É
Âè8²ó¡Ê2/11～2/17¡ËÂè1²ó～Âè7²ó¡¡Á´ÈÏ°Ï
¡¦ÌäÂê¤ÏVINOLETÁ´ÌäÂê¡ÊÌó4500Ìä¡Ë¤«¤é¥é¥ó¥À¥à½ÐÂê¡Ê120Ìä¡Ë
¡¦ÌµÎÁ¡¿¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷ÍÍ¤âÁ´ÈÏ°Ï¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://school.vnts.jp/article-category/mock_exam/11514
WEBÌäÂê½¸¡ÖVINOLET¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¥Èー¥¯¥ó¥³ー¥É¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
▶¤³¤Á¤é(https://vnts.shop/lpc/vinolet-2026)¤«¤é
