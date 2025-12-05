¡ÖMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡×¤ÎÈþÎï¤ÊÀþ²è¤òÅÉ¤Ã¤¿ÅÉ¤ê³¨ºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ªÅÉ¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÅÉ¤ê¥Þ¥¹¡ª¡×Âè»°½½»Í²ó¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÈ¯É½
¥»¥ë¥·¥¹¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÉ¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÅÉ¤ê¥Þ¥¹¡ª¡×Âè»°½½»Í²ó¤Î¿³ºº·ë²Ì¤ò¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°½½»Í²ó¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿³Ú¶Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂèÆó¿³¤Î´Ç¼é¥¨¥¹¤È10¿Í¤Î¼ü¿Í¤¿¤Á¤ò¤ªÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅÉ¤ê³¨ºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±þÊç¿ô¤Ï¥¤¥é¥¹¥È1,540ÅÀ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹Æ°²è406ÅÀ¤Î¹ç·×1,946ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)
¡ÖÅÉ¤ê¥Þ¥¹¡ª¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ªÂê¤ÎÀþ²è¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤ÆºÌ¿§¤·¡¢X¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬´°Î»¤¹¤ëÅÉ¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î³«ºÅ¤ò´Þ¤à¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí±þÊç¿ô¤Ï¹ç·×¤Ç15Ëü9ÀéÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÃ¼Ëö¤ä¡¢ºÌ¿§¤Ë»È¤¦¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤â¼«Í³¤Ç¡¢ÁÏºî¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÅÉ¤ê¥Þ¥¹Âç¾Þ¡×2ºîÉÊ¡¢¡Ö±Õ¥¿¥Ö¾Þ¡×1ºîÉÊ¡¢¡Ö¥ß¥ë¥°¥é¥à¾Þ¡×4ºîÉÊ¡¢¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×5ºîÉÊ¡¢¡Ö²Âºî¡×30ºîÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ³Æ¼ÒÄó¶¡¤Î¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¤´¼«¿È¤Î±þÊçºîÉÊ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀË¤·¤¯¤âÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤ËÆÃÀ½¥³¥é¥Ü¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÉ¤ê³¨¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹Æ°²è¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¿§ºÌ¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥â¥Ë¥¿ー¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¡Ö½é»²²Ã¾Þ¡×¤ÎTourBox Lite¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¾Þ¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾Þ¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÍÍ¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼õ¾ÞºîÉÊ¡Û
¢£ÅÉ¤ê¥Þ¥¹Âç¾Þ
¡Ö-·æºî-¡×
ºÌ¿§¡§¤Ñ¤ó¤ÀÂâ°÷¤µ¤ó
¡Ö-°ïÉÊ-¡×
ºÌ¿§¡§¤ª¤µ¤¤ã¤Ê¤µ¤ó
¢£±Õ¥¿¥Ö¾Þ
ºÌ¿§¡§¤»¤é¤µ¤ó
¢£¿§ºÌ¾Þ¡¿½é»²²Ã¾Þ¡¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¾Þ¡¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾Þ¡Ê³ÆÃêÁª1Ì¾¡Ë
¿§ºÌ¾Þ¡¡ºÌ¿§¡§ÅÚ´Ý¤µ¤ó
½é»²²Ã¾Þ¡¡ºÌ¿§¡§¿ÀÆä¤·¤í¤µ¤ó
¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¾Þ¡¡ºÌ¿§¡§³¨ÉÁ¤¤Î¥¿¥í ¤µ¤ó
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾Þ¡¡ºÌ¿§¡§Ìª´»¤ß¤«¤ó¤µ¤ó
¢£¥ß¥ë¥°¥é¥à¾Þ
ºÌ¿§¡§¤æ¤¦¤»¤ß¤µ¤ó
ºÌ¿§¡§Àã¤µ¤ó
ºÌ¿§¡§µö¤µ¤ó
ºÌ¿§¡§¥ñ¡º¤¶¤¤¤¯¤µ¤ó
¢§¾Þ¤È¾ÞÉÊ
¡üÅÉ¤ê¥Þ¥¹Âç¾Þ 2ºîÉÊ
¡Ö-·æºî-¡×
1. DAIV R4-I7G50WT-B¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw101dec/?utm_source=celsys&utm_medium=banner&utm_campaign=2509_nurimasu34&utm_content=pr(https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw101dec/?utm_source=celsys&utm_medium=banner&utm_campaign=2509_nurimasu34&utm_content=pr)
2. Wacom One ¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È small¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html
(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html)
3. ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ Orbital2 STERNA¡Ê¥ªー¥Ó¥¿¥ë¥Äー ¥¹¥¿ー¥Ê¡Ë¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBRAIN MAGIC¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn
4. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
5. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡Ö-°ïÉÊ-¡×
1. ¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¸þ¤±|CLIP STUDIO PAINT¸þ¤±¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) ¥×¥í¥»¥Ã¥µー N100ÅëºÜ15·¿¥Õ¥ëHD¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
iiyama PC SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615
2. Wacom One ¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È small¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¡Ë
3. ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ Orbital2 STERNA¡Ê¥ªー¥Ó¥¿¥ë¥Äー ¥¹¥¿ー¥Ê¡Ë¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBRAIN MAGIC¡Ë
4. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
5. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü±Õ¥¿¥Ö¾Þ 1ºîÉÊ
1. Wacom One ±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È 14 (DTC141W0)¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/14.html
2. ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ Luminella¡Ê¥ë¥ß¥Í¥é¡Ë¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBRAIN MAGIC¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://luminella.tokyo/
3. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
4. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü¿§ºÌ¾Þ ÃêÁª1Ì¾ÍÍ
1. ColorEdge CS2400R & ¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µー¡ÊÄó¶¡¡§EIZO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/
2. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ
¤Þ¤¿¤ÏÊÒ¼êÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹CLIP STUDIO TABMATE¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
3. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü½é»²²Ã¾Þ ÃêÁª1Ì¾ÍÍ
1. TourBox Lite¡ÊÄó¶¡¡§TourBox Tech Inc.¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/
2. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
3. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¾Þ ÃêÁª1Ì¾ÍÍ
1. ARTIST SUPPORT ITEM ¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë/R -WHITE-¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò Ôè²°¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/
2. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ
¤Þ¤¿¤ÏÊÒ¼êÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹CLIP STUDIO TABMATE¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
3. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾Þ ÃêÁª1Ì¾ÍÍ
1. ¥¨¥ì¥³¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥»¥Ã¥È¡ÊÄó¶¡¡§¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦¥¢¥ë¥ßÀ½¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É P-DSCHALBKN
¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ2ËÜ»Ø¥°¥íー¥Ö¡ÊM) TB-GV1M
¡¦Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー DE-C45-5000WH
¡¦Type-C(TM)/USB-A¥³¥Í¥¯¥¿ーÂÐ±þ USB¥á¥â¥ê MF-TPC3064GBK
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§
https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALBKN.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html
2. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ
¤Þ¤¿¤ÏÊÒ¼êÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹CLIP STUDIO TABMATE¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
3. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü¥ß¥ë¥°¥é¥à¾Þ 4ºîÉÊ
1.¡¡2nd Season ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡Ë
2. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ
¤Þ¤¿¤ÏÊÒ¼êÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹CLIP STUDIO TABMATE¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
3. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡üÍ¥½¨¾Þ 5ºîÉÊ
1. ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT EX 2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 3Ç¯ÈÇ¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan
2. ¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
¡ü²Âºî 30ºîÉÊ
¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡Üibis Paint¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É6¤«·îÊ¬¡ÊÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê CLIP STUDIO PAINT PRO 1¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥é¥ó 1Ç¯ÈÇ¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾Þ¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È
1. Æþ¾ÞºîÉÊ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
2. ÅÉ¤ê¥Þ¥¹¡ªÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢£ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÅÉ¤ê¥Þ¥¹¡ªÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡ÖMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤Ï2020Ç¯4·î28Æü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿³Ú¶Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥°¥é¥à¡×¤Î´Ç¼é¡Ö¥¨¥¹¡×¡£ºá¤òÈÈ¤·¤¿10¿Í¤Î¼ü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢MV¤ä¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤«¤é¿¿Áê¤ò¹Í»¡¤·¡¢¡Ö¼Ï¤¹¡¿¼Ï¤µ¤Ê¤¤¡×¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼ü¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê¤äÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2025Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¿³È½¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè»°¿³¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢§¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/c/MilgramOfficial
¢§¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://milgram.jp
¢§¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù ¸ø¼°X¡¡https://x.com/MILGRAM_info
¢§¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¢¥×¥ê¡¡https://c-rayon.com/milgram/
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ë¥·¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦³èÍÑ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êâ¤à¡ÖCREATOR JOURNEY¡×¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ´Ãæ¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥·¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.celsys.com/
