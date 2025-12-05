¤ª¾ëÂç¹¥¤ÅÄÂ¼½ß¤¬Ç®ÊÛ¤¹¤ë¤ª¾ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤í¥Ä¥¢ー¥º¡Ù¤ò£·Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£´»þ£µÊ¬～ÊüÁ÷¡ª¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
º¸¤«¤é¡ËÀýÆâÌ´ºÚ¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢ºâÁ°Ä¾¸«¡¢¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¡@É±Ï©¾ë
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤òÉ±Ï©¤Ç²á¤´¤·É±Ï©¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ºâÁ°Ä¾¸«¤È¡¢Ëè²ó½Ð±é¤¹¤ë°æ¿¹Èþ¹¬¡£Î¾¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤¬¡¢ÅÄÂ¼½ß¤Ï¡Ö°æ¿¹¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«1Ç¯·Ð¤Ä¤È¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¹ñÊõ¤«¤ÄÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉ±Ï©¾ë¤Ï¹ñÆâ¤ÇÂ¾¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥¹¥±ー¥ë¡£À¾¹ñ¤Î¼ÂÎÏ¤¢¤ëÉð¾¤¿¤Á¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ¶¯¤Î»Å³Ý¤±¤ò¡¢Â·ÚÌÜÀþ¤Ç¼ÂÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Åç·ò¡£ÀÐÍî¤È¤·¤«¤éÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿æ«¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡ª¤á¤Á¤ã¤³¤ï¤¤¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î¹çÀï¤â¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª»þÂå·à¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ÈÆüËÜÅá¤Ç¤ÎÀÚ¤ê¹ç¤¤¡É¤Ï¡¢Ìµ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©ÀýÆâÌ´ºÚ¤¬Àï¹ñºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤¹¤®¤ëÉð´ï¤ÇÊ³Àï¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ±Àï¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ª¤½¤·¤Æ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ª¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¤ª¾ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅÄÂ¼½ß¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿Èó¸ø³«¥¨¥ê¥¢¤ò¤â¤´¾Ò²ð¡£É±Ï©¾ë´Ø·¸¼Ô¤Ç¤µ¤¨¤â¤¢¤Þ¤êÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢°ìÆ±Âç¶½Ê³¡ªÀï¹ñ»þÂå¤ÎËÜÅö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò³À´Ö¸«¤ë¡£
º¸¤«¤é¡ËEXILE SHOKICHI¡¢¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢³ÑÅÄ²Æ¼Â @¾®ÅÄ¸¶¾ë
¾®ÅÄ¸¶¾ë¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆó¤Ä¤Î»þÂå¤Î»Å³Ý¤±¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¤ª¾ë¡£ÅÄÂ¼½ß¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤»Å³Ý¤±¡×¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆó½Å¤Ç»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸·½Å¤µ¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î¤¢¤ë´ØÅì·÷¼é¸î¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡ª¤¤¤Ä¤â¤Ï´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤¯½Å¸ü¤ÊÈâ¤òÈÖÁÈ¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»ÍÊýÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½ß¤Î²òÀâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¦¡ª¤³¤ì¤³¤½Àï¹ñ¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ´¶¤·¤¿¾Úµò¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¹ñºÇ¶¯Éð¾¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤¹¤é¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¤È¤¤¤¦Àï¹ñ»þÂå¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢Å·¼é¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤éË¾¤à¾®ÅÄ¸¶¤ÎÁ´·Ê¤¬Á´Éô¡¢¾ë¤Î»Å³Ý¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÄÂ¼½ß¤¬Ç®ÊÛ¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖËÙÀÚ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ã»ÒÄ¦¤ê¡×¤Î»Å³Ý¤±¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÀï¤òÄ¶¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¡ªÂÎÎÏ¼«Ëý¤ÎEXILE SHOKICHI¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤â¡ÖÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡¢Â·Ú¤È¤·¤Æ¾ë¹¶¤á¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤È¶²ÉÝ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂ¼½ß¤Î¤ª¾ë²òÀâ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¿½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤¿¡¢Éü½¬¥Æ¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹âµé¤ÎÁú¹ß¤ê¿À¸Íµí¤Î¥¹¥Æー¥¡¢¤½¤·¤Æ½Ù²ÏÏÑ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¹ë²Ú³¤¤Î¹¬¤ò¤«¤±¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¾¡Éé¡ª¸«»ö¤ËÀµ²ò¤·¡¢¤´ÃÚÁö¤òËËÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª¤·¤í¥Ä¥¢ー¥º¡¡¥ê¥¢¥ë¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¥ª¥â¥·¥íÌ¾¾ëÎ¹
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£´»þ£µÊ¬～£µ»þ£²£°Ê¬
¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
