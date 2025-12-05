¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤¬Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¤Î¥¢¥¬ー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Öafterglow¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÅù¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«(42)¡£10·î22Æü(¿å¡Ë¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¸½ºß¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±ºî¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤òÀ©ºî¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çò¤¤ÁÇÈ©¤¬Èþ¤·¤¯µ±¤¯
¡ÖÍ¾±¤¡×¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤È¸À¤¨¤ë¡Öafterglow¡×¡£¡ÖÍ¾±¤¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯°ìËç¤Ç¤¹¡£
(C)¿ÜÆ£·É°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾ー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
(C)¿ÜÆ£·É°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
°ë»³¤µ¤ä¤« (¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«)¡£
1983 Ç¯10 ·î23 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£
2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö°ë»³¤µ¤ä¤«25th Anniversary Fan Meeting¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£²Á³Ê¡§3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë