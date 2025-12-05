¡ÒKWD-¥±ー¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£ー-¡ÓURBAN RESEARCH¡ßKWD ÊÌÃí¡ÖJAPAN DOWN JACKET for URBAN RESEARCH¡×È¯ÇäÆüÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤È¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÌÃí¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖKWD JAPAN DOWN JACKET for URBAN RESEARCH¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È¯ÇäÆü¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÆüÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ÊÑ¹¹ÆâÍÆ
- Åö½éÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§ 2025Ç¯12·î9Æü
- ÊÑ¹¹¸åÈ¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯12·î12Æü
¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î2Æü¤ËÇÛ¿®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000073134.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ÏÅÄ¥Õ¥§¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÅÏÃ¡§052-720-2626
E-mail¡§info@kwd.world
¢£ URBAN RESEARCH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÄó°Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥»¥ì¥¯¥ÈÉÊ¡¢°ìÅÀÊª¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ê¥á¥ó¥º/¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë¤òÉý¹¤¯°·¤¤¡¢¡Öº£Ãå¤¿¤¤¡×¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿new basic¤ädDdDdDd¤Ê¤É¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URBAN RESEARCH ONLINE STORE¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research
¢£ KWD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÀ¼£ÁÏ¶È¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î±©ÌÓÀì¶È¥áー¥«ー¡¦²ÏÅÄ¥Õ¥§¥¶ー¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥À¥¦¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKWD¡Ù¡£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥Æー¥Þ¤Ë¡ÈTransparency¡ÊÆ©ÌÀÀ¡Ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë±©ÌÓ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö°ÂÁ´À¡×¤È¡Ö¹âµ¡Ç½À¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤--¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éKWD¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½ÑÎÏ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÆÃÍ¤ÎÄ¶Æð¿å¤ò±©ÌÓÀö¾ô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±©ÌÓËÜÍè¤ÎÀ¶·é¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÅÄ¥Õ¥§¥¶ー¤ÎÅÁÅý¡¢µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿KWD¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KWD ONLINE STORE¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kwdshop.thebase.in/