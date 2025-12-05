rom&nd»Ë¾åºÇ¤â¥¯ー¥ë¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óBLACK EDITION²ò¶Ø¡ª
´Ú¹ñ¤Ç2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É
¡Örom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥¹¥á¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯¡ÖBLACK EDITION¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¹õ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¿¼¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖBLACK EDITION¡×Á´6¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)(¢¨1)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ(¢¨2)¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
(¢¨1)Å¹Æ¬³«»ÏÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½Æü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(¢¨2) °ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ª¿¼¤ß¥«¥éー¤ÎBLACK EDITION
¸«¤¿ÌÜ¤ÈÈ¯¿§¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¹õ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Ø¤Î¤»¤ë¤È
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ì¥Ã¥É¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à
¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¹õ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢
Åß¤é¤·¤¤¥àー¥É¤È½À¤é¤«¤Ê±¢±Æ¤ò±é½Ð¡£
¥«¥éー¼«ÂÎ¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢
·ì¿§´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥í¥à¥¢¥ó¥É¤é¤·¤¤
ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Î
Èþ¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë
BLACK EDITION¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¡Ûrom&nd BLACK EDITION
¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ðー¥à¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§3.5g¡¡²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
(¥Ïー¥È)¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë¿åËì¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¡£
(¥Ïー¥È)1ÅÙÅÉ¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿°¤ò¡¢
¡¡2,3²ó½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥àー¥É¤Ê¿°¤ò±é½Ð¡£
¤Ù¥¿ー¥¶¥ó¥Áー¥¯ B03 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥à¡¡
ÆâÍÆÎÌ¡§2.7g¡¡²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
(¥Ïー¥È)È©¤Î¥Èー¥ó¤äpH¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡¢
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Î¥Áー¥¯¡£
(¥Ïー¥È)¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÈ¿Å¾¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Áー¥¯¡£
»Ø¤Ç¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤ËÈ©¤Î²¹ÅÙ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¤Ê¤¸¤ß¡¢·ì¿§¥«¥éー¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ù¥¿ー¥¶¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§07¡Ä7.4g¡¿11¡Ä8.5g¡¡²Á³Ê¡§3,190±ß(ÀÇ¹þ)
(¥Ïー¥È)¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ëÈ©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤ËüÇ½¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
(¥Ïー¥È)¹âÌÀÅÙ¤«¤éÄãÌÀÅÙ¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Â·¤¨¤¿10¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢
¡¡±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë±¢±Æ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
rom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥ß¥ó¡¦¥»¥í¥à»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2016 Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê¿§Áª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤ò
Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2019 Ç¯¤Ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×
¡Ö¥í¥à¥¢¥ó¥É¥¸¥åー¥·ー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢
¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Öー¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¸å¡¢¥«¥éー¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iFamily SC Co. Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯ÀßÎ©¡£¾¦ÉÊ+¥µー¥Ó¥¹+¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ë¹ç¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ðÈ×¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÉÊ¼ÁÄó¶¡¤ª¤è¤Ó°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»º¶È²½¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤è¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸ÜµÒ·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë²½¾ÑÉÊ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯IPO¾å¾ì¸å¡¢À¤³¦40¥«¹ñ°Ê¾å¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë
¥Ö¥é¥ó¥É¡Örom&nd¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£