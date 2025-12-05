¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û¡ÖÊ¿ÂôÍ£¡×¤¿¤ÁÊü²Ý¸å¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î5¿Í¤òÁ´¿È¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥³¥ß¥±Àè¹ÔÈÎÇä¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢
¡ÖÊ¿ÂôÍ£¡×¤¿¤ÁÊü²Ý¸å¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î5¿Í¤òÁ´¿È¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦31Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÓGEE!STORE¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊ¬¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤è¤êWEBÄÌÈÎÊ¬¤âÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡ÚÆó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¡Û¡¿¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¨± https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00700/mode/series
¡Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÓÀè¹ÔÈÎÇä¾ðÊó
¨± https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ú¸ÂÄê¡ú¤±¤¤¤ª¤ó¡ª ¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¡¡¢¨Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL
²Á³Ê¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HTT¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤òÁ´¿È¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¡¦¥¤¥ó¥Êー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç3¥·ー¥º¥ó³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¡£
¡¦Î¢ÃÏ¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÇÂµ¸ý¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤À¤êÊÝ²¹À¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡¦¥Õー¥É¤È¿þ¤Î¥É¥íー¥³ー¥É¤Ç¡¢É÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½Â¤¹©Äø¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢1ÅÀ1ÅÀ¤Î¥×¥ê¥ó¥È°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È°ÌÃÖ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä¾ðÊó¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸ÂÄêÉÊ¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡Û¤Ç¤¹¡£¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊ¬Àè¹ÔÈÎÇä¡Û
2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦31Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÓGEE!STORE¥Öー¥¹¡ÎÀ¾3¡¦4¥Ûー¥ë No.1422¡Ï
¡ÚWEBÄÌÈÎÊ¬¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ～
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä»þ´ü¡Û
¡¦2026Ç¯1·îÃæ½ÜÈÎÇä ¡Ò¥³¥¹¥ÑWEBÄÌÈÎ¡Ó¡Ò¥¸ー¥¹¥È¥¢¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡Ó
¢¨ºÆÀ¸»º¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¸åÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥³¥¹¥Ñ¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇä»þ´ü¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
---------------------------------------
(C)¤«¤¤Õ¤é¤¤¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿ºù¹â·Ú²»Éô
----------------------------------------
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡ÚÆó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¡Û¡¿¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¨± https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00700/mode/series
¡¦¡Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÓÀè¹ÔÈÎÇä¾ðÊó
¨± https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ
¨± ¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Î¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¿¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡COSPA¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Ë¸ø¼°SNS
¡¦¸ø¼°X¡§@cospa_inc ¡¿ https://x.com/cospa_inc
¡¦Instagram ¡¿ https://www.instagram.com/cospa_inc/
¡¦YouTube ¡¿ https://www.youtube.com/@cospa_inc
¢¡¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥³¥¹¥Ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È https://www.cospa.com/
¤ªÌä¹ç¤»Àè https://www.cospa.com/inquiry ¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ë
COSPA¤Ï2025Ç¯5·î¤Ç30¼þÇ¯¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¤Ï1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£Ëè½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡Ö¤Ä¤Þ¤Þ¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö2,500¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤òÀ¤¤Ë¤ª¤¯¤ê½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔCOSPA(¥³¥¹¥Ñ)30¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Õ
https://www.cospa.com/30th/
¡ÔÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡Õ
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥º
¡ÖCOSPA(¥³¥¹¥Ñ)¡×https://www.cospa.com/cospa/
¡ÖÆó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¡×https://www.cospa.com/nijigencospa/
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¡ÖCOSPATIO(¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª)¡×https://www.cospa.com/cospatio/
¡ÖCOSYUME(¥³¥¹¥æ¥á)¡×https://www.cospa.com/cosyume/