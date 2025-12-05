¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥ê¥µ¡¢j-hope¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¥½¥¦¥ë¡×Å¸¤ò´Õ¾Þ
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢12·î3Æü¤ËShinsegae The Reserve(¿·À¤³¦É´²ßÅ¹ËÜ´Û¡Ö¥¶¡¦¥ê¥¶ー¥Ö¡×)¤ÎLV The Place Seoul(LV ¥¶ ¥×¥ì¥¤¥¹ ¥½¥¦¥ë)¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¥½¥¦¥ë¡×Å¸¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥ê¥µ¡¢j-hope¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¡¢¥Û¥è¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬Å¸¼¨¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥µ
j-hope
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
¥³¥ó¡¦¥æ
¥Û¥è¥ó
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó
¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê
¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¥½¥¦¥ë¡×Å¸¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦¥½¥¦¥ë¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿Â¿ÁØ¹½Â¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¹¥È¥¢¡¢Ê¸²½Åª¥¨¥¹¥±ー¥×¡¢¤½¤·¤Æ¿©¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë(¾¢¤Îµ»)¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤Î·Ý½Ñ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¥½¥¦¥ë¡×Å¸Æâ¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÆü / ±Ä¶È»þ´Ö¡§
·î-ÌÚ¡§10:30-20:00
¶â-Æü¡¦½Ëº×Æü¡§10:30-20:30
¡ÖJP at Louis Vuitton¡×- 1·î¥ªー¥×¥óÍ½Äê
·î-Æü¡§11:30-22:00
(É´²ßÅ¹µÙ¶ÈÆü¤ò½ü¤¯)
½»½ê¡§
LV The Place Seoul, Shinsegae The Reserve
63 Sogong-ro, Jung-gu, Seoul
¤´Í½Ìó¡§
Louis Vuitton Visionary Journey Seoul | Louis Vuitton(https://kr.louisvuitton.com/kor-kr/magazine/articles/visionary-journeys-seoul)
PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON
