600ÊÔÄ¶¤Î±þÊçºîÉÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÂè33²ó¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂç¾ÞºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¡ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¾®³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè33²ó¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÂç¾ÞºîÉÊ¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¡Ø¤¢¤ÎÆü¡¢¤È¤â¤Ë¸«¾å¤²¤¿¶õ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤¢¤é¤¹¤¸¡ü
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¡¢·»¡¦¤Ûー¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ûー¤Á¤ã¤ó¤ÏÆÍÁ³¶«¤ó¤À¤ê¡¢¶î¤±¤À¤·¤¿¤ê¡£
¤ï¤¿¤·¤È¤Ï¡¢Á´Á³¤Á¤¬¤¦¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ûー¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ª¤È¤Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸¤¤Þ¤Ç´¬¤¤³¤à¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä?
¤È¤Ä¤¼¤ó¤ï¤¤¢¤¬¤Ã¤¿Î¹¹Ô·×²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¹Í¤¨¤äÇØ·Ê¡¢»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¼ãÃË½÷¡¢¤µ¤é¤Ë¸¤¤äÇ¤¿¤Á¤â¤Õ¤¯¤á¡¢¤ß¤Ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¤¢¤¤¡¢½õ¤±¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯――¤½¤ó¤ÊÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤¨¤¬¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Âç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢SNS¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤â´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÅÄµ¨ºÚ»Ò¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä¿´¿È¾ã³²¡¢À¸¤¤ë¸¢Íø¤Ê¤É½Å¸ü¤Ê¥Æー¥Þ¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤°¤¤¤°¤¤¤È°ú¤¤³¤àÅ¸³«¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ò°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Áõ²è¡¦ÁÞ¤·³¨¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ä²»³Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥È¥ß¥¤¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¡£
Â¿ºÌ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤¤ï¤±¡¢Ì¿¤Îµ±¤¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼õ¾Þ¤Î¤³¤È¤Ð¡¡¹õÅÄµ¨ºÚ»Ò»á
¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡È¿§¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¤Æ¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢Âº¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ûー¤Á¤ã¤óÃ£¤¬½ñÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¹¤¤À¤³¦¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡üÃø¼Ô¾ðÊó
¢£ºî¡§¹õÅÄµ¨ºÚ»Ò¡Ê¤¯¤í¤À¡¡¤¤Ê¤³¡Ë
ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£Ãøºî¤Ë»°¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬Íò¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÆü¡¹¡£¡Ù¡Øº£Æü¤Ï»Ò°é¤Æ»°»þ´ÖÌÜ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢£³¨¡§¥È¥ß¥¤¥Þ¥µ¥³
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¡¦ÁÞ¤·³¨¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë²è½¸¡ØÆú´Ö¿§¡Ù¡Ê¿¹±«Ì¡¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ß¥É¥í¥ó¡Ù¡Ê¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾ÞºÇ½ªÁª¹Í°Ñ°÷¡¡»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦ÇðÍÕ¹¬»Ò»á¤ÎÁªÉ¾
¡ÖËÜºî¤Ï¡¢°ìÈÖÆÉ¸å´¶¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¹¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¸ÄÀÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾Þ¤È¤Ï¡©¡Û
¡ØÀÖ¤¤¤í¤¦¤½¤¯¤È¿Íµû¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆ¸ÏÃ¤òÁÏºî¤·¡¢ÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø¤ÎÉã¤È¤è¤Ð¤ì¤¿¾®ÀîÌ¤ÌÀ¡£¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾Þ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ùÆ¸Ê¸³ØºîÉÊ¤ÎÃÂÀ¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢1991Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¹¡£¡Ê¾å±Û»Ô¡¦¾®ÀîÌ¤ÌÀÊ¸³Ø¾Þ°Ñ°÷²ñ¶¦ºÅ¡Ë
¢£Æ±¾ÞHP¡§https://gakken-ep.jp/extra/mimei-bungaku/index.html
¢£ºÇ½ªÁª¹Í°Ñ°÷¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦º£°æ¶³»Ò¡Ê»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡Ë
¡¦¾®Àî±ÑÀ²¡Ê»í¿Í¡Ë
¡¦¾®Ç¸ÍµÆó¡Ê¾å±Û¶µ°éÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÇðÍÕ¹¬»Ò¡Ê»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡Ë
¡¦ÌðºêÀáÉ×¡ÊÆ¸ÏÃºî²È¡¦Æ¸ÍØ»í¿Í¡Ë
¡¦Gakken»ùÆ¸½ñÊÔ½¸Ä¹
¡ü»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦Â¼¾å²í°ê»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡ª
SNS¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÅÄ¤µ¤ó¤ò¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿Â¼¾å²í°ê¤µ¤ó¡£
º£²ó¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸½ñºî²È¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï²æ¡¹¤Ë¶á¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¤Ë¤·¤«¶¦´¶¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤À¤ì¤â¤¬°Õ¿Þ¤»¤ºº¹ÊÌ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ûー¤Á¤ã¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø³¦¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡ü¥Í¥Ã¥È¥®¥ã¥êー¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡ª¡¡
ËÜºî¤Ï¸½ºß¡¢¥Í¥Ã¥È¥®¥ã¥êー¤Ç¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥Ó¥åー¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¢È´¿è
¡ý¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë°ìµ¤ÆÉ¤ß¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤ß¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¡×
¡ý¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤Þ¤µ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¡×
¡ý¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Îºß¤êÊý¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÁÛ·Á¤ò¸«¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¨¥ì¥Ó¥åーÅê¹ÆÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡Ø¤¢¤ÎÆü¡¢¤È¤â¤Ë¸«¾å¤²¤¿¶õ¡Ù
ºî¡§¹õÅÄµ¨ºÚ»Ò
³¨¡§¥È¥ß¥¤¥Þ¥µ¥³
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
ISBN¡§978-4-05-206244¡¾5
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¦¥Ïー¥É¥«¥Ðー¡¿192¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1020624400
