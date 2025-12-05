AI¡ß¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éDX¤ÇÌ¤³«Âó»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¯SAJ²ñ°÷¡¢µªÈø°æÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬¹â¸úÎ¨¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤àAIÀïÎ¬¤ÎÁ´ËÆ ¤ò¸ø³«
º£Ç¯¤ÇÁÏÀß40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ï800¼Ò°Ê¾å¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡ÊSAJ¡Ë¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëµªÈø°æÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÆñÇÈ ÃÒ¹¨¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢AIµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¡ÖÌ¤³«ÂóÎÎ°è³«ÂóÀïÎ¬¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ¿å½à¤Ç´ë¶È¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¡ÖÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡¢Áà½Ä»Î¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡ÖAI´°Á´¼«Î§¥É¥íー¥ó¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î°ì¸«´ØÏ¢À¤ÎÇö¤¤Æó»ö¶È¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ì¤Ä¤Î¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éDX¹½ÁÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î¼ã¤CEO¤¬»Å³Ý¤±¤ë»Ô¾ì³«Âó¤ÎÁ´ËÆ¤È¡¢º£¸å¤Î»ö¶È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤³«ÂóÎÎ°è³«ÂóÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_koi)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡ÊSAJ¡Ë²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëµªÈø°æÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO ÆñÇÈ ÃÒ¹¨»á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢AIµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖÌ¤³«ÂóÎÎ°è³«ÂóÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëAI¥É¥íー¥ó¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤È¤¤¤¦°ì¸«´ØÏ¢À¤ÎÄã¤¤Æó¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ò»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Þ¤À»Ô¾ì¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¾Çò¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÌ¤³«ÂóÎÎ°è¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ëµ»½Ñ¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î¡Ö°ìÈÖ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹³×¿·Åª¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥É¥íー¥ó³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áà½Ä»Î¤ò²ð¤µ¤ºAI¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¡ÖAI¤Ç¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎDX²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÒÆâÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢CEO¼«¤é¤¬AI¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç³èÍÑ¤·³«È¯¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤³«È¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
CEO¤ÎÆñÇÈ»á¤Ï¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÃµµá¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯6·îº¢¤ËÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤ØÅÏ¹Ò¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»ë»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µªÈø°æÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ò·Ò¤²¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯ÊØÍø¡×¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÆñÇÈ ÃÒ¹¨¡Ê¤Ê¤ó¤Ð ¤È¤â¤Ò¤í¡Ë µªÈø°æÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤ËAI¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¥É¥íー¥ó³«È¯¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Îº¬´´¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿Ãµµæ¿´¤È¡¢Ãæ¹â»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤À¹½Â¤Åª»×¹ÍÎÏ¡£Íø±×¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§SAJ¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¡¢800¼Ò°Ê¾å¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
現在会員でない企業様も入会後、本インタビュー企画に応募することが可能です。
入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。
一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局 お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/
※ご応募いただいた企業様の中から、本企画の趣旨に沿って選定させていただきます。応募多数の場合は、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
