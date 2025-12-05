K-BALLET TOKYO »³ËÜ²íÌé¡¦´ä°æÍ¥²Ö¤é½Ð±é¡ª¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¸ø±éPV²ò¶Ø¡ª
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)～28Æü(Æü)¤Ë½ÂÃ«¶èÊ¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÂçÏÂÅÄ ¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë&PV¤¬¸ø³«¡ª
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢ºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¢³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÉÔµà¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¡Ë¤Î£±ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥Ð¥ì¥¨ºîÉÊ¡£±é½Ð¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーËö¸¶ÂóÇÏ¡Ê¤ª¤Ü¤ó¤í¡Ë¤¬Ã´¤¦¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»³ËÜ²íÌéÊ±¤¹¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó²¦¡¢´ä°æÍ¥²ÖÊ±¤¹¤ë¥·¥ë¥Ðー²¦ÈÞ¡¢Ëö¸¶ÂóÇÏ¡Ê¤ª¤Ü¤ó¤í¡ËÊ±¤¹¤ë¥«¥á¥ì¥ª¥óÁíÍý¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø±éPV¤â¸ø³«Ãæ¡£»³ËÜ¡¢´ä°æ¡¢Ëö¸¶¤Î¤Û¤«¡¢K-BALLET TOKYO»³ÅÄÇîµ®¡¢ÉÛÀ¥ÀîÅí»Ò¡¢ËÜ¸µ¸÷¡¢¹ãÌî´²ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ä¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¸²½Ä£»Ò¶¡ÉñÂæ·Ý½Ñ´Õ¾ÞÂÎ¸³»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢6ºÐ¤«¤é18ºÐ°Ê²¼¡ÊÊ¿À®19Ç¯¡Ê2007Ç¯¡Ë4·î2Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¡Ë¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤â¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¤òÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù
¡ãÆüÄø¡ä
2025Ç¯
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡19:00³«±é¡Ê18:15³«¾ì¡Ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡12:00³«±é¡Ê11:15³«¾ì¡Ë¡¡¡¿16:30³«±é¡Ê15:45³«¾ì¡Ë¡¡
Á´£³¸ø±é
¡ã²ñ¾ì¡ä
½ÂÃ«¶èÊ¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÂçÏÂÅÄ ¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë
https://shibu-cul.jp/sakurahall
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¡¡
¥´ー¥ë¥Ç¥ó²¦¡§»³ËÜ²íÌé¡ÊK-BALLET TOKYO ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë
¥·¥ë¥Ðー²¦ÈÞ¡§´ä°æÍ¥²Ö¡ÊK-BALLET TOKYO ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë¡¡
12¿§¤Î³¼¹ü Â¾¡§»³ÅÄÇîµ®¡ÊK-BALLET TOKYO ¥½¥ê¥¹¥È¡Ë
¶õ¤Î½÷¿À¡¡Â¾¡§ÉÛÀ¥ÀîÅí»Ò¡ÊK-BALLET TOKYO ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤ÎÂÀÏº¡¡Â¾¡§ËÜ¸µ ¸÷¡ÊK-BALLET TOKYO ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥Õ¥é¥ß¥ó¥´ÂâÄ¹¡¡Â¾¡§¹ãÌî´²ÂÀ¡ÊK-BALLET TOKYO ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥æ¥«¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
ÇðÁÒ¼®Î¤(12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë 19:00¸ø±é)
ÎëÌÚ°ÉÆà(12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00¸ø±é)
½©»³ ½í(12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 16:30¸ø±é)
Â¾
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ùºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¡³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò
Áí¹ç±é½Ð¡¦²»³Ú¡§Ëö¸¶ÂóÇÏ¡Ê¤ª¤Ü¤ó¤í¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¼ÄµÜÍ¤°ì¡Ê¸µK-BALLET COMPANY ¥½¥ê¥¹¥È¡Ë
¥Ð¥ì¥¨¥ß¥¹¥È¥ì¥¹¡§±×ÅÄÍµ»Ò¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥È¡§¹¯Â¼ÏÂ·Ã¡Ê¸µK-BALLET COMPANY¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
SÀÊ 13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ 11,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤:¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/ballet-crayonkingdom/
¥íー¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÆâLoppi (L¥³ー¥É:33582)
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨WEBÍ½Ìó¤ÏºÂÀÊÁªÂò²Ä
¡ã¤³¤É¤âÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (18ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê)¡ä
¡Ú¤´¾·ÂÔÂÐ¾Ý¡Û
¤´Íè¾ì»þ¤Ë¾®³ØÀ¸～18ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¡Ê2007Ç¯4·î2Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿18ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¡Ë
¡¦¤ª¿½¹þ¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤Æ±È¼¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ5Ëç¤Þ¤Ç¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¿À®19Ç¯¡Ê2007Ç¯¡Ë4·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¸ø±éÅöÆü¤Ë18ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÚÊä½õÂÐ¾Ý³°¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾®³ØÀ¸¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÍÍ¡Ê19ºÐ°Ê¾å¡ËÆ±È¼¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±È¼¼Ô¤Ï»Ò¶¡1Ì¾～2Ì¾¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¤·Æ±È¼¼Ô1Ì¾¤Þ¤ÇÈ¾³Û¡¢»Ò¶¡3Ì¾¤ËÂÐ¤·2Ì¾¤Þ¤ÇÈ¾³Û¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤É¤âÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢Æ±È¼¼Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì»þ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì»þ¤ÏÉ¬¤º¤´¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ±È¼¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÌ¾Á°¤ò³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ(±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É)¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢É¬Í×¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÆüÄê²Á¤È¤Îº¹³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³ØÀ¸¾Ú¡¦ÊÝ¸±¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ë
¡¦»Ò¶¡ÌµÎÁÀÊ¤Ç¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÂÀÊ¤ÏSÀÊ¤Î¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç1³¬ÀÊ¸åÊýµÚ¤Ó£²³¬ÀÊ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤É¤âÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://l-tike.com/st1/ballet-crayonkingdom-kodomokanshou
¢£¸ø¼°HP¡§ https://ballet-crayonkingdom.com/
¢£¸ø¼°X¡¡¡§https://x.com/b_crayonkingdom¡¡¡÷b_crayonkingdom #¥Ð¥ì¥¨¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ
¢£¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ballet_crayonkingdom/
¢£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¤Ï
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î·Á¼°Èþ¤Ë¡¢±é·à¤Î´¶À¤ÈÊª¸ì¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¡É¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ç¤â¤Ê¤¤¨¡¨¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤Ç¸ì¤ê¡¢´¶¾ð¤ÇÊª¸ì¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡×¡£Êª¸ì¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼êÊü¤·¡¢ÍÙ¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½É¤ë¤È¤¡¢¸¸ÁÛ¤Ï¸½¼Â¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£ÅÁÅý¤ò·É¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡£Ì¤Íè¤Ø²Í¤±¤ë¡¢¿·¤·¤¤¶¶¡£
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢£¶¿Í¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¿ÈÄ¹¤â¡¢µ»½Ñ¤â¡¢·ÐÎò¤â¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÔÂ·¤¤¡£
¤½¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤Î¿§¤¬Êü¤Ä¡È°ã¤¤¡É¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò¤òÀ¸¤¤ÆÊª¸ì¤òËÁ¸±¤·¡¢´¶¾ð¤ò²ò¤Êü¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¤³¦¤Ï¡¢12¿§¤Ç¤â¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡£
¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤À¤é¤±¤Î¤³¤ÎÉñÂæ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
――¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¡©
¢£¸¶ºî¾Ò²ð
¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢ºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¢³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø³¦¤Î¶â»úÅãÅªºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¥æー¥â¥¢¤ÈÅ¯³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â²Ì¤¿¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù½ñ»ï¾ðÊó¥Úー¥¸¡ä
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000144996
º£²ó¤Î¥Ð¥ì¥¨²½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæÂÎ¸³¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Âæ»ì¤òÇÑ¤·¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥¨¡É¤Ë¤â¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡É¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Tel.03-3478-9999¡ÊÊ¿Æü12:00～17:00¡Ë
´ë²è¡¦À½ºî¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿Jewels
¼çºÅ¡§¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¢ÍøÉ½µ
(C)Ê¡±ÊÎá»°¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ