¥³¥é¥Ü¾ðÊó²ò¶Ø¡Ö¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ú´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡Û¡×¤òVTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ªAnimeFesta ¥É¥¥É¥Æ±»þ»ëÄ°²ñ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢6Ì¾¤ÎVTuber¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¡Ö¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ú´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡Û¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢AnimeFesta¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¡Ö¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ú´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡Û¡×¤ÎÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÁíÀª6Ì¾¤ÎVTuber¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î»ëÄ°¡¦ÇÛ¿®¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨»ëÄ°Àè¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¤ÏÎ®¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡¤¼¤Ò¡¢VTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤óÆÃ½¸¥Úー¥¸
https://animefesta.iowl.jp/campaigns/campaigns-kotesashi
ÇÛ¿®¼Ô
¸Ñ¿¹¤í¤Ù
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC1H4wogIvYz7aVmaDpFA99Q
¥Ð¥ë¥Ï¥éー
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCj7XxJ8AaEESakPbOu3q3zA
È¢Äíã¾
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC2b6Vc263THaoo28d2h5bSA
Å·¶õ¥Ò¥¤¥í
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCA6p6IedHRIi2M9TFlmQD7w
ó¬ËÜ¤Í¤à
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCwE-RdkK2db-m-ukMxcp_Hw
°ð²Ù¤¨¤ó¤¸¤å
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCD8lst7PTP4XzMYOLQflKbg
ºîÉÊ¾ðÊó¡§¡Ø¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ù¤È¤Ï
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡¦¹â¹»1Ç¯À¸¡£
ÆÃµ»¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦Ä¶Àä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡ª¡ª
³ØÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶¯¹ë¹»¡¦À±ÏÂÂçÉÕÂ°¹â¹»¤ÎÎÀ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸þÍÛ¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤ÎÈþ¾¯½÷¥¢¥¹¥êー¥ÈÃ£¤À¤Ã¤¿¡ª
°å³ØÉôÆÃÂÔ¤òGET¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸þÍÛ¤ÏÈà½÷Ã£¤Î¡Ö¿´¿È¤Î¥±¥¢¡×¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤Ë¡ª
²á·ã¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡©
¿·»þÂå¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥é¥Ö¥³¥á¡¢¤³¤³¤ËÌåÀä¡ª¡ª
¢£ÇÛ¿®³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ú´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡Û
¡¦ÇÛ¿®¥Úー¥¸ ¡§https://animefesta.iowl.jp/titles/1816
´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢AnimeFesta¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¾®¼ê»Ø¸þÍÛ ¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð
ÆïÌÚ¥¢¥í¥Þ ¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà
ËÌ¸¶¤¢¤ª¤Ð ¡§¶Üß·Í¥
½»µÈ¤¤¤º¤ß ¡§²ñÂô¼ÓÌï
¶¹»³¥öµÖ¤Á¤è ¡§Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä
ËÜ¶¿¤ß¤æ¤ ¡§ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò
¢£INFORMATION
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP ¡§https://kotesashikun.deregula.com/
¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë ¡§https://x.com/kotesashi_anime
(C)¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö
