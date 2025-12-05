¡ÖL ¥Ñ¥Á¥¹¥í ³×Ì¿µ¡¥ô¥¡¥ë¥ô¥ì¥¤¥ô2¡×¥â¥Áー¥Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¡A-on STOREÂ¾¤Ë¤Æ12·î5Æü¤è¤ê¼õÃí¼õÉÕ³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àõ¾Â À¿¡¢½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ï¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSANKYO¤ÎÍ·µ»µ¡¡ÖL¥Ñ¥Á¥¹¥í ³×Ì¿µ¡¥ô¥¡¥ë¥ô¥ì¥¤¥ô2¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ëÅù¤Î¥°¥Ã¥º¡¦11¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õÃí¼õÉÕ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈA-on STOREÂ¾¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê³«»Ï¡¢¼õÃíÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üA-on STORE¡Êhttps://a-onstore.jp/shop/pachi-vvv2¡Ë
¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Êhttps://p-bandai.jp/sunrise-store/a0014/c013/list-da10-n0/¡Ë
¡ÖL¥Ñ¥Á¥¹¥í ³×Ì¿µ¡¥ô¥¡¥ë¥ô¥ì¥¤¥ô2¡×¤Î¥â¥Áー¥Õ¾¦ÉÊ
¡¦¥Ï¥é¥¥êDRIVE¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´1¼ï)
¡¦¥êー¥ë¿ÞÊÁ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï)
¡¦ãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´1¼ï)
¡¦A5¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È(Á´3¼ï)
¡¦±é½Ð¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´3¼ï)
¡¦¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È(Á´1¼ï)
¡¦BIG¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(Á´1¼ï)
¡¦²¼¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È(Á´1¼ï)
¡¦³ÛÁõ±é½Ð¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È(Á´1¼ï)
¡¦£Ô¥·¥ã¥Ä(Á´2¼ï)
¡¦¥Ï¥é¥¥ê¥À¥Ö¥ëDRIVE¾å¾è¤»¥·¥ã¥ïー¥µ¥ó¥À¥ë(Á´1¼ï)
¢£A-on STORE¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡A-on STORE¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤ÆÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþËè¤Ë¡¢±é½Ð¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´16¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥µ¥¤¥º:Ìó H54mm¡ßW86mm °ÊÆâ
¢£¡Ø³×Ì¿µ¡¥ô¥¡¥ë¥ô¥ì¥¤¥ô¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡Êµì¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ËÀ©ºî¤Ë¤è¤ëÁ´24ÏÃ¤ÎTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1st SEASON¡Ê1ÏÃ～12ÏÃ¡Ë¤Ï2013Ç¯4·î¤«¤é6·î¡¢2nd SEASON¡Ê13ÏÃ～24ÏÃ¡Ë¤Ï2013Ç¯10·î～12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖL¥Ñ¥Á¥¹¥í ³×Ì¿µ¡¥ô¥¡¥ë¥ô¥ì¥¤¥ô2¡×¥â¥Áー¥Õ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼õÃí´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ～2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡︓2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡§
¡ü¥Ï¥é¥¥êDRIVE¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢5,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢PVC(Èó¥Õ¥¿¥ë»À)¡¢ABS
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥µ¥¤¥º:Ìó W235mm¡ßH200mm°ÊÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²»À¼ÉÕ¤ÂæºÂ¥µ¥¤¥º¡§Ìó Ä¾·Â60mm°ÊÆâ
¡Ú¼ýÏ¿²»À¼¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²»¡¢¥Ï¥é¥¥êDRIVE²»¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¥é¥¥êDRIVE²»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨·×40ÉÃ¥é¥ó¥À¥àºÆÀ¸
¡ü¥êー¥ë¿ÞÊÁ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï¡§7¿ÞÊÁ¡¢V¿ÞÊÁ£±.¡¢V¿ÞÊÁ£².¡¢BAR¿ÞÊÁ)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³Æ900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó W70mm¡ßH36mm°ÊÆâ
¡üãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó H90mm¡ßW30mm°ÊÆâ
¡üA5¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È(Á´3¼ï¡§³×Ì¿Ê¬´ô¡¢³×Ì¿¤Î·õ¡¢¥Ï¥é¥¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û³Æ3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³Æ3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛA5¥µ¥¤¥º
¡ü±é½Ð¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
(Á´3¼ï¡§³×Ì¿¤Î·õ¡¢µæ¶Ë¥Ï¥é¥¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢³×Ì¿Ê¬´ô¡õ¥Ï¥é¥¥êDRIVE)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³Æ1,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¢PET¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó W70mm¡ßH55mm°ÊÆâ
¡ü¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡ÛÉ½ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Î¢ÃÏ¡§¥´¥à¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó W600mm¡ßH350mm
¡üBIG¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢5,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡ÛÌÊ¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó H600mm¡ßW1200mm
¡ü²¼¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó W257mm¡ßH124mm
¡ü³ÛÁõ±é½Ð¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸16¼ï¥»¥Ã¥È (Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢20,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡Û¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸ËÜÂÎ¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢³Û¡§ÌÚºà¡¢¥¬¥é¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û³Û:Ìó W300mm¡ßH220mm¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸ËÜÂÎ:Ìó W40mm¡ßH25mm¡¡¢¨·×16¸Ä
¡üT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢²¼¥Ñ¥Í¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û³Æ3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³Æ3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡ÛÌÊ100%
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛM¥µ¥¤¥º:Ìó ¿È¾æ70cm/¿ÈÉý49cm/¸ªÉý47cm/Âµ¾æ20cm
L¥µ¥¤¥º:Ìó ¿È¾æ74cm/¿ÈÉý55cm/¸ªÉý50cm/Âµ¾æ22cm
XL¥µ¥¤¥º:Ìó ¿È¾æ78cm/¿ÈÉý58cm/¸ªÉý53cm/Âµ¾æ24cm
¡ü¥Ï¥é¥¥ê¥À¥Ö¥ëDRIVE¾å¾è¤»¥·¥ã¥ïー¥µ¥ó¥À¥ë(Á´1¼ï)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÁÇ¡¡ºà¡ÛPVC¡¡¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º(Ìó 28cmÁêÅö)
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¡︓¡üA-on STORE¡Ú¹ØÆþÆÃÅµÉÕ¤¡Û¡Êhttps://a-onstore.jp/shop/pachi-vvv2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ú¹ØÆþÆÃÅµÉÕ¤¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://p-bandai.jp/sunrise-store/a0014/c013/list-da10-n0/¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üAnime Store.JP¡Êhttps://anime-store.jp/collections/valvrave-goods¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üGetchu.com¡Ê¤²¤Ã¤Á¤å²°¡Ë¡Êhttps://www.getchu.com/¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üJoshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://joshinweb.jp/dps/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&REQUEST_CODE=1&CRY=640(https://joshinweb.jp/dps/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&REQUEST_CODE=1&CRY=640)¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÀÖ¤¤·§¤µ¤ó¡Êhttps://onlineshop.akaikumasan.jp/collections/202512051800¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¤¢¤ß¤¢¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A9%9F%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B4&pagemax=60(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A9%9F%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B4&pagemax=60)¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://ecs.toranoana.jp/tora/ec/hob/pages/all/item/2025/12/03/00001/¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A9%9F%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B4_%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥º¸¡§¥Ï¥é¥¥êDRIVE¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢
¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ±û¡§¥êー¥ë¿ÞÊÁ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§A5¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È(Á´3¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥º¸¡§²¼¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È
¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ±û¡§±é½Ð¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¡Ú³×Ì¿Ê¬´ô¡õ¥Ï¥é¥¥êDRIVE¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§±é½Ð¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¡Úµæ¶Ë¥Ï¥é¥¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥º¸¡§±é½Ð¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¡Ú³×Ì¿¤Î·õ¡Û
¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ±û¡§¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§BIG¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥º¸¡§¥Ï¥é¥¥ê¥À¥Ö¥ëDRIVE¾å¾è¤» ¥·¥ã¥ïー¥µ¥ó¥À¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ±û¡§T¥·¥ã¥Ä¡Ú¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§T¥·¥ã¥Ä¡Ú²¼¥Ñ¥Í¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¢¥³ÛÁõ±é½Ð¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸16¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í½Ìó´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âºß¸ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¡¦»ÅÍÍ¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹Æ¬¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±·î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£