¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤«¤é¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¤ò2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤é¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¡¢ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤Î¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ªー¥×¥ó¡ª
»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://shop.nijisanji.jp/winterdate2025.html
¹ðÃÎPV¤â¸ø³«¡ª
¢§A Ver.
https://youtu.be/9eAnAFbKVTU
¡¡
¢§B Ver.
https://youtu.be/m_6FXu5HZw4
¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´10¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§
ËÜÂÎ¡§ÌóW64mm¡ßH156mm°ÊÆâ
¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÂæºÂ¡§ÌóW43mm¡ßH39mm°ÊÆâ
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡§Î¾ÌÌ¥¢¥ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É A¥°¥ëー¥× / B¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§350±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§
A¥°¥ëー¥×¡§ Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
B¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W54mm¡ßH86mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥À¥àÇó²¡¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸ A¥°¥ëー¥× / B¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§
A¥°¥ëー¥×¡§ Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
B¥°¥ëー¥×¡§Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§Ä¾·Â57mm
¡¦ÁÇºà¡§PET¡¢»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´10¼ï(1¼ï2ËçÆþ¤ê)
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§
2LÈ½¡¡W127mm¡ßH178mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤³¤â¤³¥Ýー¥Á
¡¦²Á³Ê¡§³Æ2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´10¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W140mm¡ßH120mm¡ßD90mm
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤³¤â¤³¥Ý¥ó¥Á¥ç
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´3¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W120mm¡ßH150mm
¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬Áª¤ó¤À¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¥µ¥¬¥é»É繡¥³ー¥¹¥¿ー¡¢Ê£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¥é¥¤¥Ðー¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë37¥«ー¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊñ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¤â¤³¤â¤³¥ß¥Ë¥Èー¥È
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¤â¤³¤â¤³¥ß¥Ë¥Èー¥È¡§W310mm¡ßH190mm¡ßÄì¥Þ¥Á120mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W140mm¡ßH130mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W285mm¡ßH80mm¡ßD215mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¤â¤³¤â¤³¥ß¥Ë¥Èー¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ½í¥È¥é¥¦¥È
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥Þ¥Õ¥éー
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥Þ¥Õ¥éー¡§H1800mm¡ßW530mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W140mm¡ßH130mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W275mm¡ßD275mm¡ßH45mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥Þ¥Õ¥éー¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ÈìÈ¬¥Þ¥Ê
¡¦²Á³Ê¡§7,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡§¡¡ÆâÍÆÎÌ¡¡120ml¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡210mm¡ß5ËÜ
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W140mm¡ßH120mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W155mm¡ßH215mm¡ßD110mm¡¡
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡§¥¬¥é¥¹¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È À±Æ³¥·¥ç¥¦
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥ëー¥à¥é¥¤¥È
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡§W155mm¡ßH128mm¡ßD119mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W145mm¡ßH115mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W200mm¡ßH137mm¡ßD165mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡§¥·¥ê¥³ー¥ó¡¢ABS¼ù»é¡¡Ã±4ÅÅÃÓ3ËÜÉÕÂ°¡¢Ä´¸÷3ÃÊ³¬
¢¨USBµëÅÅ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë
¡¦²Á³Ê¡§6,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë
¢¨²¼¤ÎÁØ¤Ë¤Ï¿Ä¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç³¤¨¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¡§W80mm¡ßH80mm¡ßD80mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W105mm¡ßH120mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W140mm¡ßH155mm¡ßD140mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¡§Ï¹¡¢¥¸¥§¥ë¡¢¥¬¥é¥¹¡¢¥³¥ë¥¯
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ÁÒ»ý¤á¤ë¤È
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡§W150mm¡ßH180mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W125mm¡ßH110mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W200mm¡ßH145mm¡ßD200mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢POM
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¼·À¥¤¹¤ººÚ
¡¦²Á³Ê¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡§¸ý·Â85mm¡¡¹â¤µ85mm¡¡ÍÆÎÌ350cc
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W130mm¡ßH110mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W160mm¡ßH95mm¡ßD135mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡§Æ«´ï
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã
¡¦²Á³Ê¡§6,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥à
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥à¡§W72mm¡ßH94mm¡ßD48mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W130mm¡ßH135mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W150mm¡ßH155mm¡ßD100mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥à¡§¥¬¥é¥¹¡¢¥Ö¥ê¥¡¢²Öºà¡¢¥ª¥¤¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡§W350mm¡ßH315mm¡ßD70mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W140mm¡ßH110mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W380mm¡ßH180mm¡ßD320mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¥ë¥ó¥ë¥ó
¡¦²Á³Ê¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1.¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
2.37¥«ー¥É
3.¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
4.¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー
5.¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡§W1000mm¡ßH700mm
¥µ¥¬¥é»É½«¥³ー¥¹¥¿ー¡§W105mm¡ßH135mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W275mm¡ßD275mm¡ßH45mm
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÁÇºà¡Û
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
37¥«ー¥É¡§W54mm¡ßH85mm
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡§W100mm¡ßH148mm
¥³ー¥¹¥¿ー¡§W140mm¡ßH130mm
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§W285mm¡ßH80mm¡ßD215mm
¡¡
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È ÁÇºà¡Û
37¥«ー¥É¡§»æ
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡§»æ
¥³ー¥¹¥¿ー¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§»æ
¡¡
¡Ú37¥«ー¥É Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨»ëÄ°´ü¸Â¡§2026/12/12(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¾åµ¤Î´ü¸Â¤ò±Û¤¨¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ü¥¤¥¹¤ÎºÆÀ¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ï1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨WEB¥µ¥¤¥È(https://37card.jp/)¤Ç¤Ï¡¢Í¸ú´ü¸ÂÆâ¤Ë¸Â¤ê²¿ÅÙ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤ÏÆ±Éõ¤ÎÀâÌÀ½ñ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö37card¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://37card.jp/
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ³¤³°¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥«ー¥É¤Î²»À¼¤òWEB/SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢ÆÃÅµ
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´10¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¥µ¥¤¥º(Ìó)¡Û
W70mm¡ßH90mm
¡¡
¡ÚÁÇºà¡Û
PET
¡¡
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1²ñ·× ¾¦ÉÊ¹ç·×3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤ÎºÇÂç¿ô¤Ï20ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÕÍ¿¾ò·ï¤òÃ£À®»þ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ÈÆâ¤ËÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÃíÊ¸´°Î»¸å¤Ï¤´ÃíÊ¸ÍúÎò¤Ë¤ÆÉÕÍ¿¾õ¶·¤Î¤´³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ»þ¤ËÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ËÆÃÅµ¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª
Í¼¾ë ÍÍ(https://x.com/yukiyasa1)
¡¡
¢£ÁÒ»ý¤á¤ë¤È
¤Ê¤«¤à¤é ÍÍ(https://x.com/mmnummn)
¡¡
¢£½í¥È¥é¥¦¥È
¤¿¤ë¤Ë¤ë ÍÍ(https://x.com/talunilu_u)
¡¡
¢£¼·À¥¤¹¤ººÚ
ÀÄ¿§¤ª¤È ÍÍ(https://x.com/aoirooto)
¡¡
¢£ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã
¤·¤ó¤¤¤·ÃÒÊâ ÍÍ(https://x.com/chihoishi)
¡¡
¢£ÈìÈ¬¥Þ¥Ê
ÌÚÌî ÍÍ(https://x.com/kino_cono)
¡¡
¢£À±Æ³¥·¥ç¥¦
¤ß¤ä¤â ÍÍ(https://x.com/meaowmo)
¡¡
¢£¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë
¥Ü¥À¥Ã¥¯¥¹ ÍÍ(https://x.com/bodaxdesu)
¡¡
¢£¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£
¤µ¤È¤¦¤Ý¤Æ ÍÍ(https://x.com/mrcosmoov)
¡¡
¢£¥ë¥ó¥ë¥ó
¤ª¤·¤× ÍÍ(https://x.com/sheep_mixture)
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ～
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯12·îÃæ½Ü°Ê¹ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_712
¡¡
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Twinkle_Gifts
¡Ú¥ëー¥ÈÁªÂò¥Ü¥¤¥¹¡Û¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025～Starlit Snowfall Voice～¡×¾Ò²ð
¡Ö¥ëー¥ÈÁªÂò¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ï2¼ïÎà¤ÎEX¥Ü¥¤¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Êª¸ì¤Î·ëËö¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¦EX¥Ü¥¤¥¹¡§¥®¥Õ¥È¥¨¥ó¥É(¥®¥Õ¥È¤òÅÏ¤¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌã¤¦ÆâÍÆ)
¡¦EX¥Ü¥¤¥¹ -Another-¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥ó¥É(°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤ëÆâÍÆ)
¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä¼«ºîÂæËÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¾åµ°Ê³°¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Moonlit Lullaby Side]¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¡§2,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±2Ì¾Ã±ÂÎ¤Î¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Frosty Calm Side]ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡§3,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±3Ì¾Ã±ÂÎ¤Î¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Glimmer Whisper Side]ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡§2,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±2Ì¾Ã±ÂÎ¤Î¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Candlelight Snow Side]ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¡§3,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±3Ì¾Ã±ÂÎ¤Î¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ÏÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ö»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤Ï¡¢³Æ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Î¤ßÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤ËEX¥Ü¥¤¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖTwinkle Gifts ~¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Çー¥È2025~¡×¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ú37¥«ー¥É¡Û¥¢¥Õ¥¿ー¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¡¦EX¥Ü¥¤¥¹¡¦EX¥Ü¥¤¥¹ -Another-¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¦¥é¥¤¥Ðー¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦EX¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡
¢¨¥Ü¥¤¥¹¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î10Ì¾(¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó)¤Î¥Ü¥¤¥¹(EX¥Ü¥¤¥¹¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Î¡Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ1¼ï¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ »²²Ã¥é¥¤¥Ðー(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸)
°¦±à°¦Èþ¡¢ÀÖ¾ë¥¦¥§¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡¢¸Þ½½ÍòÍü²Ö¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢¸ÞÌÚº¸µþ¡¢°ËÇÈ¥é¥¤¡¢Øü°ç¤È¤³¡¢±§º´Èþ¥ê¥È¡¢±§»Ö³¤¤¤¤Á¤´¡¢³¤Ëå»ÍÍÕ¡¢¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢¤¨¤Þ¡ú¤ª¤¦¤¬¤¹¤È¡¢¤¨¤ë¡¢¾®ÌîÄ®½Õ¹á¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹(Japanese ver. ¡õ English ver.)¡¢³¡À±¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢é÷Æ²¤ß¤«¤ë¡¢³ð¡¢ÅÌÚ¤í¤³¡¢åºº»ÎÉ¡¢ËÌ¾®Ï©¥Ò¥¹¥¤¡¢ËÌ¸«Í·À¬¡¢±ÀÊì¤¿¤Þ¤³¡¢ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢ÍèÀ´²Æ²ê¡¢¸¹·îÆ£»ÎÏº¡¢¾¿Åí²»¡¢¾®Ìø¥í¥¦¡¢Áá²µ½÷¥Ù¥êー¡¢ºç¥Í¥¹¡¢¼ò´óñ¥ÇÏ¡¢ºùÑÛ·î¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú¡¢ÛÙÍÕ¤ë¤ê¡¢»Ê²ì¤ê¤³¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢»â»ÒÆ²¤¢¤«¤ê¡¢ÀÅÑÛ¡¢¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢¡¢¼ÄµÜ¤æ¤Î¡¢½ÂÃ«¥Ï¥¸¥á¡¢ÇòÀãÇÃ¡¢¾ëÀ¥¤¤¤¹¤ß¡¢·ò²°²ÖÆá¡¢¹Ä¤ì¤ª¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¶õÀ±¤¤é¤á¡¢Î©ÅÁÅÔ¡¹¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê¡¢¥Éー¥é¡¢ÅìÆ²¥³¥Ï¥¯¡¢½½²Ï¤Î¤Î¤Ï¡¢Ä¹Èø·Ê¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡¢¥Ë¥å¥¤¡¦¥½¥·¥¨ー¥ë¡¢Ç²°ÉßÈþ¹È¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢²ÖäÆ¤Ä¤Ð¤µ¡¢²ÖÈª¥Á¥ã¥¤¥«¡¢ÁáÀ¥Áö¡¢½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢Èõ¸ýÉö¡¢ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢¥Õ¥ß¡¢¥Õ¥ì¥ó¡¦E¡¦¥ë¥¹¥¿¥ê¥ª¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢¥Ù¥ë¥â¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Éñ¸µ·¼²ð¡¢¤Þ¤·¤íà«¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢ÁÑ±À¥«¥²¥Ä¡¢¿¹Ãæ²Öºé¡¢Ìëµí»íÇµ¡¢Ìð¼Ö¤ê¤Í¡¢»³¿À¥«¥ë¥¿¡¢Í¼ÍÛ¥ê¥ê¡¢Àã¾ëâÃ¿Ò¡¢Ì´ÄÉæÆ¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡¢ÎµÃÀÂº¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥ßー¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢¥ì¥ô¥£¡¦¥¨¥ê¥Õ¥¡¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý
¡¡
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨English ver.É½µ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ýÏ¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs