¡ÚBILLY¡ÆS¡Û¤¬Á÷¤ë¿·¤¿¤ÊÏ¢ºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÊâ¤òµ¯ÍÑ
¡ÖTokyo¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÜ¼Á¤À¤±¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×BILLY¡ÇS ENT ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÊâ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ï¢ºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ó¥êー¥º ÃæÅçÊâÏ¢ºÜ ¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡Ù¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)18»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.billys-tokyo.net/shop/pages/michikusa-01-1.aspx
BILLY¡ÇS¤¬º£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¡È¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ´ë²è¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÅçÊâ¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£
Á´½½²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ß¤Á¤¯¤µ¡É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¼«¿È¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
Âè°ì²óÌÜ¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡Ö±Ç²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ØËÍ¤È±Ç²è¡£¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¤¬2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤ËBILLY¡ÇS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ·ÇºÜ¡£
ÂèÆó²ó¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤È±Ç²è¡£¡Ù¸åÊÔ¤Ï12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë·ÇºÜ¡£
Âè»°²ó°Ê¹ß¤Î¹¹¿·Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢BILLY¡ÇS¤ÎSNS/WEB ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅç Êâ¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ ¤¢¤æ¤à¡Ë
1988Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÈþÎØÌÀ¹¨¼ç±éÉñÂæ¡Ö¹õéòéî¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£NHKÄ«¥É¥é¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡Ê2014¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê2025¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤¤¤È¤ß¤Á¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢¡Ø¶öÁ³¤ÈÁÛÁü¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×¤Ç½é¼ç±é¡¢NHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£