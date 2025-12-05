¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤È¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¡¥¶ー¥²¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù(2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê¡¢ÇÛµë:¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)¤Î·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤·¡¢·àÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖID.3¡¢ID.4¡¢ID.7¥Ä¥¢¥éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿3Âæ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù·à¾ì¸ø³«¤ËºÝ¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤òSNS¤Ë½àÈ÷Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜCM¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óËÁ¸±¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡È¥ºー¥È¥Ô¥¢É÷¡É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Î³Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿ー²Î¼ê¥¬¥¼¥ë¤Î¿·¶Ê¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtu.be/hMsqyebggUU
¢£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¼Ö¤¬¡È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥ïー¥²¥ó¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤¤À³Ê¤ä¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Ñ¥í¥Ç¥£²½¤·¤¿¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¡È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¼Ì¤·¶À¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤¬¡È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥ïー¥²¥ó¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î¥æー¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤¿¥ª¥Þー¥¸¥å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥Ðー¥°¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤¬´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Ë¥êー¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¡¢ÊÐ¸«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¶¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡È¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥æー¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ID. Buzz¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¡Ø¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Îー¥Ó¡Ù¤ä¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡õ¥ï¥¹¥×¡§¥¯¥©¥ó¥¿¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó³Æ¼Ò¤¬»Ô¾ìÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢ID.7 ¥È¥¥¥¢¥éー¡¢T-Cross¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥êー¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁÊµá¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡§ ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
¢£¸ø³«Æü¡¡ ¡¡¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ÇÛµë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§disney.jp/zootopia2
¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¡É¤È¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥ºー¥È¥Ô¥¢¡É¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥Ø¥Ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ÈÈéÆù²°¤Ê¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ë¥Ã¥¯―ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
(C) 2025 Disney Enterprises, Inc.
