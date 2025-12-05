¥Îー¥È¥ó¡ß¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò VS ÅÅ»Ò¾ðÊóËÉ±ÒÁõÈ÷¥Îー¥È¥ó¡×ÂèÆóÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://japan.norton.com/evangelion_cp(https://japan.norton.com/evangelion_cp)
¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥µ¥¤¥Ðー¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Gen¡ÊNASDAQ¡§GEN¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Îー¥È¥ó¤Ï¡¢TV¥·¥êー¥ºÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂèÆóÃÆ¡ÖÅÅ»Ò¾ðÊóËÉ±ÒÁõÈ÷¥Îー¥È¥ó ¥ê¥Õ¥È¥ª¥ÕºîÀï¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£MAGI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò VS ÅÅ»Ò¾ðÊóËÉ±ÒÁõÈ÷¥Îー¥È¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
1995Ç¯¤ÎTV¥·¥êー¥ºÊüÁ÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£
ÀÖÌÚ¥ê¥Ä¥³Çî»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿NERV¿¦°÷¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÂè½¦»²ÏÃ¡Ö»ÈÅÌ¡¢¿¯Æþ¡×¡£
ºÙ¶Ý¥µ¥¤¥º¤Î»ÈÅÌ¤¬¡¢ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¿Ê²½¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ÜÀß¤ò±øÀ÷¡¢¤ä¤¬¤Æ»ÈÅÌ¤ÏMAGI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢NERVËÜÉô¤Î¼«Çú¤òÄóÁÊ¤¹¤ë--¡£
ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï»Ñ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»ÈÅÌ¤ä¡¢AI»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Í½´¶¤µ¤»¤ëMAGI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀ¾Îñ2025Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤È¤¤¤¦¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ÈÅÌ¡É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Àä¤¨¤º¿Ê²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Ë¿ÍÎà¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¢£MAGI¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍ¤Î¥ー¥Üー¥É¤äÀÖÌÚ¥ê¥Ä¥³ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¤ÎÃÖ¤»þ·×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÂèÆóÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
- A¾Þ¡§¥³¥é¥Ü¥ー¥Üー¥É¡ÒMAGI¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍ¡Ó
- B¾Þ¡§ÀÖÌÚ¥ê¥Ä¥³ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ü¥¤¥¹Æþ¤êMAGI¥·¥¹¥Æ¥à·¿¥Ç¥¶¥¤¥óÃÖ¤»þ·×
- C¾Þ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É - B ver.-
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯ 12·î 5Æü (¶â) ～ 2026Ç¯ 1·î 31Æü (ÅÚ) ¤Þ¤Ç
¡ÚÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿300±ß°Ê¾å¤Î¥Îー¥È¥óÁ´À½ÉÊ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¿¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë
¢¨·î³ÛÈÇ¤Î¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
- ¥Îー¥È¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥È¥ó¥é¥¤¥Õ¥í¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê³ÚÅ·¸ø¼°¥¹¥È¥¢ / Yahoo!¸ø¼°¥¹¥È¥¢ / Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡Ë
- ¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÂÐ¾Ý¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó / ¥±ー¥º¥Ç¥ó¥ / ¥³¥¸¥Þ / ¥¸¥çー¥·¥ó / ¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× / ¥Ä¥¯¥â / ¥Î¥¸¥Þ / ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é / ¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï / ¥Þ¥Ä¥ä¥Ç¥ó¥ / ¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ / ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à / ¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é / ZOA¡Ë¤ÎÅ¹Æ¬ÊÂ¤Ó¤Ë³Æ¼ÒEC¥µ¥¤¥È
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
- ÂÐ¾Ý¤Î¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
- ¡Ö¶ÛµÞ»ØÎá¡§02¡×¹àÌÜ¤è¤ê¡ÔºîÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Õ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
- ¹ØÆþ¤·¤¿¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¤Î¡Ú¥×¥í¥À¥¯¥È¥ー¡Û¤ò±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ØÆþÎÏ
- É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¡¢¹ØÆþ¾ÚÌÀ¡Ê¥ì¥·ー¥ÈÅù¡Ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤ÆÁ÷¿®
±þÊç¾ò·ï¡§
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤ä¹ØÆþ°ÆÆâ¥áー¥ë¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë 25·å±Ñ¿ô»ú¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥ー
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL:https://japan.norton.com/evangelion_cp(https://japan.norton.com/evangelion_cp)
¢£¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù³µÍ×
¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢1995Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥·¥êー¥ºÁ´26ÏÃ¤È¡¢1997Ç¯¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇºîÉÊ¡£ÊüÁ÷Åö»þ¤«¤é30Ç¯¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èºî¡£
À¾Îñ2015Ç¯¡£Âè3¿·Åìµþ»Ô¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡È»ÈÅÌ¡È¤¬½±Íè¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Äö¥·¥ó¥¸¤Ï¿ÍÎà¤¬¡È»ÈÅÌ¡È¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ÎÁà½Ä¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¿±¿¤ò³Ý¤±¤¿Àï¤¤¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È»ÈÅÌ¡È¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè3¼¡¥¢¥Ë¥á¥Öー¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¸å·Ñ¥¢¥Ë¥á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú¡¦±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Çä¤ê¾å¤²µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¸³«¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¾ðÊó
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È
¥Îー¥È¥ó(TM) 360 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§
https://jp.norton.com/products/norton-360-premium(https://jp.norton.com/products/norton-360-premium)
¥Îー¥È¥ó(TM) 360 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈWi-FiÄÌ¿®Åù¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£º¾µ½¥µ¥¤¥È¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ËÉ¸æ¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ¤ËÄÌ¿®ÆâÍÆ¤òÅð¤ß¸«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Å¹æ²½¤¹¤ëVPNµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸î¼Ôµ¡Ç½¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ïー¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãーµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿Â»¼º¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½ËÉÅªÁ¼ÃÖ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Îー¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Îー¥È¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Gen¡ÊNASDAQ: GEN¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£Gen¤Ï¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É·²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼«Í³¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Îー¥È¥ó¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÝ¸î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸Ä¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥È¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢AV-TEST¡¢AV-Comparatives¡¢SE Labs¤Ê¤É¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥Æ¥¹¥Èµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Îー¥È¥ó¤Ï¡ÖGlobal Anti-Scam Alliance ËÌÊÆ»ÙÉô¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoalition Against Stalkerware¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Norton.com¤ÈGenDigital.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£