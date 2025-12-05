TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õËÜPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡ªÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¹¹¿·¡ªOP¡¦ED¼çÂê²Î¾ðÊó¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤â°ìµó²ò¶Ø¡ªÊüÁ÷Ä¾Á°À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡ª
¡¡2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢Ç®³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡¢¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¥ó¥á¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÈÇ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜPVÂè1ÃÆ¤â¸ø³«¡ªÀÐ»ýÝÜ¾Í(CV.ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯)¤ÈÊÒ¸ýÆá¿§(CV.°ð³À ¹¥)¤Î¥Ü¥¤¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¤æ¤¦¡£¤¬Ã´Åö¤¹¤ëOP¼çÂê²Î¡ÖåºÎï¡£¡×¤Î°ìÉô²»¸»¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤â¹¹¿·¡ª2025Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂ¾¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ªÂ¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢OP¡¦ED¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ªOP¼çÂê²Î¤Ï¤æ¤¦¡£¤Î¡ÖåºÎï¡£¡×¡¢ED¼çÂê²Î¤ÏÀ¶±º²Æ¼Â¤Î¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×¤Ë·èÄê¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤â°ìµó²ò¶Ø¡ªÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò¤ÏÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤µ¤ó¡¢ÊÒ¸ýÆá¿§Ìò¤Ï°ð³À ¹¥¤µ¤ó¡¢鰙 µ×Î¤Î±Ìò¤ÏÀÄ»³µÈÇ½¤µ¤ó¡¢鰙 ¼éÂçÌò¤ÏÇòÀÐ·óÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌðÊÁËãÌ¤Ìò¤Ï¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¡¢°Â¼£Ìò¤Ï¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡ª¶âÌÜÌÊ²ÖÆàÌò¤ÎÎëÂå¼ÓµÝ¤µ¤ó¤ÈÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò¤ÎÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
- ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
- ËÜPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=eVcuNh1OIEY ]
- ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¾ðÊó¹¹¿·¡ª
2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê
TOKYO MX¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢SBS¡¢BSÄ«Æü¡¢AT-X¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬～
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡§1·î7Æü(¿å)¤«¤é¡¡Ëè½µ¿åÍË26»þ15Ê¬～¡¡¡ã¿å¤â¤ó¡ä
SBS¡§1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¡Ëè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬～
BSÄ«Æü¡§1·î9Æü(¶â)¤«¤é¡¡Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬～
AT-X¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é¡¡Ëè½µ·îÍË22»þ00Ê¬～ ¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é¡¡Ëè½µ·îÍË22»þ30Ê¬～
Â¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼çÂê²Î¾ðÊó²ò¶Ø¡ª
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¤æ¤¦¡£ ¡ÖåºÎï¡£¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó
¤æ¤¦¡£¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤æ¤¦¡£¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇ®³¤¤ÎåºÎï¤Ê³¤¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÆü¾ï¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë·Ê¿§¤äµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤¸¤ó¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
À¶·é¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À°¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢»Ñ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
±ø¤ì¤ä½ý¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢É÷¹ç¤¤¤ò½É¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤Õ¤È¡¢Éâ¤«¤Ö¡ÖåºÎï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¿Í¤Î¿´¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¥Æー¥Þ¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶±º²Æ¼Â ¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
ºî»ì¡§À¶±º²Æ¼Â¡¿ºî ÊÔ¶Ê¡§ËÌÀî¾¡Íø
À¶±º²Æ¼Â¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¶âÌÜ¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤äÍ¥¤·¤µ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤½¤Ã¤È¹ß¤ê¤ëÌÚÏ³¤ìÆü¤äµ¨Àá¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ø¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡Ù¤Ï¡¢½é²Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î½Ö¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ì¥Úー¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢
À¶±º²Æ¼Â¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¾¡Íø¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÈ¡´Û¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Î³¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤½¤Îº¢¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÇÊ¸¸ËËÜ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ³¤´ß±è¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¿¸á¸å¤ÎÉ÷·Ê¡£¸¶ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ä³¤¤Î³¹¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«À¹¤ê¹þ¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌÚ´É³Ú´ï¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡ª
¤½¤ì¤¾¤ìCD¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kinishite.com/music/
- ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È°ìµó6Ì¾²ò¶Ø¡ª
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡ÊCV.ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡Ë
ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¡£
Êì¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥¥ó¥á¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¹Ô¤¡¢
¶âÌÜ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£
ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¶âÌÜ¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
Ç®³¤¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ÈÉÁ¼Ì¤¬ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÝÜ¾Í¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÇ®³¤¤Ç²á¤´¤¹¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
´éÎ©¤Á¤Ï¥¯ー¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
ÁÇÄ¾¤Ç¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¶âÌÜ¤µ¤ó¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢
¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¸ýÆá¿§¡ÊCV.°ð³À ¹¥¡Ë
¶á½ê¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ê¾®³ØÀ¸¡£
Êì¿Æ¤ÈË¬¤ì¤¿¡Ö¥¥ó¥á¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç»Å»öÂÎ¸³¤ò¤·¤¿°ÊÍè¡¢
¶âÌÜ¤µ¤ó¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ð³À ¹¥¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤Ê¤ó¤À¤«»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
ÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊÒ¸ýÆá¿§¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢
¤½¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Æá¿§¤Á¤ã¤ó¤ò
Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÌÜ¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ò¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
鰙 µ×Î¤Î±¡ÊCV.ÀÄ»³µÈÇ½¡Ë
ÀÐ»ý¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¼éÂç¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¡£
ÀÄ»³µÈÇ½¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
鰙 µ×Î¤Î±¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¸¶ºî¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¡¢¿ð¡¹¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ë±Ç¤ë
Ç®³¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤À°ìÅÙ¤·¤«»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÇ®³¤¤¬¤Ê¤¼¤À¤«¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¾ð·Ê¤¬»×¤ï¤ºÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É
ÏÂµ¤é½¡¹¤È¼ýÏ¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
鰙 ¼éÂç¡ÊCV.ÇòÀÐ·óÅÍ¡Ë
ÀÐ»ý¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤êÍ§Ã£¡£µ×Î¤Î±¤ÏÁÐ»Ò¤Î»Ð¡£
ÇòÀÐ·óÅÍ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
鰙 ¼éÂçÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢ÇòÀÐ·óÅÍ¤Ç¤¹¡ª
Ì¡²è¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤È¤¡¢Ç®³¤¤Î´Ä¶²»¤äµ¤²¹¤Þ¤ÇÈ©¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢
¶âÌÜ¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤à¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡ª¡ª
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤âÊú¤¤Ä¤Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæËÜ¤Ë¤â¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¼éÂç¤¯¤ó¤ÏÂçÊÑÌû²÷¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÙ¤½¤Î¥·ー¥ó¤¬¤è¤êÆø¤ä¤«¤Ë
¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
ÌðÊÁËãÈþ¡ÊCV.¾®À¶¿å°¡Èþ¡Ë
¡Ö¥¥ó¥á¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢
¶âÌÜ¤µ¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç²ñ¤¦¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£
¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¿´µÙ¤Þ¤ëºîÉ÷¤Ë¡¢
±é¤¸¤Ê¤¬¤é»ä¼«¿È¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤ÆÇ®³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
»þ´Ö¤Î¿Ê¤ß¤ÏÆ±¤¸¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë
ÉÔ»×µÄ¤È´Ë¤ä¤«¤Ë»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡£
²Ö²Ð¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç´Ñ¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡¦¸¶ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¶âÌÜ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
°Â¼£¡ÊCV.¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¡Ë
¡Ö¥¥ó¥á¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÂç²È¤µ¤ó¡£¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÃÏ°è°¦¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤Ë
°î¤ì¤ë¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤·¤Ä¤Ä¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤
°Â¼£¤µ¤ó¤Ï¸ý¤¬Âç¤¤¯Ê¿¤¿¤¤¤ª´é¤¬»ä¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¸Å¤¯¤Æ±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤ëÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ä¡Ä
¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°²°¤µ¤ó¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ
ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ç®³¤¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ï¤µ¤Ó¤Ç¤¹¡£
- ÊüÁ÷Ä¾Á°À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª
¡Ú¤¤Ë¤·¤Æ¡ÛÀ¸ÇÛ¿® ～º£Ìë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥á¥êー¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡ª～
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 21:00～ÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
½Ð±é¡§ÎëÂå¼ÓµÝ(¶âÌÜÌÊ²ÖÆàÌò)¡¦ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯(ÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=live ]
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙºîÉÊ´ðËÜ¾ðÊó
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê
TOKYO MX¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢SBS¡¢BSÄ«Æü¡¢AT-X¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬～
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡§1·î7Æü(¿å)¤«¤é Ëè½µ¿åÍË26»þ15Ê¬～ ¡ã¿å¤â¤ó¡ä
SBS¡§1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é Ëè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬～
BSÄ«Æü¡§1·î9Æü(¶â)¤«¤é Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬～
AT-X¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË22»þ00Ê¬～ ¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é¡¡Ëè½µ·îÍË22»þ30Ê¬～
Â¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂô Åì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¤æ¤¦¡£ ¡ÖåºÎï¡£¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶±º²Æ¼Â ¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À ¹¥
鰙 µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½
鰙 ¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ
⽮ÊÁËãÌ¤¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
°Â¼£¡§¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡Ê¤¤ó¤á¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢
ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°HP
https://kinishite.com/
¢£¸ø¼°X
@kinishite_anime(https://x.com/kinishite_anime)¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤¤Ë¤·¤Æ ¡Ë
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù
¸¶ºî ¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
Á´10´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ÈÖ³°ÊÔ¡Ö～¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·～¡×11´¬ 2025Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/
¥Þ¥ó¥¬UP!¡§https://www.manga-up.com/titles/1040