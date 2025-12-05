HATTRICK¡¢ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤È¡ÖËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º UPCYCLE AUCTION¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ¸÷½Ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸øÇ§¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHATTRICK Auction¡Êhttps://auction.hattrick.world/¡Ë¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤È¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º UPCYCLE AUCTION¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÀ½ºî¡¦½ÐÉÊ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢V.LEAGUE MEN ÅìÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡Ö2024-25 V.LEAGUE MEN EAST¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¥Áー¥à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖWe are stars¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤Ø¤Î»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHATTRICK¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤äÃÄÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖHATTRICK Auction¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º UPCYCLE AUCTION¡×¤Ç¤Ï¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¡ÈÂèÆóÃÆ¡É¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡£º£²ó¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤È¤È¤â¤ËÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ´þÊªºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHATTRICK¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤â´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑºà¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º UPCYCLE AUCTION ³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00 ～ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë22¡§00¡¡¡¡¡¡
¡¦½ÐÉÊ¾¦ÉÊ¡§¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://auction.hattrick.world/top/3132
¡ã½ÐÉÊÂÐ¾ÝÁª¼ê¡ä
1 ¿·»³½ÙÁª¼ê¡¢2 ÃæÃ«·°Áª¼ê¡¢5 ´äºê¹ÒÍ¤Áª¼ê¡¢6 ·´¹ÀÌéÁª¼ê¡¢7 µ×ÊÝ²¼¹ÒÊ¿Áª¼ê¡¢8 ½Ð¸ýÂçÀ»Áª¼ê¡¢
10 »³ÅÄÞæÂÀÁª¼ê¡¢11 ÃÓÅÄñ¥ÂÀÁª¼ê¡¢13 ÌøÄ®°ïÂÀÁª¼ê¡¢14 ÃæÌîÎµÁª¼ê¡¢16 ß·¸ý¾ÂÀÏºÁª¼ê¡¢
18 °ËÄíãù¹°Áª¼ê¡¢19 µÈÂ¼ñ¥ÂÀÁª¼ê¡¢21 °ËÆ£¼ùÁª¼ê¡¢22 Á°ÅÄ¹¬µ×Áª¼ê¡¢23 Ìøß·¸Áª¼ê
¢¨1ÅÀ¤º¤Ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£HATTRICK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ø¤È¤â¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¶È¡£Ä©Àï¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¡ÖHATTRICK Auction¡×¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°D2C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHATTRICK Members¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HATTRICK Auction¡§https://auction.hattrick.world/
¡¦HATTRICK Members¡§https://members.hattrick.world/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/hattrick.world_official/¡Ê@hattrick.world_official¡Ë
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/hattrick_world¡Ê@hattrick_world¡Ë
¢£´Ä¶¾Ê¡Ö¥Ç¥³³è¡×Êä½õ»ö¶È¤ËºÎÂò
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ºà¤ò¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¹ñÌ±¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤ÎÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¡ÊÊäÀµÍ½»»¡ËµÚ¤ÓÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¹ÔÆ°ÉáµÚÂ¥¿Ê»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×µÚ¤Ó¡ÖÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÍÞÀ©ÂÐºö»ö¶ÈÈñÅùÊä½õ¶â¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ç¥³³è¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÁÏ¤ë¹ñÌ±±¿Æ°¡Ë¡×¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î9Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÉðÅÄ ´´Ïº
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èÅì´çÍè9¾ò3ÃúÌÜ1ÈÖ8¹æ ÉðÅÄ¥Ó¥ë8
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä
¡¦URL¡§https://hy-stars.jp/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÚÅÄ ¸÷½Ó
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/(https://www.valuence.inc/)¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£