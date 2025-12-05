³¤¤Î¤Ê¤¤Ä¹Ìî¸©¡¦°ÂÆÞÌî¤È¡¢±ó¤¯¶å½£¤Î³¤¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¡¡µÙ²ËÂ¼¥ê¥È¥êー¥È°ÂÆÞÌî¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÆÞÌî¿ÀÃÝÅô¡Ê¤«¤ß¤¢¤«¤ê¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿®½£¿©ºà¤È¡È³¤¤Î·Ã¤ß¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤Î²ñÀÊ ¤ò12·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¡¡Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¡¦Êæ¹â²¹Àô¶¿¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë ¡ÖµÙ²ËÂ¼¥ê¥È¥êー¥È°ÂÆÞÌî¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»ÔÊæ¹âÍÌÀ7682-4¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ÅÏî´¹¯¹¡Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡Ö°ÂÆÞÌî¿ÀÃÝÅô¡Ê¤«¤ß¤¢¤«¤ê¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ÂÆÞÌî¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¤È³¤¤Î·Ã¤ß¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¤Î°ÂÆÞÌîºÌ¤ê²ñÀÊ¡×¤ò12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö°ÂÆÞÌî¿ÀÃÝÅô¡×¤Ï¡¢Êæ¹â¿À¼Ò¡ÊÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»ÔÊæ¹â¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó10,000ËÜ¤â¤ÎÃÝÅôäÆ¤¬¶Æâ¤ò¾È¤é¤¹°ÂÆÞÌî¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
10,000ËÜ¤ÎÅô¤ê¤¬Êñ¤à¡¢Åß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³
¢¡¸«¤Æ¡¦Ä°¤¤¤Æ¡¦Ì£¤ï¤¦¡È¿ÀÃÝÅô¡É
¡¡Êæ¹â¿À¼Ò¤ÇËèÇ¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó10,000ËÜ¤ÎÃÝÅôäÆ¤¬¶Æâ¤ò¾È¤é¤¹Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¿À³ÚÅÂ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤äÊôÇ¼±éÉñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½µËö¤ËÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¿ÀÃÝÅô¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä¡¢ÃÝÅôäÆ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¸æ¼ë°õ¤ÎÈÒÉÛ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÝÅô¤ê¤È²»³Ú¡¢¿©¡¢Ê¸²½¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢°ÂÆÞÌî¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÝÅô¤ê¤¬Í¶¤¦¡¢°ÂÆÞÌî¤ÎÅß¤ÎÌë
¢¡¡Ö°ÂÆÞÌî¿ÀÃÝÅô¡Ê¤«¤ß¤¢¤«¤ê¡Ë¡×³µÍ×
¡Ú´ü¡¡¡¡´Ö¡Û2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¡¡¡¡¾ì¡ÛÊæ¹â¿À¼Ò¡ÊµÙ²ËÂ¼¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û16¡§00～20¡§00¡Ê±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡Û°ÂÆÞÌî»Ô´Ñ¸÷¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§0263-82-9363
¡Ú¾ÜºÙURL¡Ûhttps://kamiakari.com/¡¡
¡Ú³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¡ã¿À³ÚÅÂ¥é¥¤¥Ö¡¦ÊôÇ¼±éÉñ¡ä
¡¡³ÆÆü18»þ¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢ÏÂ³Ú´ï±éÁÕ¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÊôÇ¼±éÉñ¤ò¼Â»Ü¡£ÃÝÅô¤ê¤È²»¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¿ÀÃÝÅô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¿ÀÃÝÅô¥Þ¥ë¥·¥§-Åß¤Î°ÂÆÞÌî¥°¥ë¥áー¡ä
¡¡½µËö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¥¹ー¥×¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê²Û»Ò¡¢ÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åô¤ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¸æ¼ë°õ¡ä
¡¡ÃÝÅôäÆ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¿ÀÃÝÅô¸ÂÄê¸æ¼ë°õ¡×¤òÈÒÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ìµÇ°¤È¤·¤ÆËèÇ¯¿Íµ¤¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¢¡³¤¤Ê¤·¸©¤Ë¤¢¤ë°ÂÆÞÌî¤È¡È³¤¡É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¡¡°ÂÆÞÌî¤ÎÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÂÆÞÂ²¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡¦»Ö²ìÅç¤òËÜµò¤È¤·¤¿³¤¿ÀÂ²¤Î°ì»áÂ²¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤âÆþ¿¢¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤ÎÊæ¹â¿À¼Ò¤Ë¤Ï³¤¿ÍÂ²¤Î¿À¡ÖÌÊÄÅ¸«Ì¿¡×¤¬ã«¤é¤ì¡¢½©¤Ë¤Ï¡Ö¸æÁ¥º×¤ê¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÆÞÌî¤Ë¤Ï³¤¤È¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Åß¤ÎÎÁÍý¡Ö¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¤Î°ÂÆÞÌîºÌ¤ê²ñÀÊ¡×³µÍ×
¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¤Î°ÂÆÞÌîºÌ¤ê²ñÀÊ
¡¡¡Ö°ÂÆÞÌî¿ÀÃÝÅô¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿®½£¿©ºà¤È¡È³¤¤Î·Ã¤ß¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤Î²ñÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î»Ñ¾ø¤·¡¢Âä¤Î¥Ý¥¢¥ì¡¢²ñÅÄ¶Ì»Ò¤ÈÃ¤ÎÇò»Ò¾ø¤·¤Î¤Û¤«¡¢°ÂÆÞÌî»º¤ÎÌîºÚ¤ä¤ªÊÆ¡¢¿®½£Ì£Á¹¡¢¿®½£»º¹õÌÓÏÂµí¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌ£³Ð¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§1Çñ2¿©ÉÕ¤29,000±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ê¿Æü2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤Î1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
³ª»Ñ¾ø¤·¡¡¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¡¢¨°ì¿ÍÁ°¡¡³ª°ìÇÕ¡ÊÌó600g¡Ë
Âä¤Î¥Ý¥¢¥ì¡§¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥½ー¥¹°ÂÆÞÌîÌîºÚ¤òÅº¤¨¤Æ
²ñÅÄ¶Ì»Ò¤ÈÃ¤ÎÇò»Ò¾ø¤·
¢¡µÙ²ËÂ¼¥ê¥È¥êー¥È°ÂÆÞÌî¥Û¥Æ¥ë
¡¡Ä¹Ìî¸©ÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¿þÌî¤Ë¹¤¬¤ë°ÂÆÞÌî¡£ÀÖ¾¾¤È¥¯¥Ì¥®¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÎ©ÃÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥È¥êー¥È¡£²¹Àô¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤ë¤â¤è¤·¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤ÇÌÚÏ³¤ìÆü¤ò´¶¤¸¿¹ÎÓÍá¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢°ÂÆÞÌîÊ¿¤ËÅÀºß¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤ä¤ï¤µ¤ÓÅÄ¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç½ä¤ë¥¢ー¥È¤Î³¹¡Ö°ÂÆÞÌî¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£µÙ²ËÂ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥ê¥È¥êー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½êºßÃÏ¡§¢©399-8301Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»ÔÊæ¹âÍÌÀ7682-4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡»ÙÇÛ¿Í¡§ÅÏî´¡¡¹¯¹¡¡¡¡
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://www.qkamura.or.jp/azumino/(https://www.qkamura.or.jp/azumino/)
¢¡µÙ²ËÂ¼¥ê¥È¥êー¥È°ÂÆÞÌî¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©SDGs¿ä¿Ê´ë¶È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸©SDGs¿ä¿Ê´ë¶È¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥Äー¥ê¥º¥à¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥êー¥ó¹ØÆþ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿µÙ²ËÂ¼¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸(SDGs)¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¼«Á³¤äÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://nagano-sdgs.com/company/1270/profile/
¡Ö¿®½£¡¦°ÂÆÞÌî¤Î¿©ºà¡×
¡¡Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¡¢µ¨Àá¤Î½Ü¿©ºà¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¹Ìî»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¡¦ÃÏ¸µ¼è°ú¶È¼ÔÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
