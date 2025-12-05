¤Ä¤¤¤ËÈ¯ÇäÌÜÁ°¡ªÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¸ø³«¡ª
Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤YouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡£2025Ç¯12·î10 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡£Èþ¤·¤¤¥Óー¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ìー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¤Î°ìËç¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¿§¹á¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£
ÁÇÄ¾¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÈþ¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¼î¶Ì¤Î°ìºý¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢§¤´ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡ÊºÆ·Ç¡Ë
2022Ç¯¤«¤éÌó3Ç¯È¾¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£½é´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ïÊ¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿åÃå¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¿1997Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2019Ç¯¤«¤éYouTube³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï76Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¸½ºß¤ÏYouTube¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡Ø¤¤¤±¤Á¤ã¤ó/ikechan¡Ù¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤ÈInstagram¡Ê¤È¤â¤Ë@ikechan0920¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¼Ì¿¿½¸¡¡Afterglow
¢£»£±Æ¡§º´Æ£ÍµÇ·
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2025 Ç¯12·î10 Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£²Á³Ê¡§3,630 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ¡§A4ÀµÀ£¡¿128¥Úー¥¸