¡Ú2026Ê¡ÂÞ¡Û¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉEC¸ÂÄê¡ÛTENGA¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¡ÖTENGA¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£ TENGA¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ5,000±ß
¡Ú°¦ÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡Û
TENGA¤Ç¿Íµ¤¤Î¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉEC¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ë¥Ðー¥é¥¤¥ó¤ËÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤éTENGA¤ò¤´°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¿·¤·¤¤ÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¤Êý¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤´»ÈÍÑÄº¤¯Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃæ¿È¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡¦SD¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¡ß1¸Ä
¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¤Ç±üÉÕ¤´¶¤ò³Ú¤·¤à¡ª
ºÇ±ü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿ÆÍµ¯¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ËÆÍ¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤ëÀèÃ¼»É·ã¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH120mm
¡¦¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¡ß1¸Ä
¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÖ¿§¥«¥Ã¥×¡ª
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤¯¤Ó¤ì·Á¾õ¤¬È´·²¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢
¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥¥åー¥à¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¡¦¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¥½¥Õ¥È¡ß1¸Ä
¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍí¤ß¤Ä¤¯Ä¶¥½¥Õ¥ÈÀß·×¡£
»É·ã¤è¤ê¤â¡ÖÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¡×¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¡¦¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¥Ïー¥É¡ß1¸Ä
¤¯¤Ã¤¤ê¤È»É·ã¤¹¤ëÄ¶¥Ïー¥ÉÀß·×¡£
ÁÇºà¤¬¹Å¤á¤Ç¶¯¤¤Äù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥·¥¬¥·¤È¤·¤¿¶¯¤¤»É·ã¤ä¥Ïー¥É¤Ê´¶¿¨¤ò¹¥¤àÊý¤Ë¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ó¥¬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×x 1¸Ä
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÁÇºà¤È½ÏÇ¯¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÆâÉô¤Î¥²¥ë¤¬1.5ÇÜ¤ÎÆù¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¾å¤ÎµÛ¤¤ÉÕ¤´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥× ¥½¥Õ¥Èx 1¸Ä
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÁÇºà¤È½ÏÇ¯¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Æ¥ó¥¬¤ò¹¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹¹¤Ê¤ë½À¤é¤«¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ó¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥× ¥Ïー¥É x 1¸Ä
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÁÇºà¤È½ÏÇ¯¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥É¥Æ¥ó¥¬¤ò¹¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¶¯¤¤Äù¤áÉÕ¤±´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶Ë¾å¤Î¼Á´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
D69mm¡ßW69mm¡ßH155mm
¢ª ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉEC¸ÂÄê¡ª
¡ÚTENGA¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡ÛÆÃÊÌ²Á³Ê5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¢¨³Æ¿§¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
