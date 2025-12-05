¡Ø¿··îÆ±¹Ô¡Ù¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ªÀ±£¶¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¥¤¥ó¥«¡¢¥³¥¦¥·¥å¡¢¥Ê¥ó¥¥ç¥¦¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Garena ¤Î¡Ø¿··îÆ±¹Ô¡Ù¤Ï¡¢¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×¤òÀµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥óºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë2Ì¾¤Î¡ú6¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ― ¡Ö¥¤¥ó¥«¡× ¤È ¡Ö¥³¥¦¥·¥å¡× ¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤ÉþÁõ¡Ö¥¤¥ó¥«¡¦¥é¥¤¥É¥·¥ã¥Á¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥³¥¦¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥Þ¥¸¹æ¡×¤âÆ±»þ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¥«ー¥É¤ä°éÀ®ÁÇºà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óPV¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×
¿·¤¿¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢¿··î¥Áー¥à¤¬âÁ¤¤ÂçÅÔ»Ô¡Ö¼îÕï»Ô¡×¤òË¬¤ì¡¢µ¡³£¤Î¤è¤¦¤ËÎäÅ°¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê¼¹¹Ô¼Ô¡¦¥¤¥ó¥«¡¢¤½¤·¤Æ¿À½Ðµ´Ë×¤Î²øÅð¡¦¥³¥¦¥·¥å¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
🎥¸ø¼°PV¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×:
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=f9k_4XzVTb0 ]
¿·¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç3Ì¾¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ú6¥¤¥ó¥«¡§¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÊÝ¸±¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¼¹¹Ô¿Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¡³£¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Î¿È¤Ë¤ÏÍýÀ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤±ê¤¬¾ï¤ËÇ³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¡ú6¥³¥¦¥·¥å¡§ ¸÷ÍÔ²ñ¤Î»ñ»º¤òÀìÌç¤ËÅð¤ß½Ð¤¹¡Ö¥×¥í¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ê²øÅð¡Ë¡×¡£ÇüÂç¤Ê¸½¶â¤¬Èà½÷¤Î¼ê¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿ôÉ´¤ÎÉÔÌÀ¤Ê¸ýºÂ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¡ú5¥Ê¥ó¥¥ç¥¦¡§ ÍÌ¾¤Ê½÷À²Î¼ê¥Ê¥ó¥Õ¥¦¤ÎÌ¼¡£Êì¤ÎÉÂ»à¸å¡¢²È¤Îºâ»º¤Ï¿ÆÀÌ¤Ë¾¸°®¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Ï²Ö²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ææ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Êõ¼î¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Éã¥â¥íÇî»Î¤ÎÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥·¥ã¥Î¥óµ¡¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
´ü´Ö¸ÂÄêÏ¢Íí¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
°Ê²¼¤ÎÏ¢Íí¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
- ¡Ú¥¤¥ó¥«¡¦¥é¥¤¥É¥·¥ã¥Á¡Û
- ¡Ú¥³¥¦¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥Þ¥¸¹æ¡Û
¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¡
Â¿¿ô¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æ±»þ³«ºÅÃæ¡ª
- ¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥Èー¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡Ê¾å¡Ë¡×¡Ö¡Ê²¼¡Ë¡×¡§ËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¥«ー¥É¤ä°éÀ®ÁÇºà¤¬ËèÆü¤â¤é¤¨¤ë¡ª
- ¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¸±¶Ã¦½Ð¡×¡§´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÍÑ¥Èー¥¯¥ó¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¡£
- Ê¸»úËÁðª¥²ー¥à¡ÖÁµÀ¤°ä¹á¡×¡§´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥¢¥Èー¥¯¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
- ¥í¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ¹¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯»þ¡×¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥à¼ÖÎ¾¤Ïµ¬Äê²ó¿ô¤ÎÄ©Àï¸å¤Ë¥É¥í¥Ã¥×ÎÌ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥à¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°éÀ®ÁÇºà¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
- ¹âÆñÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ ¡ÖºÆ±éÏÀëú¡×¡§ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¿·Å¨¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¹âÆñÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥âー¥É¡£·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢Ä¶Áê¿Ð ¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ― ¡ÖÌ¤Íèµ²±¡×¡§ËèÆü¸½¼ÂÅÙ120 ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¥Ñ¥º¥ë¥Ôー¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ä¶Áê¶âº½¤ä¶¯²½ÁÇºà¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥É¥í¥Ã¥×2ÇÜ ¡Ö¼Ö¾¸¤«¤é¤Î¤´°§»¢¡×¡§¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏËèÆü¸½¼ÂÅÙ120¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¼ý½¸¥¹¥Æー¥¸¤ÎºÇ½é¤Î4²ó¤Ë¥É¥í¥Ã¥×2ÇÜ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¿··îÆ±¹Ô¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¹¹¿·Ãæ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¶¦¤Ë¥ª¥«¥ë¥È¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¡ª
