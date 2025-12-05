BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê¡ÖBLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP¡×¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓÂÞP¡PARCO 3F¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖBLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»ö¸åÄÌÈÎ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4338
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00～12·î18Æü(ÌÚ)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯2·îÃæ½Ü～3·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥Ë¥Á¥ãー¥à(¥é¥ó¥À¥à)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§9,240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´21¼ï¡ÊÆâ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥é¥ó¥À¥à)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§11,550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´21¼ï¡ÊÆâ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë MONOCOLOR
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥Ïー¥È¥ß¥éー MONOCOLOR
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¶ÒÃå¡ÚÇËÌÌÊÓ¡Û
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´2¼ï
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)µ×ÊÝÂÓ¿Í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦£ä£å£î£ô£ó£õ¡¦¤Ô¤¨¤í
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä